HERKES KONUŞTUĞU SÖZLERE DİKKAT EDEREK KONUŞSUN ALLAH KORUSUN CAHİLCE EDECEĞNİZ BİR SÖZ HAYATINIZI KARARTABİLİR

Mesela Kur’an da defalarca alıp vermenin yasak ve haran olduğu ifade dilen Faiz için bu hayatın bir gerçeği bu çağda faiz haram olmaz dediği anda şirk koşmuş ve dinden çıkmış olur.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Ancak evet faiz haram bunu kabul ediyorum ama yine de alıp veriyorum derse o zaman da günahkâr olur ama dinden çıkmaz.

İŞTE MEVLANA TAKVİMİNE GÖRE SAKINCALI OLAN BAZI SÖZLER VE SONUÇLARI

Bir adam peygamberlerden birini herhangi bir şeyle ayıplamış olsa kâfir olur. Bir kişi Kurân’dan bir ayeti maskaralık şekli üzere (alay ederek) okusa kâfir olur. (Fetevay-i Zahiriye) .

Bir adam gerçekten Kuran mahlûktur yani yaratılmıştır demiş olsa ve bu şekilde itikat etse kâfir olur.

Bir kişi Allâh Kurân’da bilmem ki şunu neden zikretti demiş olsa kâfir olur.

Yine bir kişi çalgı çalmak üzere Kurân-ı Kerîm’i okumuş, olsa kâfir olur.

Cenabı Allâh’ın kelâm-ı mübârekini kendi sözü gibi kullanan kimse kâfir olur.

Bir kimse oğlunun zevcesi ile nikâhlanmayı caiz kâbul ederse kâfir olur.

Bir adam şer’i ilimlerini gerekli bulmayarak ben ömrümün bidayetimde ilimle meşgul olmadım, diye istihfaf etse kâfir olur.

Bir adam; cahil kimse, âlim kimseden iyidir, hayırlıdır demiş olsa tekfir olunur.

Bir kimsenin yanında meşru ilimden bir şey bahis mevzu edilse; bir kimse ilmi için küçümseyerek tereddüt ve şüphe ile o hiç bir şey değildir demiş olsa tekfir olunur". (Sugra).

Bir kimse mü’minleri bırakıp kâfirleri dost edinse kâfir olur.

Ancak dünya işlerinde bir takım önemli hususlar için girişimlerde bulunmak müstesnadır.

Bir kimse Kâbe Arapların olsun, bize lâzım değil dese kâfir olur.

Bir kimse Kur’an çöl kanunudur, bir işe yaramaz dese kâfir olur.

Müslüman bir kimse paskalya olduğu zaman, kâfirlere paskalyanız mübarek olsun demiş olsa bu müslüman kimse tekfir olunur.

Tecdid-i imân ve tecdid-i nikâh lâzım gelir. (Behçe). Bir kimse öfke ve şaka ile küfrü ikrar ederse kâfir olur.

(Muhtelif Fetva Kitapları) Mevlâna Takvimi

