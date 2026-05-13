Elbette insanların fikirleri kararları değişebilir. Ancak Ak Parti’ nin bu her üç yerde güçlü adayları vardı.

Beykoz ilçe halkı seçimi kesin kazanırım diyen Ak Parti adayı Murat Aydın’a değil CHP Adayı Allaaddin Köse’ye oy verdi.

Köse 31 Mart 2014 yerel yönetim seçimlerinden bir sene sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beykoz belediye meclis çoğunluğu CHP’de olduğu için CHP’Lİ meclis üyeleri kendi içlerinde yer alan Özlem Vural Gürzel’i başkan vekili olarak seçtiler.

Halkın asıl seçtiği Belediye başkanı Köseler, Özlem hanımın cezaevi sürecinde yeteri kadar kendisini ziyaret etmediğini ifade eden beyanlar verdi.

Yapılan yargılamalar sonucu Köseler serbest kaldı yargılama tutuksuz yapılacaktı.

Ancak bir gün sonra gelen itiraz ile yeniden tutuklanan başkanın bu sürecinden hemen kısa bir süre sonra Özlem Vural Gürsel hem Ekrem İmamoğlu’na hem ‘de Allaaddin Köseler’ e, hem de oy veren Beykoz halkına saygısızlık yaparak en baş rakipleri olan Ak Partiye geçiş yaptı.

Başkan vekili olarak seçildiği Beykoz’da hangi motivasyon veya mecburiyetten Ak Partiye geçtiğini iletide öğrenebileceğiz.

Hele Hele CHP’de 3 dönem vekillik yapan daha sonra 2009’dan 2025’e kadar tam 16 sene belediye başkanlığı yaptı.

Basına yansıyan haberlere göre suç örgütü lider olduğu söylenen Aziz İhsan Aktaş’a çok sayıda ihale verdiği ya zindan ya Ak Parti denilerek geçişe mecbur edildiği iddia edildi.

Eşinin borsa da işlem gören şirketi olan Jantsa’ nın zor durumda olduğu geçiş ile bu durumların son bulduğu ifade edilen gazete haberlerinde okuduk.

CHP sayesinde süper emekli maaşı alan 3 dönem TBMM’de görev yapan akabinde CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediye başkanı yaptığı Topuklu mu yoksa topuklayan efemi olduğunu bilmediğimiz Özlem Çerçioğlu anlaşılmayan bir şekilde partisin bir tarafta MUTLAK BUTLAK davası bunaltıldığı, diğer yanda İstanbul, Adana, Antalya başta olmak üzere çok sayıda Büyükşehir, İl ve ilçe belediye başkanları TUTUKLU iken kültürümüzde düşene bir tekmede sen vurma anlayışının tersine bir değil bir çok tekme vurarak CHP’nin en büyük rakip partiye geçiş yaptı.

Özlem Çerçioğlu gibi CHP’den çok şey alan Afyon belediye başkanı Burcu Köksal’da Ak Partiye demediği laflar kalmadığı halde o da otaya geçti.

İnsanlarda Ahlak ve seçmen iradesine saygı kalmamış. Ey Çerçioğlu, Ey Gürzel Ey Köksal siz CHP’de aday olduğunuz zaman karşınızda Cumhurbaşkanı, Bakanların vali ve kaymakamın destek verdiği Ak Parti belediye başkan adayları vardı.

Bunca güce rağmen halk ana muhalefet partisi adayı olan sizleri seçti. Zaten Belediyeyi Ak Partili bir başkanın yönetmesini isteydi direkt onların adayına oy verirdi.

Mademki CHP sizi çok bunalttı, Ak Parti de size Ya zindan ya Ak Partiye geçiş demediyse neden seçmenizi kızdırmayacak olan Bağımsız belediye başkanı olarak kalmadınız ?

CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ da Burcu hanım’a mutlaka CHP’ den ayrılacaksan AKP’ ye geçme dediği halde Burcu Köksal bu talebe rağmen Ak Partiye geçti.

Burcu hanım Ak Parti’ye Afyon’a hizmet için geçtim diyecektir. Ak Partili yöneticiler sürekli biz hiçbir belediye başkanımız arasında ayrımcılık yapmıyoruz diyorlar.

Burada taraflardan birisi yalan söylüyor ama kim ?

Bir yasal düzenleme şart seçildiği partiden rakip veya diğer bir siyasi partiye geçiş engellenmelidir.

Ya bağımsız ya da başkanlıktan da istifa etme şartı getirilmelidir. Rakip partiye geçip seçmeni demokrasiden soğutması açısından bu tür geçişler iyi değil.

Kadınların siyasette daha çok olması fikrini savunan biriydim ama galiba artık biraz bu isteğimi revize etmek zorundayım.

İstanbul Times -Hüseyin Çetiner