SEÇİLMİŞ BAŞKANLARIN BASİT SEBEPLERDEN DOLAYI HENÜZ HAKLARINDA YARgI MAKAMLARINCA KESİNLEŞMİŞ CEZLARI OLMADIĞI HALDE İKTİDAR PARTİSİNİN BİR MENSUBU OLAN İÇ İŞLERİ BAKANININ KARARI VEYA ADALET BAKANININ BİR SAVCIYA EL ATINDA ŞU İŞİ YAP DİYEREK SEÇİLMİŞ BÜTÜN SİYASETÇİLERİ GÖREVDEN ALIP CEZAEVİNE ATIYORSA ORADA DEMOKRASİDEN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR…

İktidar partisi ama öyle ama böyle ülkenin mega kendi İstanbul’un belediye başkanını siyasi gerekçeler ile gövden alıp zindan’ a tıkayabiliyorsa kimse orada adalet, hak, hukuk ve demokrasi vardır diye konuşamaz.

İmamoğlu tutuklandı diye hangi sorunumuz çözüldü ? İmamoğlu hapse atıldı diye ülkemizin milyarlarca dolar zararına neden olanlar ne için tutuklanıp yargılanmıyor ?

İmamoğlu ve diğer bütün belediye başkanlarının sebep olduğu kamu zararı acaba Demirören Holding’in Eyüpsultan Göktürk’te ki Kemer Conutry Tatil köyünde batık şahıs Esat Edin’ den aldığı şirket üzerine kayıtlı olan yeşil alanı kim imara açıp adı geçen o Holding’e 600 milyon dolar rant sağladı ?

SOKAK’TAKİ HALK NE DİYOR VE NE İSTİYOR ?

İstanbul Times Tv ve Medya Grubu olarak tam 18 yıldır Türkiye’nin en büyük ili olan İstanbul’un 39 ilçesi başta olmak üzere ülkenin bir çok ilinde bu pazar günü bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz sorusu başta olmak üzere seçmen’e güncel konular ile alakalı sorular yöneltiyoruz.

Ak Parti ve MHP’ye oy veren bir çok seçmen bile İmamoğlu ve arkadaşlarının görevden alınmadan tutuksuz yargılanması gerektiğini mikrofonlarımıza açıkça ifade ederken bir yılı aşkın süredir cezaevine atılması ülkemizin demokrasisi başta olmak üzere bir çok açıdan başta Ak Parti ve hükümet olmak üzere bu sürecin kimseye faydası olmadığı gibi milli birlik ve beraberliğimize de çok zararı olduğu bilinen bir gerçektir…

İRAN’IN FÜZELERİ TARİH YAZIYOR, ABD’NIN BUNAK VE ÇAPSIZ BAŞKANI TURUM İLE İSRAİL’İN KASAP,VAMPİR BAŞBAKANI NETANYAHU DÜYANIN BAŞINA BELA OMUŞTU BAKALIM İRAN BU BELAYI DURDURVAK MI ?

İran’ın füzeleri Zorba ABD ve Acımasız Zalim İsrail’in dahada azgınlaşmalarını önledi.

Ancak içte İran halkının birlik, beraberlik ve dayanışma duygusu olmasaydı füzeler bu kadar işe yaramayabilirdi.

İran’lı çocukların kumbaralarında ki üç beş kuruş parasını, yaşlı kadınların ata yadigarı olan 60-70 yıllık küpe, yüzük ve bileziklerini İran ordusuna bağışlamaları ABD ve İsrail için Füzelerden daha etkili olmadığını kim söyleyebilir ?

BAHÇELİ VE ERDOĞAN’IN İÇTE BİRLİK ÇAĞRILARININ ALTINI DOLDURMAK GEREKİR…

Bu çağrıların altını doldurmak için hukuki bir altyapısı olmayan terörün azgınlaştığı dönemde hızlı karar almak için çıkarılan antidemokratik kayyım atamaları hemen iptal edilmeli ve halkın seçtiği belediye başkanları görevlerine iade edilmelidir.

Siyasi olarak zindanlara atılanlar hemen tahliye edilmeli. Bir gün işe geç girdiği için 17 sene daha fazla çalışacaksın denilerek EYT’ den sonra oluşan mağduriyet hemen ortadan kaldırılsın.

Erdoğan 2023 genel seçimleri öncesi Bağ Kur’lu nun yanında çalışanlar 7.200 gün ile emekli oluyorken kendisinin emekli olması için 9.000 gün pirim istenmesi doğru değil diyfrek o da 7.200 gün ile emekli olacak demişti ama üç yıldan fazla zaman geçti bu sözün gereği henüz yapılmadı.

Hükümet bir çok alanda yasal düzenleme yaparak halkın yaşam kalitesini, demokrasiyi ve özgürlüğü geliştirmek için her türlü çalışmayı yapmalıdır.

CHP’Yİ ZORA SOKUP ORADA OY DEVŞİRMEYİ DÜŞÜNMEK ÇOK YANLIŞTIR…

CHP genel merkez kurultayında delege para ile alındı denilerek mutlak butlan davası ile yönetimi yeniden Kılıçdaroğlu’na vermek için bir çabanın içine giren birileri var.

Bu kongreden sonra CHP yeniden kurultay yaptı. Normal şartlar altında gerek genel merkez gerekse İstanbul il başkanlığında delegenin oyu ile bir sene içinde bir kaç kez il başkanı seçilen Özgür Çelik’in yanına onlara göre çağrı heyeti CHP’ye göre kayyım atanan Gürsel Tekin’in bu görevine CHP’de karışıklık, kargaşa ve kaos var izlenimi vermek bu aşamadan sonra Ak Parti’ye de bir faydası yok ülkeye de.

Bu aşamadan sonra Ak Parti veya Hükümete seçimde bir avantaj sağlamak için en güçlü rakip olarak görülen CHP’yi yıpratmak için başvurulan yol ve yöntemler yerine ülke ve halkı rahatlatacak çalışmaların yapılması gerekir.

ADALET’E GÜVEN’İN DİPTE OLMASI HÜKÜMETİ RAHATSIZ ETMELİDİR

Kısa bir süre önce İstanbul’un bir çok ilçesinde yaptığımız sokak röportajlarında sorduğumuz ”Ülkemizde ki Adalet’e güveniyor musunuz güvenmiyor musunuz sorumuza Ak Parti’ye oy veren bir çok seçmen bile adalet yok diyorsa Ak Parti bunu yani hükümet kendisine dert edinmeli değil mi ?

Sadece bir dönem daha seçilip iktidar olmak için hak, hukuk, adalet ayaklar altına alınıyorsa o beş yıllık dönemin ne anlamı kalır ?

Şu an seçmenin en az % 65’i erken seçim isterken hükümetin Erdoğan bir daha aday olabilsin diye sadece Mayıs 2028’de kanuni süresi içinde yapılacak olan genel seçimde Erdoğan aday olamıyor.

Sırf Erdoğan başkanlık döneminde 3.kez aday olsun diye 6 ay yani Kasım 2027’ye çekmek başlı başına hülledir.

Yasa sadece doğal şekilde 2. Dönem tamamlanamaz ise erken seçime gitmek zaruri hale gelirse 3.kez aday olabilir diyor.

Şu an yapılmak istenenin yasanın ruhuna uygun olmadığını herkes biliyor…

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)