YOĞUN BİR GÜNDEM İLE DAHA YAŞANABİLİR BİR İSTANBUL İÇİN FİKİLERİNİ SÖYLEDİLER …

İBB Genel sekreter yardımcısı Gürkan Akgün kurum olarak 6 yıldır 16 Milyon İstanbul ‘lunun konforlu yaşamı için başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde yüzlerce devasa projeye imza attık.

Çevre düzeni olan ve temiz bir iklime sahip İstanbul’da yaşamak herkesin hakkı. Bugün burada gün boyu önemli konular ile alakalı güze4l sunumlar olacak.

Emeği geçen herkese hem İBB başkanımız sayın Ekrem İmamoğu hem de kendi adıma teşekkür ederim şeklinde konuştu.

Diğer konuşmaları özet halinde haber ekinde yayınlanan videoda izlemeniz mümkün.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)