CUMHURBAŞKANLIĞI FESİH HAKKINA RAĞMEN ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLATILDI

Pendik–Kaynarca–Tuzla Metro Hattı, 2017 yılında ihale edildi. Ancak finansman yetersizliği nedeniyle 2018 yılı başında, yapımına neredeyse hiç başlanmadan tamamen durduruldu. 2019 yılında Ekrem İmamoğlu’nun direktifiyle, uzun süredir bekleyen diğer metro yatırımları gibi bu proje de yeniden ele alındı ve kaynak arayışı başlatıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

2020’DE YENİDEN BAŞLADI

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından sağlanan 86 milyon Euro tutarındaki kredi ile, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Kadıköy–Tavşantepe metro hatlarıyla entegrasyon açısından kritik öneme sahip olan Pendik Merkez–Kaynarca Merkez–Fevzi Çakmak kesimi (1. Etap) önceliklendirilerek Şubat 2020’de yapım çalışmaları yeniden başlatıldı.

CUMHURBAŞKANI KARARIYLA TEK TARAFLI FESİH HAKKI TANINDI

13 Mayıs 2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na eklenen geçici madde kapsamında yüklenicilere tek taraflı fesih hakkı tanındı. İBB’nin uygun görüş vermemesine rağmen yüklenici bu haktan yararlanarak projeyi yarıda bıraktı. Bu süreçte 1. Etapta %33, hattın genelinde ise yalnızca %8,11 oranında fiziksel ilerleme sağlanabilmişti.

EYLÜL 2022’DE YENİDEN İHALE EDİLDİ, ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR

Fesih sürecinin ardından Eylül 2022’de 1. Etap yeniden ihale edildi. Yeni yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak hızlıca yer teslimi yapıldı. Günümüz itibarıyla Pendik Merkez–Kaynarca Merkez–Fevzi Çakmak bölümünde fiziksel ilerleme %86 seviyesine ulaştı. Açılış hedefi 2026 yılı olarak belirlendi.

ÖZ KAYNAKLARLA DEVAM EDİYOR

Projenin devamı için bugüne kadar toplam 120 milyon Euro tutarında dış kredi temin edildi. Buna ek olarak, Şubat 2023’te 158 milyon Euro tutarındaki ek dış borçlanma talebi İBB meclisinde kabul edildi. 6 Aralık 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na resmi kredi kullanımı için başvuru yapıldı. Henüz yanıt alınamadı. İBB yönetimi bunun üzerine öz kaynaklarını kullanarak çalışmalara devam kararı aldı.

100 ARAÇLIK YERLİ METRO SETİ ÜRETİMİ BAŞLADI

Hattın araç ihtiyacını karşılamak amacıyla Temmuz 2023’te yerli üretici Bozankaya firması ile sözleşme imzalandı. Her biri 4 vagonlu 25 setten oluşan toplam 100 metro aracı 2027 yılına kadar kademeli olarak teslim edilecek. İlk setin 2026 yılının başında devreye alınması planlanıyor. Araç üretiminde finansal gerçekleşme oranı şu anda %43 seviyesinde.

ZORLUKLARA RAĞMEN PROJE TAMAMLANIYOR

Pendik–Kaynarca–Fevzi Çakmak Metro Hattı hakkında dile getirilen “bitirilemedi” iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Hattın geçmişte finansman eksikliği ve merkezi yönetim kararlarıyla durdurulduğu; İBB tarafından ise yeniden başlatılarak bugün itibarıyla %86 seviyesine ulaştırıldığı unutulmamalıdır. İstanbul’un doğusuna önemli bir ulaşım alternatifi kazandıracak bu stratejik proje, şeffaflık, yerli üretim ve uluslararası finansmanla kararlılıkla ilerlemektedir.İstanbul’a kazandırılan modern ulaşım hatları, tüm zorluklara rağmen birer birer tamamlanmaktadır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)