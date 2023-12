Yapıyor. Araç, arıza yapar. Ama araçlarda 100 kilometre başı kaza oranında yüzde 40 oranında düşüş sağlanmıştır. Bu, daha da yukarıya çıkacaktır. Sefer sayılarımız, yolcu sayılarımız artmasına rağmen bu düşüşü sağladık. Daha da etkili çalışacağız. Sırf siyaset olsun diye, sırf Ekrem İmamoğlu'nu karalamak adına, koca koca insanların yalan ifadelerle bu kurumu bir şekilde karalamaya dönük ortaya koydukları propaganda metodunu çok yararsız, faydasız ama bir o kadar da zararlı görüyorum. Çünkü İETT bizim kurumumuz, İSKİ bizim kurumumuz. Onları büyütelim, eleştirelim, öneride bulunalım. Boş yere insanları lekeleyerek politika, siyaset yapmayı kendimize yolculuk olarak görmeyelim. Bu yolculuğu kendisine reva gören insanları, 2019’da, İstanbullular cezalandırdı. Bu aklı ve bu zihniyeti, 2024’te daimi olarak bu şehrin tarihinden sileceğini düşünüyorum” dedi.

istanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner Edirnekapı Garajı / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğü (İETT), en son 2015 yılından yeni otobüs alınan metrobüs hattını, öz kaynaklarla temin edilen 252 son model araçla güçlendirdi. İBB ve İETT’nin üretici firmalarla Eylül 2021’de imzaladığı sözleşmeler kapsamında alımı planlanan toplam 252 otobüsün tamamının İETT envanterlerine girmesi nedeniyle tören düzenlendi. İETT Edirnekapı Garajı’nda düzenlenen tören; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP İstanbul milletvekili Engin Altay’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende sırasıyla, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

GEMLİK DEPREMİ’NE DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasının başında, sabah saatlerinde Bursa Gemlik merkezli gerçekleşen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlere dikkat çeken İmamoğlu, “Depremin temel meselemiz olduğunu ve her daim bu konuda topyekun çalışmamızın da gerekli olduğunu, bu işin partisi, belediyesi ya da başka bir kurumu diye ayrım yapmaksızın, aynı masada, teyakkuz içerisinde ve de topyekun bir seferberlik duygusuyla çalışmanın şart olduğunu her daim dile getirdik; getirmeye devam edeceğiz” dedi. Gemlik Belediyesi’nden aldıkları bilgiye göre, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını öğrendiklerini aktaran İmamoğlu, “Belediye Başkanımıza da sürece dair var olabilecek bütün ihtiyaçlarla ilgili hazır olduğumuzu ilettik. Takip ediyoruz. Elbette ki bu tür süreçlerde ihtiyaç duyulan organizasyonu yöneten AFAD'la da kurumumuz, AKOM ve diğer birimleriyle beraber ilişki halindedir. Hepimize tekrar geçmiş olsun” diye konuştu.

“İBB MECLİSİ ‘OLUR’ VERDİ”

Göreve geldikten sonra, kilometre sınırını aşmış ve özellikle yaşları geçmiş olan metrobüs filosunu gençleştirmek üzere harekete geçtiklerini hatırlatan İmamoğlu, “Göreve gelir gelmez o dönemde çok hızlı bir alımı, çok güçlü bir alımı nasıl yapabiliriz diye yaptığımız araştırmalarda, ilk etapta tam 300 aracı temin edebileceğimizi ve bu yönde bir kredi teminini de önümüzü açabileceğini öngörmüştük. Çok hızlı, birkaç ayda, çok uygun koşullarda dış finansmanı da sağladık” bilgilerini paylaştı. O dönemdeki döviz kuruyla, bugünkü kurlar arasında yüzde 40-45 fiyat farkı oluştuğunu aktaran İmamoğlu, “Ulusal ve uluslararası piyasaların yaratmış olduğu farktan bahsediyorum ve döviz bazında bir farktan bahsediyorum. Peki ne oldu? 300 araçlık otobüsü, acilen Meclis’e taşıdık. Çünkü en son metrobüs, 2015’te alınmıştı. Ve alınan araçlar da aslında metrobüs olarak kalıcı ihtiyacı çözen değil de daha küçük ebatlı, 18 metrelik araçlardan ibaretti. Ve çok yeterli sayıda da değildi. Yaşlanmış bir filoyla karşı karşıyaydık. Sağ olsun, o dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi de bu isteğimize oy birliğiyle oy birliğiyle ‘evet’ dedi” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI 300 OTOBÜS İÇİN İMZA ATMADI”

“300 araç alımını gerçekleştireceğimiz, kredisi hazır bir sürecin işletilmemesi adına, bunun imzasını Cumhurbaşkanlığı yerine getirmedi” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bir imza. Bu imza ne biliyor musunuz? Bir kefalet değil bu, sadece bir onay, bilgi. Başka bir şey değil. Ve bunu imzalatamadık. Milletvekillerimizden ‘Bize bu konuda katkı sunun’ diye destek de istedik. Ama imzalatamadık. 300 otobüsü o zaman alsaydık, çoktan o otobüsler şu anda hizmete girmişti. İhtiyacımız bitecek miydi? Bitmeyecekti. Yine alımlarımızı yapacaktık. Bu 252 aracın tamamını kendi yarattığımız öz kaynaklarımızla, paramızla aldık bu zor koşullarda. 252 aracı o gün alsaydık, daha avantajlı alacaktık. Ülkedeki döviz artışı ve bunun gibi birçok enflasyon ve diğer artışlarla ilgili uğradığımız zarar… Şimdi daha pahalıya almak zorunda kaldık.

“BU İHTİRAS NEDİR? BU KISKANÇLIK NEDİR?”

“Bu bir ülkenin, bir milletin iyi anlaması gereken bir durumdur” diyen İmamoğlu, “Bir hizmet… Allah aşkına, bir tane açıklama yapılmadı buna. Yani bu niçin engellenir? Bu niçin imzalanmaz? Tek bir açıklama yapılmadı. Ne diyelim buna? Bu ihtiras nedir? Bu kıskançlık nedir? Sanki 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini kazandığımız o seçimde, birisinin tapulu malını elinden aldık. Yok; bu senin vallahi tapulu malın değil. Bu milimetrekaresine kadar, 16 milyon insanına, 86 milyon memleketin insanının ortak olduğu bir maldır, bir vatan parçasıdır. Onun için; vallahi senin malın değil. Böyle davranamazsınız. Bunu yaptılar. Birçok olayda yaptılar. Ama yılmadık, yolumuza devam ettik ve bugün yerli firmaların da bu işe ilgi göstermesiyle, karşılıklı yaptığımız açık ihale süreciyle, verilen en uygun koşullarda fiyatlarla, İstanbul'umuza 132’si 280 yolcu kapasiteli, 120’si de 200 yolcu kapasiteli, Akia ve Otokar marka 252 aracımızı İstanbul'a kazandırdık ve milletimize metrobüs hattında, pırıl pırıl yepyeni otobüslerle yolculuk ve seyahat etme imkanı sağladık. Bu, milletimizin bütçesinin başarısıdır” şeklinde konuştu.

“TARİHİ YARIMADA’YI İSTANBUL'UN VİTRİNİ HALİNE GETİRECEĞİZ”

Günde 250 bin kilometre yol yapılan metrobüs hattının büyük bölümünün asfalt sistemini de 21 yıl dayanıklı, çevreci ‘beyaz yol’a dönüştürdüklerini hatırlatan İmamoğlu, bu sayede İstanbullulara metrobüs hattında konforlu bir yolculuk sağladıklarına dikkat çekti. İETT’nin metrobüs hattı ve diğer hatlarda elektrikli araçlara yönelimi sağlayacak araştırma geliştirme çalışmaları içinde olduğunu belirten İmamoğlu, Tarihi Yarımada’yı da bu kapsamda ele aldıklarına vurgu yaptı. “Tarihi Yarımada’yı İstanbul'un vitrini haline getireceğiz” diyen İmamoğlu, “Tarihi Yarımada'da 5 yılda yaptıklarımızı katlayarak hem yerelde, ilçede hem Büyükşehir nezdinde pırıl pırıl bir nokta haline getirip, biblo gibi bütün dünyaya en üst seviyede tanıtacağız. Bu anlamda, inşallah bütün kamu araçlarını çok yakın bir zamanda Fatih'te elektrikli araca dönüştürme konusunda da adımlar atacağız. 2024-29 arasında en büyük hedeflerimizden birisi budur. Bunu inşallah daha sonra diğer noktalara da yaygınlaştırma konusunda etkin davranışlarımız olacak” ifadelerini kullandı.

“İETT VE İSKİ YALAN İFADELERLE KARALANIYOR”

İETT ve İSKİ gibi kadim kurumların belli çevrelerce bilinçli olarak yıpratılmak istendiğinin altını çizen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“İETT kurumumuzun çokça yalan ifadelerle, uydurma birtakım haberlerle karalandığını da yaşıyoruz. Otobüs arıza yapmıyor diyebilir miyiz? Yapıyor. Araç, arıza yapar. Ama araçlardaki arıza oranlarının 100 kilometre başı ne kadar düştüğünü sizlere, arkadaşlarım sıklıkla beyan ediyor. Ben de söyleyeyim: Yüzde 40 oranında düşüş sağlanmıştır. Bu, daha da yukarıya çıkacaktır. Bu anlamda şunu da söyleyeyim: Sefer sayılarımız, yolcu sayılarımız artmasına rağmen bu düşüşü sağladık. Daha da etkili çalışacağız. Sırf siyaset olsun diye, sırf Ekrem İmamoğlu'nu karalamak adına, koca koca insanların yalan ifadelerle bu kurumu bir şekilde karalamaya dönük ortaya koydukları propaganda metodunu çok yararsız, faydasız ama bir o kadar da zararlı görüyorum. Çünkü İETT bizim kurumumuz, İSKİ bizim kurumumuz. Diğer kuruluşlarımız bizim kurumumuz. Onları büyütelim, eleştirelim, öneride bulunalım. Ama büyütelim, boş yere insanları lekeleyerek politika, siyaset yapmayı kendimize yolculuk olarak görmeyelim. Bu yolculuğu kendisine reva gören insanları, 2019’da, İstanbullular cezalandırdı. 2024’te daimi olarak bu şehrin tarihinden sileceğini düşünüyorum bu aklı ve bu zihniyeti” şeklinde konuştu.

“ENGELLEMELER SÜRER YA DA SÜRMEZ…”

“100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin çok değerli kurumlarını korumaya, geliştirmeye devam edeceğiz” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“İstanbul'umuza layık olacağız. Cumhuriyetimize, demokrasimize layık olacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına güçlü eserler bırakmayı, İstanbul'da en güçlü, en karakterli yerel yönetim kabiliyetini ortaya koyarak hem şehrimize layık olmayı hem de ülkemizin motivasyonu gücü olmaya devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Yolculuğumuz daim olsun. Başarılarla dolu olsun. Engellemeler sürer ya da sürmez, bilmiyorum. Sürerse ona göre başarımızı yükseltiriz. Sürmezse, onları da başarımızın bir parçası yapmak, ellerini ayağa kaldırmak ya da tokalaşmaktan da geri durmayız. Ben memleket adına, millet adına yapılan her işi alkışlamayı kendisine bir gurur vesilesi gören bir Belediye Başkanıyım. O yaptı diye kıskanan değil, tam aksine o yaptı, ona teşekkür etmeyi kendine yakıştıran bir Belediye Başkanıyım. Umarım bu akla, bu mantığa onlar da yaklaşım gösterirler. Yolumuz açık olsun. Otobüslerimiz şehrimize hayırlı olsun. Bol kilometreli, bol yolcu sayılı yolculukları olsun. Allah kazadan, beladan korusun. Bütün kaptanlarımıza, bütün İETT çalışanlarına başarılar diliyorum. Bu otobüsleri imal eden firmaların da emekçilerine teşekkür ediyorum” sözleriyle noktaladı.

252 OTOBÜS 2,37 MİLYAR LİRALIK ÖZ KAYNAKLA ALINDI

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Cumhuriyetin 100’ncü yılına uygun şekilde kırmızıya boyanan 2 örnek metrobüs önünde anı fotoğrafı çektirdi. Basın mensuplarıyla birlikte kısa bir metrobüs turu yapan İmamoğlu, yolculuk boyunca da kısa bir değerlendirme yaptı. Toplam 252 otobüs, yaklaşık 2 milyar 378 milyon liralık öz kaynakla İstanbulluların hizmetine alınmış oldu.