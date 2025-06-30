Döviz Müdahaleleri Güven Sağlayamadı

Karabat, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreçte, Merkez Bankası’nın yaklaşık 60 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdiğini, ancak bu müdahalenin piyasalarda güven oluşturmadığını ifade etti. “Faiz artırımları rezervleri toparlayamadı. İhracat ve turizm gelirleriyle rezervler kısa vadeli olarak artırılmaya çalışılsa da döviz açığı sorunu çözülemedi” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

172 Milyar Dolarlık Kur Riski Tehdidi

Karabat’ın paylaştığı verilere göre, Türkiye’deki şirketlerin net döviz açık pozisyonu 172 milyar dolara ulaştı. Bu büyüklükteki bir açık, olası bir kur şokunda şirketlerin borçlarını ödeyememe riskini ve zincirleme iflasları tetikleyebilir. Karabat, “2001 krizinde borçlu olan bankalardı, şimdi ise özel sektör. Bu nedenle kriz, reel sektörü ve istihdamı doğrudan etkileyecek” uyarısında bulundu.

Güven Krizi Derinleşiyor

Karabat, ekonomideki güvensizliğin yalnızca yatırımcılarla sınırlı olmadığını, halkın da fiziki altın ve döviz biriktirdiğini ve bankalarda kiralık kasa bulmanın zorlaştığını vurguladı. “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘rasyonel politika’ söylemi ne yatırımcıda ne vatandaşta karşılık buluyor. Herkes ekonominin duvara çarpacağını görüyor” ifadelerini kullandı.

Yüksek Faiz ve Artan Eşitsizlik

Karabat, yüksek faiz politikasının sadece toplumun en zengin %20’lik kesimine fayda sağladığını öne sürdü. Bu kesimin faiz gelirleriyle altın ve döviz biriktirdiğini, tüketim talebiyle de enflasyonu artırdığını belirtti. “Yüksek faiz gelirleri servet eşitsizliğini derinleştiriyor” dedi.

Ödemeler Dengesi Krizi Ufukta

Karabat, açıklamasını iktidarı sert bir dille eleştirerek tamamladı: “AKP hukuksuz politikalarında ısrarcı olursa, Türkiye geri dönüşü olmayan bir yola girecek ve ödemeler dengesi krizi kaçınılmaz olacak. Ancak Saray ve çevresi bu gerçeği görmezden gelmeye devam ediyor.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)