Zeytinburnu Tarihi Merkezefendi Fırını’nda yapılan Geleneksel Ekmek Atölyesi yeni mezunlarını verdi. 3 ay süren eğitimde temel ve uygulamalı dersleri başarıyla tamamlayan kursiyerler Milli Eğitim onaylı sertifikalarını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’dan aldı. Mezunlara aynı zamanda 130 yıllık geleneksel ekşi maya hediye edildi.

15 yaş üzeri ve sadece Zeytinburnu’nda ikamet edenlerin katılabildiği eğitimler haftada iki gün yapılıyor.

Geleneksel Ekmek Atölyesi’nden bu zamana kadar 70 kişi mezun oldu.

ATÖLYE İÇERİĞİ HAKKINDA

Geleneksel Ekmek Atölyesi’nde ekmek ustası Umut Bayram tarafından verilen dersler konuları şöyle: İş güvenliği, hijyen, dinlenme ve soğuk fermantasyon, ekmek üretimi.

Atölye süresince kullanılan tüm malzemeler ise Zeytinburnu Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)