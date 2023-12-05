Bir yerden bir yere sevk edilen malların geçici konaklama alanları olan depolama alanları malın evsafına uygun ekipmanlarla donatılmıştır. Diğer yandan depolar depolama işinin dışında da farklı katma değerli lojistik hizmetleriyle müşterilerine destek olur.

Depo Hizmeti Nedir?

Depolama firmaları depolama hizmetinin yanında müşteri ihtiyacına uygun farklı hizmetler de sunarlar. Genellikle etiketleme, elleçleme, ambalajlama, palet bölme gibi hizmetler depo alanlarında rahatlıkla yapılabilen işlerdir. Bununla birlikte ilaç, tıbbi ürünler ve tarım gibi sektörlerde talep edilen ürün takip etiketi farklı iş alanı da açmıştır. Kaliteli hizmetin esas alındığı bazı depolama hizmetleri aşağıdaki gibidir.

Müşteri talebine uygun envanter ve raporlama,

Müşteri sistemine uygun farklı entegrasyon yöntemleriyle anında hizmet,

Etiketleme, paletleme, barkod takip sistemi,

FIFO, FEFO ve LIFO takibi,

Sevk edilecek ürünlerin SKT(son kullanma tarihi), lot numarası, seri numarası bilgilerinin takibi ve müşterilerle paylaşılması,

Depolanan ve depodan çıkan ürünlerle ilgili düzenli rapor gönderimi,

VAS, kalite kontrol ve iade işlemleri,

Şikayet yönetimi,

Tekstil ürünlerinin uygun alanlarda depolanması ve gerektiğinde ütü işlemleri,

Dolayısıyla, depolama sadece malın bir rafta istenilen zamana kadar tutulması ve sevk edilmesinden çok daha fazlasıdır. Alanında uzman personel ve müşteri ihtiyacına uygun butik çözümler sektörün gelişmesinde önemli rol oynar.

Ürüne Uygun Depolamanın Önemi

Depo alanları iş güvenliği kurallarına göre dizayn edilmiş alanlardır. Yüksek raflar, raf aralarında çalışan forkliftler bu alandaki iş güvenliği riskini arttırsa da zaman yapılan denetimler ve verilen eğitimlerle bu alanların depolama ve çalışmaya uygunluğu kontrol altına alınır. Her türlü palet ölçüsü dikkate alınarak tasarlanan raflar tekstilden ilaç hammaddesine kadar farklı ürünlerin depolamasına olanak sağlar. Bunun yanı sıra ürünlerin farklı alanlarda depolanması olası bir kontaminasyon riskini de ortadan kaldırır. Ürün giriş ve çıkışı sırasında kullanılan barkod sistemi ürün takibi ve izlenebilirliği sağlar. Bunun yanı sıra farklı ısı aralıklarında saklanması gereken soğuk zincir ürünlerinin spesifikasyona uygun depolanması da ürün güvenliği için önemlidir. Her depolama alanı kendi takip ve kalite kontrol sistemine sahiptir. Malların girişinden sevk aracına teslimine kadar olan süreç belirli aralıklarla raporlanarak müşterilerle paylaşılır. Olası bir müşteri şikâyeti durumunda ise şikâyet yönetim birimi şikâyeti çözmekle yükümlüdür. Şikâyete konu ürünler bilgisayarlı sistemler vasıtasıyla geriye dönük izlenerek kök nedene ulaşılır. Hem şikâyetin nedeni hem de bir daha olmaması için alınacak iyileştirici ve önleyici önlemler müşteri ile paylaşılır.

Depolamada Doğru ve Güvenilir Adres

Müşteriler mallarının eksiksiz, hasarsız ve zamanında üretim yerlerine ulaşmasını nakliyenin yanı sıra depolamada da doğru iş ortağı seçerek garanti altına almak isterler. Deponun raf uygunluğu, ortamın ürüne uygun olarak şartlandırılmış olması, ürün takip sisteminin olması müşteri beklentileri arasında ilk sıralarda yer alır. Bunun yanı sıra elleçleme, etiketleme, paletleme gibi katma değerli hizmetler sunan depolar talep edilen tüm işlemlerin tek yerde gerçekleşmesi için önemlidir. Bazı mallar depo girişinden hemen sonra müşterinin istediği yere sevk edilse de raflarda uzun süre bekleyen ürünler de oldukça fazladır. Müşteri rafta hangi ürünlerinin olduğunu bilmek ister. Sadece ürün adı değil, ürün miadı gibi bilgilere de ilk elden ulaşmak müşteri için önemlidir. Depolama hizmetinden söz ederken bir süreç yönetiminden söz etmek de yerinde olur. Depolama konusunda bir çözüm ortağına ihtiyacınız varsa engin sektör deneyimi, uzman kadrosu, bilgisayarlı takip sistemleri ve kapasitesiyle Sertrans yanınızda! Sertrans ile vakit kaybetmeden iletişime geçebilir, ürünlerinizi güvenilir ellere emanet edebilirsiniz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)