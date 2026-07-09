AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, TÜGVA İstanbul tarafından Edirne Saros'ta düzenlenen "İstanbul Doğa Kampı" kapsamında gençlerle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda gençlerle buluşan İl Başkanı Özdemir, Türkiye Yüzyılı hedeflerine giden yolda en büyük gücün gençlik olduğunu vurguladı.

İstanbul Times Haber Merkezi- Yıldız Çetiner



Coşkulu atmosferde gerçekleşen programda binlerce genç, birlik ve kardeşlik mesajları verdi.



Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan İl Başkanı Abdullah Özdemir, yaptığı konuşmada İstanbul'un geleceğinin gençlerin heyecanı, enerjisi ve gayretiyle şekilleneceğini ifade etti.



Gençlerin "Başkan, bize İstanbul'u al" tezahüratlarına karşılık İl Başkanı Özdemir, "Yüreğinize sağlık gençler. İstanbul adına zaten bir umudumuz vardı ancak buradaki coşkunuz ve enerjinizle çalışma azmimiz daha da arttı. Vatan sevdalısı gençlerimiz olduğu sürece sırtımız yere gelmez. İnşallah 2029'da İstanbul'u gençler alacak." ifadelerini kullandı.



Konuşmasında Filistin'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken İl Başkanı Özdemir, gençlerin bu konudaki duyarlılığının umut verici olduğunu belirtti. Yaz okullarının kapanış programlarında öğrencilere Filistin bayrağı hediye edilmesi önerisini paylaşan Özdemir, bu anlamlı sembolün evlerin balkonlarında yer almasının toplumsal farkındalığı daha da güçlendireceğini ifade etti.



Gençlerin yoğun ilgisi ve samimi sohbetlerin ardından program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)