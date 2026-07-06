İGD'den Gazeteci Gözaltılarına Tepki: "Halkın Haber Alma Hakkı Engellenemez"

İGD Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmasının basını, düşünceyi ifade özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına doğrudan bir müdahale olduğu vurgulandı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

"Hedef Yurttaşın Bilgilenme Hakkı"

Gözaltı kararlarını kaygıyla takip ettiklerini belirten İGD Yönetim Kurulu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gazetecilerin meslek faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmaları yalnızca iki meslektaşımızın özgürlüğü ve güvenliği hakkına yönelik bir müdahale değildir. Bu yaptırım aynı zamanda toplumun haber alma hakkını, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü de hedef alarak yurttaşı bilgilenmekten uzak tutmaktadır."

Açıklamada, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne atıfta bulunularak, gazeteciliğin temel amacının halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmek olduğu hatırlatıldı. Gazetecinin gerçeği araştırmak, doğrulamak ve görevini hiçbir baskı altında kalmadan yerine getirmekle yükümlü olduğu belirtildi.

Gözaltı işlemlerinin hukuk devleti ilkesini zedelediğinin altını çizen İGD, ulusal ve uluslararası mevzuata dikkat çekti:

Anayasa’nın ilgili maddeleri, düşünceyi açıklama, yayma ve basın özgürlüğünü güvence altına almaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ifade ve basın özgürlüğünü korur. AİHM kararları, basının demokratik toplumdaki "kamusal denetim" işlevini açıkça ortaya koymaktadır.

"Savunma Hakkı İhlal Ediliyor"

Açıklamada, gözaltındaki gazetecilerin avukatlarıyla görüştürülmediği yönündeki iddialara da değinilerek şu uyarı yapıldı:

“Gözaltındaki meslektaşlarımızın avukatlarıyla görüştürülmemesi yönündeki bilgiler doğruysa, bu durum savunma hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Gözaltındaki herkesin avukata erişim hakkı temel bir güvencedir."

"Derhal Serbest Bırakılsınlar"

İstanbul Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu, açıklamasını şu çağrıyla sonlandırdı:



"T24 Editörü Buse Söğütlü ile Oda TV Editörü Ceren Erdoğdu’nun gözaltı işlemlerine son verilmesini ve bir an önce serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Gazetecilerin kamu yararı için yürüttükleri haber ve yorum faaliyetleri nedeniyle baskı altına alınmaları, gözaltı tehdidiyle susturulmaya çalışılmaları kabul edilemez."

#GazetecilikSuçDeğildir

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)