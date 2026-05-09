İLK ZİYARET ZEYTİNBURNU KAYMAKAMI DR. ADEM USLU’YA OLDU

Anahtar Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Akademisyen Doğan Akdeniz beraberinde, İl Başkan Danışmanı ve Genel Merkez Kadın Kolları MYK Yönetim Kurulu Üyesi Asuman Sula Durmuşoğlu, Teşkilattan sorumlu ilçe başkan yardımcısı Bayram Erkol, Siyasi İşlerden sorumlu ilçe başkan yardımcısı Emre Kundakçıoğlu, Eğitim Politikalarında sorumlu ilçe başkan yardımcısı Furkan Emre Boztepe, tanıtım medyadan sorumlu ilçe başkan yardımcısı Resul Yılmaz ve Teşkilat komisyonu üyesi Hazar Başkurt ‘tan oluşan heyet Zeytinburnu kaymakamı Dr. Adem Uslu ’yu ziyaret ederek sohbet ettiler.

İstanbul Times Haber Merkezi -Yıldız Çetiner

ANAHTAR PARTİ ZEYTİNBURNU KURUCU İLÇE BAŞKANI AKADEMİSYEN DOĞAN AKDENİZ GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Bugün Zeytinburnu’muz adına yeni bir başlangıcın ilk adımını atıyoruz.



Anahtar Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı olarak; ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan, kıran değil onaran bir siyaset anlayışıyla ilçemizde resmi faaliyetlerimize başlamış bulunuyoruz.



Biz siyaseti; milletin derdine kulak vermek, insanımıza dokunmak, gençlerimizin umudunu büyütmek, esnafımızın yükünü hissetmek, kadınlarımızın, emeklilerimizin ve çalışanlarımızın sesi olmak için bir sorumluluk alanı olarak görüyoruz.



Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun ifade ettiği gibi; bu memleketin ihtiyacı daha sert bir dil değil, daha vicdanlı bir yaklaşımdır.

Daha fazla kavga değil, daha fazla anlayıştır. Daha fazla ayrım değil, 86 milyonu aynı milletin evlatları olarak görebilen bir gönül siyasetidir.



Bu vesileyle tüm Zeytinburnu’ lu hemşehrilerimizi, ortak aklı büyütmeye, nezaket dilini hâkim kılmaya ve ilçemizin geleceği için birlikte yürümeye davet ediyoruz.” Şeklinde konuşan Akdeniz ilçe siyasetine yeni bir heyecan ve dinamizm getirdiklerini ifade ederek başta siyaset yapmak isteyen gençler ve kadınlar olmak üzere herkesi partilerine davet etti.