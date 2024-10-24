KAZANAN BAŞKA AYGÜN:BU KONGREDE KAYBEDEN YOK ,HEPİMİZ KAZANDIK DİYEREK DİĞER İKİ ADAYIN ELİNİ HAVA KALDIRARAK HEP BERABERİZ DEDİ ...
Yoğun bir katılımın olduğu Hizmet İş Sendikası 12 No'lu şubesinin kongresinde 3 aday yarıştı. Mevcut başkan Ramazan Aygün yaptığı uzun ve etkili konuşmasında çok önemli konulara temas etti. Aygün özet konuşamsında şunları söyledi "Göreve geldğimiz günden bu yana eşit işe eşit üvret konusu başta olmak üzere emekçilerin bir çok konuda hakkını koruduğuma eminim.
Biz emek sarf ederken bir de öteki dünyayı da düşünüyoruz. Biz ne zulmetmeyi nede zulme uğramayı istemeyiz. Emekçi arkadaşlarımızı düşündüğümüz gibi işverenimizin de zarar etmesini hiçbir zaman istemeyiz. İnsanların olduğu yerde kul hakkı mefhumu yeteri kadar gelişmeyen bazı kişiler konuşurken çoğu zaman kul hakkına girdilerini görmekteyiz. Biz kul hakkına girmekten çok korktuğumuz için konuşmalarımıza dikkat ediyoruz.
Toplu iş sözleşmeleri zamanında İBB başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının samimi yaklaşımlarını her zaman yanımızda gördük. Bugün 3 asgari üvretten aşağı maaş aldığını iddia eden arkadalart var ise bana gelsin farkını ben vereceğim dedi.
RAMAZAN AYGÜN VE DİĞER KONUŞMALARI HABERİN İÇİNDE VERİLEN VEDİEO LİNKİNİ TILAYARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ ...
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner