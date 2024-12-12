Azerbaycan Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev için bir anma programı düzenlendi. Sarıyer Belediyesi tarafından adının verildiği parkta gerçekleşen anma programının açılış konuşmasını Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva yaptı. “Haydar Aliyev yalnızca Azerbaycan’ın değil, Türk dünyasının ortak gururudur” diyen Mustafayeva şöyle konuştu; “Vizyonu, hayat tecrübesi ve ülkesine bağlılığı ile hepimiz için çok önemli bir liderdir. Onun bir millet, iki devlet anlayışıyla Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği onun ışık saçan mirasıdır. Haydar Aliyev bize durmadan, yorulmadan her zaman çalışmayı öğretti. Onun bizlere bıraktığı emanet Azerbaycan’dır. Ülkemizi korumak, güçlendirmek ve sahip çıkmak hepimizin borcudur.”

“Sadece Azerbaycan’a değil, tüm Türk dünyasına yön veren bir liderdi”

Sarıyer Belediyesi Meclis Başkanvekili Meltem Yücel Pir ise Azerbaycan ulusal liderini şu sözlerle andı; “Aliyev’in fikirleri, idealleri ve eserleri, tıpkı büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk gibi ebediyete kadar yaşamaya devam edecektir. Haydar Aliyev, sadece Azerbaycan’a değil, tüm Türk dünyasına yön veren bir liderdi. Bugün, bu kardeşlik daha da güçlenerek devam etmektedir. Bu bağlamda, Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak hedefleri doğrultusunda yürüttüğü işbirliği çok kıymetlidir. Bizler, liderlerimizin izinden giderek, ülkelerimizi ve iş birliğimizi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Onlar gibi, halkına hizmet etmeyi en büyük görev sayacak, bölgemizin geleceği için de çalışacağız.”