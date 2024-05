İMAMOĞLU: BİR AVUÇ İNSANIN KORUNDUĞU ALANLAR ASLA ÜRETMEDİK, ÜRETMEYECEĞİZ

Geçmişten bugüne üretilen bir takım kaotik ortamları düzeltme konusunda, nasıl gayretli olduğumuzu vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Bu kapsamda biz, hep şuna dikkat ettik. İstanbul'un her kuruşuyla bilinçli, planlı, projeli işler yapıyoruz ve işini ehline teslim ederek, bir avuç insanın korunduğu alanlar, mevziler asla üretmedik, üretmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Kartal - İstanbul

“DOĞAYI KORUMAK, DEMOKRASİNİN VE ADALETİN BİR PARÇASI”

“İstanbul'un su kaynaklarının korunup, geliştirilmesinde üzerimize düşen bütün sorumluluğu, kurumlarımız el birliği, iş birliği yaparak yerine getirecektir” diyen İmamoğlu, “Bakın ne demokrasi ne hukuk ne adalet, bu söylediklerimden ayrı şeyler değil. Hepsi bir bütün. Yani doğayı korumak, demokrasinin bir parçası. Ve verimliliği arttırmak, sürdürülebilirliği arttırmak, adaletin bir parçası. O bakımdan sadece insanlar arasındaki duygular değil bunlar; toplumun her parçası, her paydaşı, ama aynı zamanda doğayla, yaşamla ilgili konular” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin artan su ihtiyacını karşılamak için içme suyu depolama kapasitesini artıracak, bölge halkının kesintisiz su ihtiyacını karşılarken enerji verimliliği sağlayacak yatırımlarına devam ediyor. “İSKİ Anadolu Yakası İlçeleri (Kartal, Maltepe, Pendik, Ümraniye) Yatırımları Temel Atma Töreni”, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, CHP milletvekili Yunus Emre ve İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“HİÇ DURMADIK”

Kartal Esentepe Mahallesi’nde “Yeni yatırımlarla tam yol ileri” başlığıyla düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, yeni dönemde de hızlarını arttırarak çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. “Hiç durmadık” diyen İmamoğlu, “Seçimi, bir ‘ara gün’ olarak gördük. Öncesinde dahi, son güne yakın günlerde bile açılış yaptık. Bir hizmeti ziyaret ettik. Bugün hedeflerimizi büyüterek yola devam etmenin de gururunu yaşıyorum. ‘Tam yol ileri’, bizim adımıza bir sadece seçim sloganı değildi. Aslında bu yolculuğun ana tarifini yapan, ana karakterini sizlere hissettiren bir yolculuğun tarifiydi. Tam yol ileri, hedeflerimize ulaşana kadar durmaksızın çalışacağımızın, 16 milyon İstanbullunun hayatını güzelleştirmek için, bir dakika bile durmaksızın yol almaya kararlı bir ekibi olduğumuzu, bir yönetim olduğumuzu size hissettiren çalışma anlayışımızın tarifi. O bakımdan tekrar tekrar söylemeye devam edeceğiz. ‘Yeni yatırımlarla tam yol ileri’ deyip, motivasyonumuzu en yukarıya hep birlikte taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“BAZEN MUHAFIZLIK, BAZEN İYİ MÜHENDİSLİK ŞART”

İstanbul'u güçlendirmek, güzelleştirmek ve korumak gerekliliği olduğunun altını çizen İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“Bazen muhafızlık şart, bazen iyi mühendislik, iyi mimarlık, iyi plancı, iyi sosyolog, iyi psikolog… Her türlü sürecin rehabilitasyonunda bireyleri, çevreyi, toplumun her kesimini birbirine kaynaşmada, kaynaştırmada gerçekten olağanüstü bir toplum mimarisine ihtiyaç var. Bu kapsamda çok ciddi çalışıyoruz ve bu şekilde amacımız, İstanbul'un geleceğini güvence altına almak. İstanbul'un geleceği; planlı, projeli, doğru yatırımlarla güvence altına alınabilir, sorunlar çözülebilir. Aksi takdirde, kaos üretmeye devam edilir. Geçmişten bugüne üretilen bir takım kaotik ortamları düzeltme konusunda, nasıl gayretli olduğumuzu vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Bu kapsamda biz, hep şuna dikkat ettik. İstanbul'un her kuruşuyla bilinçli, planlı, projeli işler yapıyoruz. Ve işini ehline teslim ederek, bir avuç insanın korunduğu alanlar, mevziler asla üretmedik, üretmeyeceğiz.”

“YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLADIĞI BİR SÜRECİN VARLIĞI, İSTANBULLULAR İÇİN TEMİNATTIR”

“İstanbul'un aleyhine olan bir devrin sona erdiği, yeni bir anlayışın, yeni bir devrin, yeni bir dönemin başladığı bir sürecin varlığı, İstanbullular için teminattır. O bakımdan vatandaşa katkı sunan yatırımların, göreceksiniz; siz diyeceksiniz ki, ‘Biz yorulduk, bu ekip yorulmadı.’ Ve biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, sadece kendi çalışanlarımıza, ekiplerimize, siyasi yol arkadaşlarımıza, meclis üyelerimize bir ekip olarak bakmıyoruz. Aynı zamanda 39 ilçeyi, belediye yöneticilerini, başkanlarını, bütün ekiplerini bir yol arkadaşı kabul ediyoruz. Ve hatta bütün kamuyu, kamu disiplini içerisinde, İSKİ kurumumuz nasıl bizim kanunla tariflenmiş bir kamu kurumuysa, devletimizin her kamu kuruluşuyla da iş birliğini akılla, bilimle, teknikle, ihtiyacı gözeterek iş birliği yapma doğrultusunda bir yol arkadaşı, bir ekip arkadaşı olarak görüyoruz. Bu kapsamda iş üretiyoruz. 16 milyon sağlıklı, mutlu, üretken olursa; tasarruflu bir ortamı, 16 milyonla birlikte İstanbul'da var ettiğimiz takdirde, biliyoruz ki ülkemiz de sağlıklı, mutlu, huzurlu üretken ve gerçekten bu zor günlerin aşılmasında en etkin aktör olur ve olmaya devam edecektir.”

“ÇOK DEĞERLİ ŞEYLERDEN BAHSEDİYORUZ”

“Çok değerli şeylerden bahsediyoruz. Su, enerji ve aynı zamanda israfı engellemek… Yani bu şehirde ve bu ülkede, her gün elektrikten tasarruf edebildiğiniz, yenilikçi adımları atabilmek, yeni enerji üretim alanlarıyla ekstra enerji üretebilmek, aynı zamanda suyu da verimli kullanabilmek… Yani bir damla suyun bile önemli olduğunu, hepimiz biliyoruz. Hava, iklim; çok farklı bir boyuta evrildi. Bir gün bakıyorsunuz 12-13 derece ölçüyorsunuz, bir gün sonra 22-23 dereceyi ölçtük. Bugün yine 13-14 derecelere indi. Şu üç günde bile, karmakarışık, 3 mevsimi bir arada yaşadığımız bir alanı bize hissettirdi. Bu da gösteriyor ki sevgili dostlar, değerli yurttaşlarımız, kıymetli canlar; bu ülkeyi, bu dünyayı hepimiz korumakla yükümlüyüz. Çocuklarımıza güvenli bir gelecek sağlamakla yükümlüyüz. Bu konuda da özellikle su, çevre konusunda verimliliğe, tasarrufa çok önem veriyoruz ve israfın önüne geçecek her türlü yatırımı yapma konusunda da kararlıyız.”

“YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

“İstanbul'un su kaynaklarının korunup, geliştirilmesinde üzerimize düşen bütün sorumluluğu, kurumlarımız el birliği, iş birliği yaparak yerine getirecektir. Bakın ne demokrasi ne hukuk ne adalet, bu söylediklerimden ayrı şeyler değil. Hepsi bir bütün. Yani doğayı korumak,

demokrasinin bir parçası. Ve verimliliği arttırmak, sürdürülebilirliği arttırmak, adaletin bir parçası. O bakımdan sadece insanlar arasındaki duygular değil bunlar; toplumun her parçası, her paydaşı, ama aynı zamanda doğayla, yaşamla ilgili konular. Biz, meseleyi bu denli evrensel çerçevede ele alan, güçlü bir ekip olduğumuzun, ilçelerimizin, şehrimizin, ülkemizin geleceğinin inşasında her attığımız adımın, inanın sadece İstanbul'a değil, yakın coğrafyamıza ve hatta bütün dünyaya örnek uygulamalar olduğunun bilincinde bir ekibiz. Bu kapsamda yolumuza devam ediyoruz. ‘Tam yol ileri’ sloganı, tam da bu dönemde, tam da bu evrede gerçekten çok motive edici. Ben görüyorum ki, en ön safta hanımefendilerin olduğu, beyefendilerin olduğu, gençlerin olduğu muhteşem bir İstanbullu ekibiyle, hemşehri grubuyla bu yolculuğu güçlü bir biçimde sürdüreceğiz. Her birisi, o ‘tam yol ileri’ ruhunu elde etmiş ve bu koşuya hazır bir ekip. Hepimiz için bu projelerimiz hayırlı uğurlu olsun. Yeni açılışlarda, yeni hizmet tanıtımlarımızda ve yeni temel atmalarda buluşmak dileğiyle.”

YÜKSEL: 25 YILLIK ALACAĞIMIZ VARDI, EKREM BAŞKAN'IMIZLA BİRLİKTE ALMAYA BAŞLADIK

“Biz bunlara geçtiğimiz 5 yıldan alışığız” diyen Kartal Belediye Başkanı Yüksel de konuşmasında, “Dolayısıyla sevgili Sancaktepe, Tuzla ve Ataşehir'deki belediye başkanlarımı da bu dönem yoğun bir çalışma temposu bekliyor. Bunları, maalesef 2019’dan önce çok sık göremiyorduk. Bir ifadem oluyordu: ‘25 yıllık alacağımız vardı. Ekrem Başkan'ımızla birlikte, onun adil anlayışıyla birlikte, bunları almaya başladık’ demiştik. Hem yağmur suyu altyapı meselesinde hem atık suyu meselesinde ve bunların birbirinden ayrışması meselesinde, önce Kartal Meydan'da, Neyzen Tevfik Meydanı'nın arkasında, Savarona Caddesi’nde ve sonra Kartal'ın 20 mahallesi'nde, ki mahalle muhtarlarım buradalar, onların şahitliğinde birçok altyapı çalışmalarını da geçtiğimiz 5 yılda sürdürdük ve hala sürdürmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

BAŞA: DEPOLARIN ENERJİSİ GÜNEŞ PANELLERİNDEN SAĞLANACAK

İSKİ Genel Müdürü Başa’nın temeli atılan, yaklaşık 600 milyon liraya mal olacak proje kapsamda verdiği bilgilere göre; İstanbul Ümraniye’de 1 adet Terfi Merkezi, Kartal’da 1 adet 15.000 m3 hacimli, 1 adet 10.000 m3 hacimli, 1 adet 5.000 m3 hacimli içme suyu depoları, Pendik İlçesinde 1 adet 10.000 m3, Maltepe ilçesinde ise, 1 adet 5.000 m3 hacimli içme suyu deposu, güneş enerji santralleri ile içme suyu deposu rehabilitasyonları yapılacak. Böylece; Kartal, Pendik, Maltepe ve Ümraniye bölgesinin içme suyu depolama hacmi, toplamda 42.500m3 artırılacak.

İnşa edilecek içme suyu depolarıyla, bölgenin ihtiyacı olan ilave depolama hacmi kazanılmış olmakla birlikte, aynı zamanda terfi ile beslenen bölgeler, inşa edilecek içme suyu depoları sayesinde hem enerji tasarruflu şekilde beslenecek hem de kısa süreli elektrik kesintileri ve terfi arızalarında oluşabilecek su kesintisi ihtimali ortadan kaldırılacak. İçme suyu deposu alanlarında güneş enerji santrali yapılarak, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ile tesislerin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Ayrıca ihtiyaç duyulması durumunda, mevcut içme suyu depolarının rehabilitasyonu yapılarak, su kayıp-kaçaklarının önüne geçilmesi sağlanacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)