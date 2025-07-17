SİLİVRİ’DEN KARTAL’A SESLENDİ

BİR AVUÇ İNSANIN ÇIKARI İÇİN KURULAN BUADALETSİZ DÜZENE, HEP BİRLİKTE SON VERECEĞİZuktan kalkmamak için hukuku, demokrasiyi, milli iradeyi ayaklar altına alması olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Gelecek için hiçbir umut vermeyen, ömrü tükenmiş bir iktidar, devletin tüm imkanlarını en güçlü rakibini saf dışı etmek için kullanıyor. İcraatlarıyla, hizmetleriyle milletin gönlüne giremeyen, özgür ve adil bir seçimi asla kazanamayacağını bilen bir avuç insan; baskıyla, zulümle iktidarda kalmanın yolunu arıyor,” dedi.“CHP; belediye başkan ve yöneticileriyle, milletvekilleriyle, cumhurbaşkanı adayıyla,

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Kartal - İstanbul

İMAMOĞLU: BİR AVUÇ İNSAN; BASKIYLA,ZULÜMLE İKTİDARDA KALMANIN YOLUNU ARIYOR

Genel Başkanıyla, kurumsal varlığıyla topyekun, hukuk dışı bir saldırı altındadır,” diyen İmamoğlu, “Büyük bir adaletsizliğe, tam bir zorbalığa maruz bırakılmaktadır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi ve adalet, huzur ve refah isteyen herkesi ortak değerler etrafında buluşturup, milletimizin özlediği iktidar değişimini sağlayacak olan birleştirici güçtür. Bu güç, milletin gücüdür ve iktidarın asıl korkusu millettir, milletin iradesidir. Korkunun ecele faydası yok. Bir avuç insanın çıkarı için kurulan bu adaletsiz düzene, hep birlikte son vereceğiz,” ifadelerini kullandı.

İKTİDARIN ASIL KORKUSU MİLLETTİR, KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK

Türkiye’nin içinde bulunduğu krizin sebebinin iktidarın 23 yıldır oturduğu kolt

“Bizim hedefimiz, sadece milletimizi bu yozlaşmış, çürümüş iktidar uygulamalarından kurtarmak değil,” diyen İmamoğlu, “Biz, ülkemizi hak ettiği adalet, hürriyet ve refah düzeyine taşıyacak, yeni bir hayat kurmak için yola çıktık. Bunun için bedel ödüyoruz. Millet için çıktığımız bu yolda gücümüzü, kararlılığımızı, cesaretimizi

GÜCÜMÜZÜ, KARARLILIĞIMIZI, CESARETİMİZİ MİLLETİMİZDEN ALDIK, ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, önümüzdeki ilk genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yargı görünümlü iktidar kumpasıyla tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının İstanbul ayağının bu haftaki durağı Kartal oldu. Kartal Meydanı’nı hınca hınç dolduran on binler; Silivri’de tutulan İmamoğlu ve diğer belediye başkanları lehine sloganlar attı ve iktidarı istifaya davet etti. İmamoğlu’nun Silivri’den Kartal’a yolladığı mektubu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. Çelik, konuşma yapacağı otobüsün üzerine, elleriyle havaya kaldırdığı, üzerinde, “İmamoğlu’na Özgürlük” yazan dövizle çıktı.

İMAMOĞLU: “İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ SİYASİ KRİZİN SEBEBİ…”

İmamoğlu, Çelik tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şunları söyledi:

“Sevgili Kartallılar, benim iyi kalpli, cesur hemşerilerim; ülkemiz, 4 aydır büyük bir siyasi krizin içinde. Yıllardır yaşadığımız ağır ekonomik krizi derinleştiren, herkesi daha da yoksullaştırıp, daha da güvencesiz hale getiren bir kriz bu. İçinde bulunduğumuz siyasi krizin sebebi, iktidarın 23 yıldır oturduğu koltuktan kalkmamak için hukuku, demokrasiyi, milli iradeyi ayaklar altına almasıdır. Gelecek için hiçbir umut vermeyen, ömrü tükenmiş bir iktidar, devletin tüm imkanlarını en güçlü rakibini saf dışı etmek için kullanıyor. İcraatlarıyla, hizmetleriyle milletin gönlüne giremeyen, özgür ve adil bir seçimi asla kazanamayacağını bilen bir avuç insan; baskıyla, zulümle iktidarda kalmanın yolunu arıyor.”

“BİR AVUÇ İNSANIN ÇIKARI İÇİN KURULAN BU ADALETSİZ DÜZENE, HEP BİRLİKTE SON VERECEĞİZ”

“Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkan ve yöneticileriyle, milletvekilleriyle, cumhurbaşkanı adayıyla, Genel Başkanıyla, kurumsal varlığıyla topyekun, hukuk dışı bir saldırı altındadır. Büyük bir adaletsizliğe, tam bir zorbalığa maruz bırakılmaktadır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi ve adalet, huzur ve refah isteyen herkesi ortak değerler etrafında buluşturup, milletimizin özlediği iktidar değişimini sağlayacak olan birleştirici güçtür. Bu güç, milletin gücüdür ve iktidarın asıl korkusu millettir, milletin iradesidir.

Korkunun ecele faydası yok. Bir avuç insanın çıkarı için kurulan bu adaletsiz düzene, hep birlikte son vereceğiz. Hiçbir suçlunun cezasız kalmadığı ama bir kişinin bile haksız yere hapiste tutulmadığı, kanunların herkes için eşit uygulandığı, adaletli bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. Yalnız mahkemelerde değil, pazarda, işyerinde, okulda, hastanede, herkes için her yerde adaleti hakim kılacağız. Barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi temel haklara erişimde adaleti sağlayacağız.

Elde edilen gelirde, ödenen vergide adaleti sağlayacağız. Hiç kimseyi piyasanın acımasız şartlarına mahkum bırakmayacağız. Üretenler, istihdam yaratanlar en sağlıklı yatırım ve ticaret şartlarına kavuşacak.”“

"MİLLET İÇİN ÇIKTIĞIMIZ BU YOLDA GÜCÜMÜZÜ, KARARLILIĞIMIZI,CESARETİMİZİ MİLLETİMİZDEN ALDIK, ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Milletimiz, bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu en güçlü biçimde hissedecek, bizzat yaşayacak. Devletin temel görevi, hak ve hürriyetleri herkes için eşit olarak sağlamak ve geliştirmek olacak. Vatandaşın en temel güvencesi olan ‘hak arama hürriyeti’ni sonuna kadar geliştirip, güçlendireceğiz. Bizim hedefimiz, sadece milletimizi bu yozlaşmış, çürümüş iktidar uygulamalarından kurtarmak değil.

Biz, ülkemizi hak ettiği adalet, hürriyet ve refah düzeyine taşıyacak, yeni bir hayat kurmak için yola çıktık. Bunun için bedel ödüyoruz. Millet için çıktığımız bu yolda gücümüzü, kararlılığımızı, cesaretimizi milletimizden aldık, almaya devam edeceğiz. Yılmayacağız, yorulmayacağız, mutlaka başaracağız. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri zindanı.”

Kayak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)