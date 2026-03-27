Zeytinburnu’nda dayanışmanın yeni adresi kapılarını açtı.

Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan ve kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçen eski aşevi binası, modern yapısı ve genişleyen kapasitesiyle artık “Zeytinburnu Millet Sofrası” olarak hizmet veriyor. Toplam 1095 metrekare inşaat alanına sahip tesis, yapılan yenileme çalışmalarıyla daha fonksiyonel ve daha fazla kişiye hizmet verebilecek bir yapıya kavuşturuldu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Geniş Kapasite, Modern Donanım

588 metrekare oturum alanına sahip yapı; bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Bodrum katta kuru bakliyat deposu, soğuk hava deposu, erzak depoları, yemek hazırlama alanları ile teknik bölümler yer alıyor.

Zemin katta 163 kişi kapasiteli kapalı yemek salonu ile 100 kişi kapasiteli açık yemek alanı bulunuyor. Ayrıca mutfak, bay ve bayan WC, engelli WC, mescit ve depo alanları da vatandaşların kullanımına sunuldu.

Birinci kat ise idari birim olarak düzenlendi.

Dayanışmanın Güçlü Merkezi

Daha önce yalnızca kapalı yemek salonuyla hizmet veren tesis, yeni haliyle açık alan kapasitesini de artırarak aynı anda daha fazla kişiye ulaşabilecek duruma geldi.

Her gün sıcak çorba ikramı yapılan ve ihtiyaç sahibi ailelere düzenli yemek desteği sağlanan Zeytinburnu Millet Sofrası, yenilenen yüzüyle sosyal dayanışmayı güçlendiren önemli bir merkez olarak hizmet verecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)