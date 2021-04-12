Şerbetli Tatlı Sevenlere Özel Lezzetler

Revani

Yumuşacık kıvamı ve ağızda dağılan lezzeti ile herkesi kendine hayran bırakmayı başaran revani tatlısını mutlaka sizde denemelisiniz. Kıvamını tutturmanın zor olduğunu düşünmeyin. Doğru tarifi bulur ve birebir uygularsanız harika bir revani kıvamı yakalarsınız. Bu şerbetli tatlı çeşidini çocukların da severek yediğini belirtebiliriz.

Şekerpare

Tadına doyum olmayan lezzetler arasında şekerpare de bulunuyor. Özellikle konuklarınıza ikramlık olarak sunabileceğiniz şekerpare tarifi için Yemek.com adresine hemen tıklayabilirsiniz. Bu internet sitesinde söz konusu tatlıyı kolaylıkla uygulayabileceğiniz tarifler mevcut. Aynı zamanda şekerpare yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda da ayrıntılı bilgiye hemen ulaşıyorsunuz. Tarife başlamadan önce püf noktalarına da mutlaka göz atın.

Kıbrıs Tatlısı

Ürün sınırları aşan Kıbrıs tatlısı elbette olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Özellikle kek lezzetinden hoşlananların bu tatlı çeşidini de severek yedini belirtebiliriz. Bir defa deneyenler bir daha bu lezzetten vazgeçemiyor. Mutlaka akşam yemeklerinden sonra tüketmek için hazırlama zorunda değilsiniz. 5 çayı ile birlikte de rahatlıkla tüketebileceğiniz bir tatlı çeşididir.

Kalburabastı

Şerbetli tatlılar dendiğinde ilk akla gelen lezzetlerden biri de kalburabastı oluyor. Özel ve çıtır kıvamı ile adeta mest eden bu benzersiz tatlı çeşidi, çocukların da favorileri arasında yer alıyor. Misafirleriniz için de güvenle tercih edebileceğiniz tatlı çeşitleri arasında bulunduğunu belirtelim. Öncelikle hamurunu hazırlayarak şekil vermeli ve fırında pişirmelisiniz. Sonrasında ise şerbetle buluşmasını sağlayın. Kalburabastı tatlısını hazırlamak işte bu kadar kolay oluyor.

Un Helvası

Eğer ağızda dağılan lezzetlerden hoşlanıyorsanız un helvası tam size göre demektir. Mutlaka denemeniz gereken un helvasında ideal kıvamı yakalamanın elbette bası püf noktaları var. Bu püf noktalarına ulaşmak ise son derece kolay... Hemen Yemek.com adresine tıklayın ve en leziz un helvası tarifini bularak kolları sıvayın. Malzeme listesine de göz atmayı sakın unutmayın! Şimdi kendinizi şerbetli tatlılar ile şımartma zamanı!