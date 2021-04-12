banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1387
ALTIN
457.322
DOLAR
8.1651
STERLİN
11.2145
EURO
9.7149
İBB Ramazan Ayına Hazır
Son Dakika
İBB Ramazan Ayına Hazır
Şerbetli Tatlı Sevenlere Özel Lezzetler
Şerbetli Tatlı Sevenlere Özel Lezzetler
Sarıyer Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu Meclisten Geçti
Sarıyer Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu...
Eğitime Destek Platformu Vatan Nöbetinde (VİDEOLU HABER)
Eğitime Destek Platformu Vatan Nöbetinde...
Flaş Haber
İBB Ramazan Ayına Hazır
Kapat

Şerbetli Tatlı Sevenlere Özel Lezzetler

Tatlı tercihinizi her daim şerbetli tatlı çeşitlerinden yana kullanıyorsanız sizler için bazı önerilerimiz olacak. Evde hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz şerbetli tatlı tariflerini hemen sıralamaya başlıyoruz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Nisan 2021 Pazartesi 08:30
Şerbetli Tatlı Sevenlere Özel Lezzetler
banner171

  • Revani

Yumuşacık kıvamı ve ağızda dağılan lezzeti ile herkesi kendine hayran bırakmayı başaran revani tatlısını mutlaka sizde denemelisiniz. Kıvamını tutturmanın zor olduğunu düşünmeyin. Doğru tarifi bulur ve birebir uygularsanız harika bir revani kıvamı yakalarsınız. Bu şerbetli tatlı çeşidini çocukların da severek yediğini belirtebiliriz.

  • Şekerpare

Tadına doyum olmayan lezzetler arasında şekerpare de bulunuyor. Özellikle konuklarınıza ikramlık olarak sunabileceğiniz şekerpare tarifi için Yemek.com adresine hemen tıklayabilirsiniz. Bu internet sitesinde söz konusu tatlıyı kolaylıkla uygulayabileceğiniz tarifler mevcut. Aynı zamanda şekerpare yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda da ayrıntılı bilgiye hemen ulaşıyorsunuz. Tarife başlamadan önce püf noktalarına da mutlaka göz atın.

  • Kıbrıs Tatlısı

Ürün sınırları aşan Kıbrıs tatlısı elbette olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Özellikle kek lezzetinden hoşlananların bu tatlı çeşidini de severek yedini belirtebiliriz. Bir defa deneyenler bir daha bu lezzetten vazgeçemiyor. Mutlaka akşam yemeklerinden sonra tüketmek için hazırlama zorunda değilsiniz. 5 çayı ile birlikte de rahatlıkla tüketebileceğiniz bir tatlı çeşididir.

  • Kalburabastı

Şerbetli tatlılar dendiğinde ilk akla gelen lezzetlerden biri de kalburabastı oluyor. Özel ve çıtır kıvamı ile adeta mest eden bu benzersiz tatlı çeşidi, çocukların da favorileri arasında yer alıyor. Misafirleriniz için de güvenle tercih edebileceğiniz tatlı çeşitleri arasında bulunduğunu belirtelim. Öncelikle hamurunu hazırlayarak şekil vermeli ve fırında pişirmelisiniz. Sonrasında ise şerbetle buluşmasını sağlayın. Kalburabastı tatlısını hazırlamak işte bu kadar kolay oluyor.

  • Un Helvası

Eğer ağızda dağılan lezzetlerden hoşlanıyorsanız un helvası tam size göre demektir. Mutlaka denemeniz gereken un helvasında ideal kıvamı yakalamanın elbette bası püf noktaları var. Bu püf noktalarına ulaşmak ise son derece kolay... Hemen Yemek.com adresine tıklayın ve en leziz un helvası tarifini bularak kolları sıvayın. Malzeme listesine de göz atmayı sakın unutmayın! Şimdi kendinizi şerbetli tatlılar ile şımartma zamanı!

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB Ramazan Ayına Hazır
İBB Ramazan Ayına Hazır
Gösterişin Gölgesinde Kalan Gerçeklerimiz
Gösterişin Gölgesinde Kalan Gerçeklerimiz
Eğitime Destek Platformu Vatan Nöbetinde (VİDEOLU HABER)
Eğitime Destek Platformu Vatan Nöbetinde (VİDEOLU HABER)
Doğu Ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Kadın Kolları Başkanı GÜNDEM'De
Doğu Ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Kadın Kolları Başkanı GÜNDEM'De
İmamoğlu: “Üreten Türkiye Kazanır ; Evde Bekleyen Türkiye Değil”
İmamoğlu: “Üreten Türkiye Kazanır ; Evde Bekleyen Türkiye Değil”

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169