İMAMOĞLU’NDAN “ADALETSİZLİK” İSYANI: YARGILANMIYORUZ; BİR AVUÇ İNSAN ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMİ KAZANABİLSİN DİYE, ESİR TUTULUYORUZ

19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı’nı hınca hınç dolduran on binlere, Silivri’deki hücresinden seslendi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Gaziosmanpaşa - İstanbul

BİZİ BAĞIMSIZ MAHKEMELER DEĞİL, BİR AVUÇ İKTİDAR SAHİBİ VE ONLARIN MEDYASI YARGILAMAYA KALKIYOR

Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Avcılar ile Adana’nın Seyhan ve Ceyhan ilçe belediye başkanlarının hukuksuz biçimde tutuklanmalarına tepki gösteren İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

MİLLET BUNLARI VİCDANINDA MAHKUM ETMİŞTİR, SANDIKTA DA MAHKUM EDECEKTİR

“Tutuklanmış tüm diğer belediye başkanlarımızın, belediye çalışanlarımızın veremeyecekleri hiçbir hesap yok. Bizler, millet adına karar veren bağımsız mahkemelerde yargılanmaktan gocunmayız, çekinmeyiz. Yeter ki amaç, gerçeği ortaya çıkarmak, adaleti sağlamak olsun. Ama bugün bizi bağımsız mahkemeler değil, bir avuç iktidar sahibi ve onların medyası yargılamaya kalkıyor.

YALANLARINA, İFTİRALARINA MİLLETİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA VERECEĞİMİZ CEVAPLARDAN KORKUYORLAR. KORKSUNLAR

Biz, yargılanmıyoruz. Biz, peşin peşin suçlu ilan ediliyor, sistemli iftiralara, organize yalanlara maruz kalıyoruz. Biz, yargılanmıyoruz. Biz, bir daha asla seçim kazanamayacak bir avuç insan önümüzdeki seçimi kazanabilsin diye, rehin tutuluyoruz.”

TUTUKSUZ YARGILANMAMIZA BİLE CESARETLERİ YOK

“Bizim tutuksuz yargılanmamıza bile cesaretleri yok. Çünkü işimizi yapmamızdan korkuyorlar. Belediyecilikte bizimle yarışamadıkları, millet bizi tercih ettiği için korkuyorlar. Bizim tutuksuz yargılanmamıza cesaretleri yok. Çünkü sokakta, çarşıda, pazarda vatandaşla iç içe olmamızdan korkuyorlar. Bütün o yalanlarına, iftiralarına milletin gözünün içine baka baka vereceğimiz cevaplardan korkuyorlar. Korksunlar. Milli iradeyle kavgaya tutuşanlar, milletin aksi istikametinde yürüyenler elbette korkacak. Millet bunları vicdanında mahkum etmiştir, sandıkta da mahkum edecektir. Sandık gelecek, herkes yaptıklarının hesabını verecek.”

PEŞİN PEŞİN SUÇLU İLAN EDİLİYOR, SİSTEMLİ İFTİRALARA, ORGANİZE YALANLARA MARUZ KALIYORUZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, önümüzdeki ilk genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yargı görünümlü iktidar kumpasıyla tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının İstanbul ayağının bu haftaki durağı Gaziosmanpaşa oldu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı’nı hınca hınç dolduran vatandaşlar, hükümet aleyhine sloganlar attı. İmamoğlu’nun Silivri’den Gaziosmanpaşa’ya yolladığı mektubu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu.

“ONLARIN MİLLETE VEREMEYECEKLERİ HESAPLARI VAR, ONUN İÇİN KORKUYORLAR”

Mektubuna, “Sevgili Gaziosmanpaşalılar, benim iyi kalpli, cesur hemşerilerim; zor zamanlardan geçiyoruz” sözleriyle başlayan İmamoğlu, şu mesajları verdi:

“Milletin iradesi, taarruz altındadır. Demokrasimiz, hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Hukuk yerle bir edilmiş, adalet can çekişmektedir. Bu en ağır şartlar altında bile hiçbirimizde bir korku, bir yılgınlık yok. Çünkü bugün yaşadıklarımızın, vadesi dolmuş bir iktidarın son çırpınışları olduğunu biliyoruz. Onların millete veremeyecekleri hesapları var. Onun için korkuyorlar. Ama biz korkmuyoruz, yılmıyoruz. Çünkü, haklıyız ve güçlüyüz. Korkmuyoruz, yılmıyoruz. Çünkü millete veremeyeceğimiz tek bir hesap yok.”

“TUTUKLANMIŞ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN VEREMEYECEKLERİ HİÇBİR HESAP YOK”

“Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe’nin veremeyeceği tek bir hesap yok. Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara’nın veremeyeceği tek bir hesap yok. Hakan ve Utku, bizim 1 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten, çok değerli genç arkadaşlarımız. Onların olmadığı gibi, 30 yıllık belediye başkanı, yerel yönetim duayeni, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün abimizin de veremeyeceği hiçbir hesap yok. Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar’ın, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin’in ve tutuklanmış tüm diğer belediye başkanlarımızın, belediye çalışanlarımızın veremeyecekleri hiçbir hesap yok. Bizler, millet adına karar veren bağımsız mahkemelerde yargılanmaktan gocunmayız, çekinmeyiz. Yeter ki amaç, gerçeği ortaya çıkarmak, adaleti sağlamak olsun.”

“BİZİM TUTUKSUZ YARGILANMAMIZA CESARETLERİ YOK”

“Ama bugün bizi bağımsız mahkemeler değil, bir avuç iktidar sahibi ve onların medyası yargılamaya kalkıyor. Biz, yargılanmıyoruz. Biz, peşin peşin suçlu ilan ediliyor, sistemli iftiralara, organize yalanlara maruz kalıyoruz. Biz, yargılanmıyoruz. Biz, bir daha asla seçim kazanamayacak bir avuç insan önümüzdeki seçimi kazanabilsin diye, rehin tutuluyoruz. Bizim tutuksuz yargılanmamıza bile cesaretleri yok. Çünkü işimizi yapmamızdan korkuyorlar. Belediyecilikte bizimle yarışamadıkları, millet bizi tercih ettiği için korkuyorlar. Bizim tutuksuz yargılanmamıza cesaretleri yok. Çünkü sokakta, çarşıda, pazarda vatandaşla iç içe olmamızdan korkuyorlar. Bütün o yalanlarına, iftiralarına milletin gözünün içine baka baka vereceğimiz cevaplardan korkuyorlar. Korksunlar.”

“MİLLİ İRADEYLE KAVGAYA TUTUŞANLAR, MİLLETİN AKSİ İSTİKAMETİNDE YÜRÜYENLER ELBETTE KORKACAK”

“Milli iradeyle kavgaya tutuşanlar, milletin aksi istikametinde yürüyenler elbette korkacak. Millet bunları vicdanında mahkum etmiştir, sandıkta da mahkum edecektir. Sandık gelecek, herkes yaptıklarının hesabını verecek. Bir pazar günü, adalet hasretiyle sandıklara koşacağız ve hep birlikte özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin iktidarını kuracağız. Yoksulluğu, çaresizliği, umutsuzluğu bu topraklardan söküp atacağız. Adil, özgür ve müreffeh bir ülkede hep birlikte güven içinde yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri zindanı.”

Gaziosmanpaşa buluşması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla devam ediyor…

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)