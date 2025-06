BU TÜR FOTOĞRAFLARA ANCAK DARBE DÖNEMLERİNDE RASTLAMAK MÜMKÜN İKEN YOLSUZLUK İDDİASI İLE GÖZATINA ALINANLAR İÇİNDE OLDU...

Haberimizde gördüğünüz bu üç fotoğraf 19 Mart 2025’de ilki yapılan İBB tutuklamalarının 6. dalgasında yapılan gözaltılar sırasında çekildi.

İçlerinde 31 yıldır belediye başkanı olan kişilerin bulunduğu bu rezil fotolarda her bir kişinin koluna 2 polisin girdiği ve ip gibi tek sıra yapılarak çekilip servis edilen fotoğraf ile güdülen amaç bu kişileri peşinen halkın gözünde suçlu gibi gösteren bir algı oluşturma amaçlı olduğu söyleniyor.

Oysa dosyalar gizli olmasına rağmen her türlü bilgi ve fotoğrafların yandaş medya aracılığı ile yayınlandığını her an görmek mümkün.

YARGI HERKESİ YARGILAYABİLİR ANCAK BU ŞEKİLDE DEĞİL…

İnsanın olduğu yerde suç ve suçlu olabilir. İlk İnsan ve peygamber Hz. Adem’in evladı abi olan Kabil bir çiftçi, kardeşi Habil ise bir çobandır. Kabil peygamber evladı olduğu ve dünya nüfusunun henüz 10 veya en fazla 15 kişi olduğu halde insanlık tarihinin ilk cinayetini işleyerek dünyada her türlü suçun ve suçlunun olabileceğini ortaya koymuştur.

Bugün dünya nüfusu 8 milyar, Türkiye, Nüfusu ile 85 milyon olduğu düşünülse elbette suçlu ve hata yapan insanlar olabilir.

Halkın karşı çıktığı dava açılması ve suçlu olduğu söylenen insanların sorgulanması değil. Terör ile bağlantılı olmadıkları halde 30 yıllık belediye başkanlarının da içinde olduğu birçok insanı şafak operasyonları ile gözaltına alınmaları ve toplum vicdanının kabul edemeyeceği çirkin ve onur kırıcı fotoların bilerek ve isteyerek insanların onurunu kırmak amacı ile paylaşılması kabul edilebilir değil.

Göz altına alınanların tek sıra yapılması ve her göz atına alınan kişinin koluna sanki azılı birer suç örgütü mensubu imiş gibi 2 polisin koluna girmesi ve o fotoların da yandaş medya marifeti ile paylaşıma sokulması ile toplumun ikiye bölünmesi dışında hiç bir şeye hizmet etmediği biliniyor.

Pek tabi olarak polis koluna girmeden ve tek sıra yapılıp fotoğraf çekilmeden de göz altına alınan kişiler bir yere nakil edilebilir. 6. Dalga göz altıları sırasında tek sıra çekilen ve her kesin kolunda iki polisin olduğu fotoğraflar kabul edilemez türden.

İlk tutuklamada Murat Ongun’un evine giden polisleri şafak anında uykulu hali ile ne kadar olgun ve beyefendi bir tavır ile karşıladığını gördük. Üstüne üstlük kısa bir süre sonra o tutuklamayı yapan polis amirinin’ de FETÖ’ den göz atına alındığı basın’ a yansıdı.

Bu haberdeki çirkin foto ile Büyükçekmece’nin 30 küsür yıllık Belediye Başkanı Dr.Hasan Akgün,34 yaşındaki Avcılar Belediye başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye başkanı Hakan Bahçetepe, başta olmak üzere göz altına alınanları Emniyete davet etseniz hangisi gelmez ? Kollarına 2 polis girmezse içlerinde kaçacak kim var ? İçlerinde 30 yıllık ve 1 yıllık belediye başkanları var hangisi kaçar ? Polis katili madde bağımlısı kişinin koluna böyle iki polis memuru girseydi kadın polis memurumuz belki bugün hayatta olacaktı.

Bu rezil foto’ nun Dr.Hasan Akgün, Utku Caner Çaykara ,Hakan Bahçetepe ve diğer gözaltına alınlara değil Türkiye Cumhuriyetine zararı var.

Yurt dışında ülkemize yatırım yapmaya gelecek olan bir kişiye bu ip gibi sıraya sokulan ve kollarına 2 polis girenlerin içinde 30 yıllık 68 yaşında Büyükçekmece belediye başkanı Dr. Hasan Akgün ve 34 yaşında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara var deseler o yatırımcı ne düşünür ?

Kimse haklarında bu kadar ağır ithamlar var yargılanmasınlar mı demesin elbette ki herkes yargılanabilir

Ancak soruşturma evresi gizli olmasına rağmen sorgulananların avukatlarının elinde olmayan bilgilerin yandaş medya da yayınlanması bu kadar da olmaz dedirtiyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)