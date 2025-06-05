Kaçak kesimlerin önüne geçmek ve düzenli bir hizmet sağlamak amacıyla belediye ekipleri tarafından titizlikle hazırlanan kesim alanları, bayram namazının hemen ardından hizmete açılacak. Vatandaşlar, bu kesimhanelerden randevu sistemi ile faydalanabilecek. Esenyurt Belediyesi’nin modern kesim alanlarında uzman kasaplar kurbanlıkları İslami usullere uygun şekilde keserken, alanlarda veteriner hekimler, imam, sağlık görevlileri ve temizlik ekipleri de hazır bulunacak. Alanların temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri bayram öncesinde tamamlandı.

Kesimler profesyonel kasaplar eşliğinde yapılacak!

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Esenyurt Belediyesi personeli Feyzullah Güney, “Kurban kesimhanelerimiz bayrama hazır. Şimdiden tüm İslam âleminin bayramını kutluyor, güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum.

Esenyurt Belediyesi merkez kesimhanesi ve altyapı çalışmaları tamamlanan 6 semt pazarımızda Kurban Bayramı’nın birinci gününde kesimler belediyemiz uhdesinde gerçekleştirilecektir.

Bu merkezlerde imamlarımız, profesyonel kasaplarımız ve belediyemizin farklı birimlerinden personel yer alacaktır. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri düzenlemeler yapılmış durumda” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)