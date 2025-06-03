HABERİMİZDE HAKARET YOK ,KÜÇÜK DÜŞÜRME YOK, AMA CNN TÜRK AŞAĞIDA AYNEN TEKRAR VERDİĞİMİZ HABERİMİZ İÇİN UTANMADAN SUÇ DUURUSUNDA BULUNDULAR ... PEKİ NE OLDU YARGIÇLARIMIZ DOĞRU BİR KARAR VEREREK SUÇ DUYURUSUNU RED ETTİ...

İŞTE 18.12.2024'DE YAYINLADIĞIMIZ HABERİMİZİ AYNEN YAYINLIYORUZ...BURADA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAYA GEREK VAR MI YOK MU ?

CNN Türkiye' misin Yoksa CNN Suriye Mi ?

Gazetemizin Haber Merkezi odasında CNN Türk açık ancak sanki ülkemiz bütün sorunlarını çözmüş gibi 24 saat yat kalk Suriye'yi hep gündemde tutması ülke sorunlarımızı unutturma amaçlı olduğu düşüncesini akla getiriyor.

YETER ARTIK CNN TÜRK SEN SURİYE'NİN KANALIMISIN YOKSA TÜRKEYE'NİN Mİ ? YAPTIĞIN YAYIN SURİYE VE HÜKÜMET YETKİLİLERİNİN KONUŞMALARINI CANLI YAYIN KESİP TAM VERMEN NEYİN NESİ ?

Her yayın elbette dünyada yaşanan gelişmeleri haber olarak vermesi gerekir. Ancak CNN Türk'ün Suriye ile alakalı yaptığı haberler çok abartılı.

Nerede ise günün 24 saatinde 23 saat Suriye ile alakalı gelişmelere yer vermesi sanki ülkemizde hiç bir sorun ve haber değeri olan konu yokmuş gibi yayın yapması sorunu olan insanları üzüyor.

CNN TÜRK MÜ CNN SURİYE Mİ ?

Bilindiği üzere Demirören Grubu yıllar önce Aydın Doğan'ın olan Medya Grubunu 1 milyar dolara satın aldı. Aydın Doğan o zaman medya grubunu satmak zorunda kaldığı yazıldı çizildi.

Birileri Tüpçü Demirören'e Doğan'ın medya grubunu satın al dedi. Bu grup da 1 milyar dolarımız yok dendi ... Bir el sorun değil sen bizim dediğimiz gibi yayın yap o iş bizde dedi...

Eyüp Göktürk'te Demirören'e 17 milyon dolar değerinde yeşil alan arazisi satın alması söylendi ...

O arazi HOP diye imara açıldı Ziraat Bankası bir inşaat firması ile anlaştı, dere yatağının yanı başında ördeklerin yüzdüğü suyun yanında inşaat yaparak sattı ve TÜPÇÜ' nün hesabında 600 milyon dolar düştü bu yeşil alana karşılık ...

Bu şartlar altında ;

Tüpçü 1 gün işe geç girdiği için ikiz kardeşinden tam 17 yıl sonra emekli olacak olan vatandaşa yapıln zulmü haber yapar mı ?

Milyonlarca emeklinin 12.500 TL maaş aldığı ve bu paranın ev kirasına bile yetmediğini haber yapabilir mi ?

Ülke sorunlarını haber yapamayacakları için adlarında CNN TÜRK olduğu halde CNN SURİYE gibi yayın yapıyorlar.

Canlı yayını pat diye kesiyor KÜLTÜR BAKANI KONUŞUYOR Deyip tüm konuşmayı canlı veriyor. Bakanı bırakın daire başkanlarının konuşmalarını bile canlı yayınlıyorlar artık.

Yakında canlı yayını kesip Genel müdürlerinde konuşmalarını yayınlayacaklar ...

Ayıp yahu gazeteciliğin namusunu ayaklar altına aldılar. Elbette hükümeti eleştirin demiyoruz ama ar sıra Türk halkının sorunlarını da yazın insanlara karşı mesleğin onurunu ayaklar altına almayın bari.

Yayın Politikanız gereği Hükümeti veya başka bir gruba destek verebilirsiniz buna da bir şey dediğimiz yok.

Ama bir günde 2 dakika ülke sorunlarımızı da gündeme getirin demek hakkımız değil mi ?

24 saatin 23 saatinde en ince detaylarına kadar Suriye haberleri yerine kendi sorun ve sıkıntılarımızı da ara sıra gündeme getir de sizin de ülkemizin kanalı olduğunuza inanalım ...

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)