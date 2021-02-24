banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sigara Kullanmak Vücudunuzu Hastalıklara Açık Hale Getirir
Son Dakika
Sigara Kullanmak Vücudunuzu Hastalıklara Açık...
Kamera Çekimi İle BİN Kişiye Bu Pazar Günü Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Vereceksiniz Diye Sorduk …
Son Dakika
Kamera Çekimi İle BİN Kişiye...
Babacan’dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması
Son Dakika
Babacan’dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması
İmamoğlu'ndan Müjde : Başıbüyük Samandıra Arası 10 Dakika Olacak
Son Dakika
İmamoğlu'ndan Müjde : Başıbüyük Samandıra...

Parlak Yüzeyler İçin Pasta Cila Makinesi

Pasta cila, çizilmiş alanlara pürüzsüz bir görünüm vermek için kullanılan bir kimyasal üründür ve özellikle otomotiv sektöründe çok kullanılır

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Şubat 2021 Çarşamba 09:03
Parlak Yüzeyler İçin Pasta Cila Makinesi
banner171

Pasta cila makinesi polisaj makinesi olarak da adlandırılırken; çizilmiş yüzeyleri parlatmaya, cilalamaya ve düzeltmeye yarar. Pasta cila makinesi yüzeyi çizmeden yuvarlak hareketlerle metal yüzeylerin parlamasına yardımcı olur. Özellikle otomobilleri parlatmak için kullanılan pasta cila makineleri mermer ve alüminyum yüzeyleri de parlatmak için kullanılır. Araçların yıpranan dış görüntülerini ortadan kaldıran bu makineler cila malzemeleri ile birlikte kullanılır. İstenilen oranda parlatma sağlamak için pasta cila makineleri farklı başlıklara sahiptir. Etkili bir pasta cila yapmak için polisaj makinesinin motor gücünün yüksek olması gerekir.

Aracınızı Parlatmak İçin Pasta Cila Uygulama Seti

Aracın parlak görünmesi için yapılan pasta cila uygulaması, gerekli ekipmanlar olduğunda amatör olarak da yapılır. Araç yüzeyinde bulunan çiziklerin veya yıpranan görüntünün giderilmesi için cila ve süngerler yardımı ile cila yapmak mümkündür. Pasta cila uygulama seti içinde likit pasta, parlatmaya yarayan cila ve 2 adet sünger bulunur. Likit pasta içeriğindeki bileşenler sayesinde araç yüzeyinde bulunan çizikleri kapatır. Sünger yardımı ile uygulanan bu ürün temiz yüzeylerde kullanıldığında daha çok verim sağlar. Pasta sonrası ise aracı parlatmak için cila kullanılır. Pürüzsüz bir görünüm sağlayan cila sünger yardımı ile tüm araç yüzeyine uygulanır. Araç rengini parlatan ve yüzeyi pürüzsüzleştiren bu işlemler amatör olarak da uygulanabilir. Yüzeysel hasarlara karşı üstün koruma sağlayan pasta cila işlemi sonrasında araç ilk günkü görünümüne sahip olur.

Uygun Fiyat Seçeneklerinde ve Uygulaması Kolay Pasta Cila Seti

Otomobillerin güneşten ve zorlu hava koşullarından etkilenmesi için düzenli olarak bakım yapılması gerekir. Pasta cila uygulaması araçların renklerini korurken araç üzerinde bulunan çizikleri yok eder. Pasta cila seti fiyatları ürünün markasına, içerisinde bulunan ürün çeşitliliğine ve ürünün ağırlığına bağlı olarak farklılık gösterir. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen ürünler daha farklı fiyatlarda satışa sunulur. Ürün içeriği ve üretildiği materyaller de fiyatlandırmada göz önünde bulundurulur. Set içerisinde bulunan ürün adedi de fiyatların farklılık göstermesine neden olur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigara Kullanmak Yaşam Sürenizi Kısaltır
Sigara Kullanmak Yaşam Sürenizi Kısaltır
Babacan’dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması
Babacan’dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması
Başkan Birol Şahin : Halkımıza İbadet Aşkıyla Hizmet Ediyoruz !
Başkan Birol Şahin : Halkımıza İbadet Aşkıyla Hizmet Ediyoruz !
Karabat'tan İlginç Çıkış: MEB Verileri Gizliyor
Karabat'tan İlginç Çıkış: MEB Verileri Gizliyor
İVA Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor
İVA Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169