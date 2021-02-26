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Irak Türklerinden KKTC Antalya Başkonsolosluğu'na Ziyaret

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Antalya Başkonsolosu sayın Mustafa Kemal Beyazbayram’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şube Başkanı Muhammet Vural Önal’da eşlik etti. Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği heyetini KKTC Antalya Başkonsolosu sayın Mustafa Kemal Beyazbayram ve KKTC Antalya Başkonsolosluğu Eğitim ve Kültür Ataşesi Sayın Mehmet Savaş Kortay tarafından karşılandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Şubat 2021 Cuma 14:26
Irak Türklerinden KKTC Antalya Başkonsolosluğu'na Ziyaret
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KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, Irak Türklerinin yaptığı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Irak Türklerini yakından takip ettikleri ve yaşadıkları sıkıntıları bildiklerini. Türkmen Davasına gönül verenlerin ve hizmet edenlerin üzerine büyük görev düştüğünü ve atılacak adımların dikkatlice düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş Irak Türklerine sevgi duyan bir insandı. Irak Türkmenlerinin davasının da her zaman manevi destekçisi ve yardımcısı idi. Kıbrıs bizim ikinci vatanımız, Iraklı Türklerinin yaşadığı sıkıntılı günlerde Kıbrıs Türkleri kapılarını bize açtı, destek oldu.” dedi.

Başkan Kürşat Çavuşoğlu ziyareti anısına KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Beyazbayram’a Irak Türkmenlerinin Bayrağı, plaket ve Ali Kerküklü’nün “Irak'a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük” kitabını armağan etti.

Son Güncelleme: 26.02.2021 14:28
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