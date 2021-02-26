Irak Türklerinden KKTC Antalya Başkonsolosluğu'na Ziyaret

KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, Irak Türklerinin yaptığı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Irak Türklerini yakından takip ettikleri ve yaşadıkları sıkıntıları bildiklerini. Türkmen Davasına gönül verenlerin ve hizmet edenlerin üzerine büyük görev düştüğünü ve atılacak adımların dikkatlice düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.



Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş Irak Türklerine sevgi duyan bir insandı. Irak Türkmenlerinin davasının da her zaman manevi destekçisi ve yardımcısı idi. Kıbrıs bizim ikinci vatanımız, Iraklı Türklerinin yaşadığı sıkıntılı günlerde Kıbrıs Türkleri kapılarını bize açtı, destek oldu.” dedi.

Başkan Kürşat Çavuşoğlu ziyareti anısına KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Beyazbayram’a Irak Türkmenlerinin Bayrağı, plaket ve Ali Kerküklü’nün “Irak'a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük” kitabını armağan etti.