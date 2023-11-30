İBB Açıkladı İstanbul Kışa Hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’da ‘Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı’ düzenledi. İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu’nun da katıldığı toplantıda; İBB Genel Sekreter Yardımcıları ve ilgili birimler, Emniyet, Jandarma, Karayolları, Avrasya Tüneli İşletmesi, İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi (HEAŞ) gibi kurumların yetkilileri hazır bulundu. Kışın İstanbulluların sorun yaşamaması için koordineli çalışmak adına toplantıya katılan 35 kurumun temsilcilerine, AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü sunum yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Selçuk Tütüncü kış aylarında olağanüstü don olaylarının beklenmediğini buna karşın bol yağışlı bir kış yaşanacağını öngördü.

DEPOLARDA 275 BİN TUZ MEVCUT

İBB’ye ait depolarda kışın buzlanmaya karşı kullanmak için 275 bin tuz hazır bulunuyor. İBB, ilçe belediyelerine ise toplamda 60 bin tuz vermeyi planlıyor. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İBB’nin 4 bin 23 kilometrelik sorumlu yol ağında 637 müdahale noktasında hazır bekleyecek. Metrobüs güzergahında 44 araç ve iş makinesi görev alacak. Anaarter ve çevre yollarda 44 çekici bulunacak. Sıkıntı yaşanan yollara ve trafik kazalarına hızlı müdahaleye yönelik 31 kritik noktada bariyer açmayı planlayan İBB, aynı zamanda muhtarların kontrolüne verdiği 170 kürüme aparatlı traktör ile köy yollarının açık tutulmasını sağlayacak.

EVSİZLERE KIŞ HİZMETİ BAŞLADI

Evsizlere kış hizmeti çalışması bu yıl 18 Kasım 2023 itibariyle başladı. Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından bulundukları yerden alınıp, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra evsizler için hazırlanan İBB tesislerinde misafir ediliyor. Halihazırda 245 evsiz vatandaş arasında; erkekler Esenyurt İBB tesislerinde, kadınlar Kayışdağı İBB tesislerinde, aileler ise anlaşmalı otellerde misafir ediliyor.

SOKAK CANLILARINA MAMA DESTEĞİ

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama desteği verecek. Haftada 655 noktada günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımı yapılacak.

MOBİL TUVALET VE BÜFELER DE HİZMETTE

Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile kritik noktalarda hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi sunulacak. Kritik noktalara konumlandırılacak 6 mobil tuvalet ile İstanbullulara hizmet verilecek.

İSTANBUL BİR GÜN DURSA ANADOLUDA ÜRETİM AKSAR

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, kış şartlarıyla mücadele ederken devlet kurumları arasında tam bir koordinasyon olması gerektiğine dikkat çekerek, “Olası yağışlarda, idari ve yaptırım kararları önceden alınmalı” dedi. Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlioğlu ise, “İstanbul’un bir gün durması Bitlis’in 4 yıl üretim yapamaması anlamına geliyor. İstanbul durursa Anadolu’da üretim durur. İstanbul’a bol yağış yağmasını temenni ediyorum, bununla beraber yaşanacak herhangi bir aksaklığa karşı tüm kurumlar devlet sorumluluğu ile koordineli çalışmalı” dedi.

İBB KIŞ ÇALIŞMALARI MÜCADELE KAPASİTESİ

Sorumlu Yol Ağı: 4 bin 23 km

Personel Sayısı: 11 bin 812

Araç ve İş Makinesi Sayısı: 3 bin 62 (788 küreme ve tuzlama)

Tuz Stoku: 275 bin ton (60 bin tonu belediyelere verilecek)

Kutu Tuz: 377 adet

Solüsyon Durumu: 64 tank ( bin 290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)

Traktör sayısı: 170

Vinç: 44 adet (13 kurtarıcı vinç, 31 çekici)

Metrobüs Güzergahı:104 km taranan güzergah, 44 araç ve iş makinesi

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi: 60 istasyon