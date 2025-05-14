Yolunuzu Seçin: Web Geliştirme, Veri Analitiği veya QA Testi

Durum şu: Teknoloji dünyası herkese uyan tek bir kalıp değil. Bazıları şık web siteleri oluşturmak için yaşar. Diğerleri verinin derinliklerine dalarak keyif alır. Bir de her şeyin mükemmel çalıştığından emin olan, detay takıntılı kalite koruyucuları var. Hangisi sana uyuyor?

Web geliştirme mi? Milyonların günlük kullandığı dijital deneyimleri yaratacaksın. Instagram kadar akıcı arayüzler, ışık hızında e-ticaret siteleri ve hayatı kolaylaştıran web uygulamaları düşün. Yaratıcı. Mantıklı. Ve inanılmaz talep görüyor.

Veri analitiği mi? 21. yüzyılın altına hücumuna hoş geldin. Şirketler veri içinde boğuluyor ve bunların hepsini anlamlandıracak insanlara umutsuzca ihtiyaç duyuyor. Kaosu berraklığa dönüştüren, milyon dolarlık kararları yönlendiren desenleri bulan sen olacaksın.

QA testi mi? Kimse sana sadece "hata bulma" işi olduğunu söylemesin. Sen kullanıcılar ve hayal kırıklığı arasındaki son savunma hattısın. Uygulamaların çökmemesinin, web sitelerinin müşteri verilerini kaybetmemesinin nedeni sensin. Temelde dijital bir süper kahramansın.

İşe Yarayan Öğrenim: İlk Günden Proje Tabanlı Eğitim

Beş dakika sonra daldığın o sıkıcı dersleri unut. Asla kullanmayacağın sözdizimini ezberlemeyi unut. Biz burada işleri farklı yapıyoruz.

Birinci gün? Zaten gerçek bir şey inşa ediyorsun. "Merhaba Dünya" saçmalığı değil—önemli olan gerçek projeler. Gösterebileceğin projeler. İşverenlerin "Ne zaman başlayabilirsin?" dedirten projeler.

Öğrenimimizi Farklı Kılan Nedir:

Sıfır dolgu, %100 pratik beceriler

Gerçek şirketlerden gerçek kod

Hatalar hoş karşılanır (böyle öğrenirsin)

Aptal soru yok politikası

Yaparken-öğren metodolojisi

Sektörle ilgili teknoloji yığını

İşbirlikçi takım projeleri

Gerçekten yardımcı olan kod incelemeleri

Anında geri bildirim döngüleri

Geleneksel eğitim mi? O dört yıl ve devasa borç demek. Bizim yaklaşımımız? Altı ay ve işe hazırsın. Gereksiz her şeyi çıkardık ve seni gerçekten işe alınabilir kılan şeylere odaklandık.

Uzman Mentorlar: Sektör Profesyonellerinden Öğrenin

Teori ucuz. Deneyim mi? O altın değerinde. Buradaki her eğitmenin gerçek teknoloji dünyasından savaş yaraları var. Ürün çıkarmışlar, sabah 3'te kritik hataları düzeltmişler ve işe alım yöneticilerinin tam olarak ne istediğini biliyorlar.

Bunlar ders kitaplarından okuyan akademisyenler değil. Bunlar katılmayı hayal ettiğin şirketlerde çalışan geliştiriciler, analistler ve test uzmanları. Sana sektör hakkındaki gerçeği söyleyecekler—iyisi, kötüsü ve çirkini.

Mentorun senin içeriden bağlantın olur. Senin bulunduğun yerde bulunmuşlar. Zorlukları biliyorlar. Daha da önemlisi, sana aylar sürecek deneme yanılmadan kurtaracak kestirme yolları biliyorlar.

Esnek Program: Çalışırken Öğrenin

Hayat eğitim için durmuyor. Faturalar ödenmeli. Ailelere ilgi gösterilmeli. İşte bu yüzden kendini katı bir sınıf programına zorlamak dünün düşüncesi.

Senin Öğrenimin, Senin Zaman Çizelgen:

9-5 çalışanlar için akşam dersleri

Süper meşguller için hafta sonu oturumları

Gece kuşları için kendi hızında modüller

Her zaman gözden geçirme için kaydedilmiş dersler

Esnek proje teslim tarihleri

Yarı zamanlı ve tam zamanlı seçenekler

Gerektiğinde duraklat ve devam et

Mobil uyumlu platform

Küresel saat dilimi desteği

Bazı öğrenciler programı üç ayda tamamlıyor. Diğerleri dokuz ayda zamanlarını alıyor. Her iki yaklaşım da işe yarıyor. Önemli olan bitirmen—oraya ne kadar hızlı ulaştığın değil.

Gerçek Projeler: İşverenlerin İstediği Portföyü Oluşturun

İşte bir gerçek bombası: İşverenler sertifikalarını umursamıyor. Ne inşa edebildiğini umursuyorlar. İşte bu yüzden her GoIT kursları gerçek, çalışan projeler oluşturma etrafında dönüyor.

Mezuniyette, portföyünde 5-8 sağlam proje olacak. Oyuncak projeler değil. Öğreticiler değil. Gerçek sorunları çözen gerçek uygulamalar. İşe alımcıların DM'lerine kaymasına neden olan türden işler.

GitHub profilin bir hikaye anlatacak—basit başlangıç projelerinden karmaşık full-stack uygulamalarına. Her commit büyümeni gösteriyor. Her proje yeni becerileri sergiliyor. Kodla belgelenmiş profesyonel evrimin bu.

Kariyer Desteği: Özgeçmişten Mülakat Hazırlığına

İlk teknoloji işini bulmak mı? Bu hem sanat hem bilim. İyi haber: Binlerce kişinin kodu çözmesine yardım ettik.

Kariyer değişimini yükümlülük değil, varlık haline getiren özgeçmiş atölyeleri. Seni o zor teknik sorulara hazırlayan sahte mülakatlar. İlk teklifine binlerce lira ekleyebilecek maaş müzakere taktikleri.

Kariyer Destek Cephaneliğimiz:

ATS optimize edilmiş özgeçmiş şablonları

LinkedIn profil optimizasyonu

Portföy web sitesi oluşturma

Teknik mülakat hazırlığı

Davranışsal mülakat koçluğu

Beyaz tahta kodlama pratiği

Maaş müzakere stratejileri

İş arama strateji oturumları

Doğrudan işveren bağlantıları

Mezunlar ağı erişimi

Sürekli kariyer rehberliği

Sektör networkinga etkinlikleri

Sana sadece kod yazmayı öğretmiyoruz. Kendini satmayı öğretiyoruz. Çünkü işinde iyi olmak savaşın sadece yarısı—bunu mülakatlarda da kanıtlaman gerekiyor.

Başarı Hikayeleri: Mezun Teknoloji Profesyonellerimizle Tanışın

Laf ucuz. Sonuçlar önemli. Mezunlarımız sadece iş bulmuyor—her gün bildiğin ve kullandığın şirketlerde kariyer başlatıyorlar.

Maria mı? Eski öğretmen, şimdi bir fintech startup'ta frontend developer. Maaşı iki katına çıktı.

Alex mi? Eski barmen, büyük bir e-ticaret şirketinde veri analisti oldu. Bali'den uzaktan çalışıyor.

Sarah mi? Ev hanımıyken bir oyun şirketinde QA lideri oldu. Yarı zamanlı program, tam zamanlı maaş.

Bunlar istisnalar değil. Kural bunlar. Kendilerine bahse girmeye karar veren, teknoloji geçmişi olmayan sıradan insanlar. İşi yaptılar. Sürece güvendiler. Şimdi bir zamanlar sadece hayal ettikleri hayatı yaşıyorlar.

Her başarı hikayesi şüpheyle başladı. "Bunu gerçekten yapabilir miyim?" "Çok mu yaşlıyım?" "Ya başarısız olursam?" Bu sorular normal. Fark ne? Mezunlarımız korkunun kazanmasına izin vermedi.

Teknoloji sektörü yavaşlamıyor. Beklediğin her gün başka birinin senin yerini aldığı bir gün. Nefret ettiğin o işte sıkışıp kaldığın bir gün daha. Potansiyelinin kullanılmadığı bir gün daha.

Ama işte mesele şu—zaten buradasın. Zaten bunu okuyorsun. O merak kıvılcımı mı? O senin geleceğin çağırıyor. Geriye kalan tek soru: Cevap verecek misin?

Kapı açık. Yol net. Teknolojideki yeni kariyerin mi? Tek bir kararla başlıyor.

Şimdi ver o kararı.