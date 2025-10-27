Formena, sadece yemek teslim eden bir firma değil; diyetisyen destekli, kişiselleştirilmiş ve taze yemek sunan bir yaşam tarzı ortağı. Üyelik sistemiyle çalışan marka, siparişleri önceden alarak üretim planlaması yapıyor, böylece gıda israfını sıfıra indiriyor ve her zaman taze yemek garantisi veriyor.

Kendi Deneyiminden Doğan Bir Marka

Derya Ercan, iki çocuk annesi olarak doğum sonrası 26 kilo ile mücadele ederken diyetin en büyük zorluğunun yemek hazırlamak olduğunu fark etti. Restoran zincirinde HR uzmanı olarak çalışırken, “Keşke biri benim için sağlıklı, çeşitli ve uygun fiyatlı yemekler hazırlasa” hayali, Formena’nın temellerini attı. Eşi Necati Ercan ile birlikte önce küçük bir kantin denemesi yapan çift, ardından tüm enerjisini diyet yemekleri sektörüne yöneltti.

“Diyet yapmak zor değil, yemek hazırlamak zor. Biz bu yükü alıyoruz.”

— Derya Ercan, Formena Kurucusu

Franchise Modeliyle 4 Büyük Şehirde

Bugün Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir’de hizmet veren Formena, franchise sistemi ile büyüyor. Her şehirdeki üretim tesisi, yerel tatlara uygun uyarlamalar yaparak taze yemek sunuyor. Örneğin, İzmir’de ege otları kullanılırken Ankara’da klasik lezzetler ön planda. Marka, özel yazılım altyapısı ile stoktan dağıtıma, diyetisyen takibinden müşteri memnuniyetine kadar tüm süreçleri dijital olarak yönetiyor.

Formena’nın menüleri; ketogenik, protein bazlı, detox ve intermittent fasting gibi popüler diyetlere uygun olarak diyetisyenler tarafından hazırlanıyor. Ayrıca ücretsiz diyetisyen danışmanlığı ve yağ yakımını hızlandıran Andullation cihazları ile destekleniyor.

Müşterilerin %55’i Erkek

Diyet yemekleri denince akla genellikle kadınlar gelse de, Formena’da durum farklı. Müşterilerin %55’i erkek. 20-40 yaş arası ağırlıklı müşteri kitlesi, yoğun çalışan profesyonellerden oluşuyor. Üniversite öğrencileri için anneler sipariş verirken, yalnız yaşayan yaşlılar içinse “güvenilir ve sağlıklı yemek” ihtiyacı karşılanıyor.

“Erkekler de diyet yapıyor ama yemek hazırlamaya vakti yok. Biz bu boşluğu dolduruyoruz.”

— Derya Ercan

10 Yılın Ardından Yeni Hedefler

Formena, kendi birikimleriyle kuruldu ve hiç dış yatırım almadan büyüdü. Derya ve Necati Ercan çifti, başarıyı “önce müşteri memnuniyeti, sonra para” felsefesine bağlıyor. Marka, tüm Türkiye’ye yayılma hedefiyle yeni franchise başvurularını değerlendiriyor.

Öte yandan Necati Ercan’ın liderliğinde geliştirilen influencer-marka eşleştirme platformu, ailenin yeni girişimcilik hamlesi olacak. Derya Ercan ise, “Emekli olmayı değil, yeni markalar yaratmayı hayal ediyoruz” diyor.

Formena, diyet yemekleri sektöründe kalite, taze gıda ve müşteri odaklılık ile fark yaratmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki sağlıklı yaşam yolculuklarında, bir kapı ziliyle lezzet ve kolaylık sunuyor.

https://www.youtube.com/watch?v=lKgrFqI-GHk