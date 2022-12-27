banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.434,51
ALTIN
1.088,43
DOLAR
18,67
STERLİN
22,53
EURO
19,93
Öğle Yemeğini Ümraniye Kent Lokantısı’nda Yedi
Öğle Yemeğini Ümraniye Kent Lokantısı’nda...
‘2.Kent Çalışmaları Ödülleri’ Sahiplerini Buldu
‘2.Kent Çalışmaları Ödülleri’ Sahiplerini Buldu
Zeytinburnu Kızılay Şubesi Kan Bağışında Rekor Kıranlara Plaket Verdi
Son Dakika
Zeytinburnu Kızılay Şubesi Kan Bağışında...
CHP'Li 11 Büyük Şehir Belediye Başkanı Konya'da Deklerasyon Yayınladı
CHP'Li 11 Büyük Şehir Belediye...

Eyüpsultan Belediyesi’nden işitme Engellilere Özel Beslenme Eğitimi

Eyüpsultan Belediyesi ile Medipol Üniversitesi işbirliğiyle işitme engellilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Aralık 2022 Salı 17:00
Eyüpsultan Belediyesi’nden işitme Engellilere Özel Beslenme Eğitimi
banner171

Eğitim Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

TÜRKİYE'DE BİR İLKE İMZA ATILDI

Yoğun bir katılımla gerçekleşen eğitim sırasında, işaret dili bilen beslenme danışmanı konu anlatımı yaparken yanında bulunan işaret dili eğitmeni de aynı anda tercümanlık yaptı.

Katılımcılar, interaktif bir şekilde beslenme ile ilgili tüm sorularını kendilerini anlayan bir beslenme danışmanına iletebildiler.

Bu arada eğitime katılan aileler de beslenme danışmanının anlattıklarını büyük bir dikkatle dinledi.

Diyetisyene gitme istekleri olan işitme engelliler, kendilerini anlayan bir diyetisyen bulamadıklarını, gittikleri diyetisyene sorularını soramadıklarını ve iletişime geçemediklerini ifade ederek, Eyüpsultan Belediyesi’nin bu eğitimi sayesinde ilk defa beslenme danışmanına doğrudan sorularını sorabilme imkanı bulduklarını ifade ettiler.

Katılımcılar, işaret diliyle anlatılan eğitimin kendileri için çok verimli geçtiğini belirttiler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitim ve Sporun Merkezi Eyüpsultan! 80 Bin Kişi Faydalandı
Eğitim ve Sporun Merkezi Eyüpsultan! 80 Bin Kişi Faydalandı
2022 Yılında 1672 Kısırlaştırma
2022 Yılında 1672 Kısırlaştırma
2022 yılında 65 bin ton asfalt
2022 yılında 65 bin ton asfalt
Ali Kuşçu'nun Adıyla Uzay Yolculuğu Devam Ediyor
Ali Kuşçu'nun Adıyla Uzay Yolculuğu Devam Ediyor
Bakan Kasapoğlu'ndan Alibeyköy Osmanlı Park'a yeni tesis müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan Alibeyköy Osmanlı Park'a yeni tesis müjdesi

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169