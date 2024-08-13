Törende konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer; “Burada bir model uygulama iddiamız var; hayallerimiz var ve bu hayaller için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizin de çalışabilmeniz, motive olabilmeniz, çoluk çocuğunuza ekmek götürebilmeniz için hak ettiğinizi almanız gerekiyor. Biz de sizin olanı size verdik, helali hoş olsun”. Dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Esenyurt - İstanbul

Esenyurt Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) arasında çalışanların sosyal ve mali haklar konusunda iyileştirmelerin yapıldığı bir toplu sözleşme imzalandı. Göreve geldiği günden bu yana emekçilerin yanında yer alan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, sosyal demokrat belediyecilik ilkeleri doğrultusunda hazırlanan bu toplu sözleşmeyi TÜMBEL-SEN ile birlikte imzaladı.

Belediyede görev yapan memurların sosyal ve mali haklarının iyileştirildiği sözleşme ile personeller yeni haklarda kazanmış oldu. Eski belediye bahçesinde şenlik havasında gerçekleşen imza törenine Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, sendika temsilcileri, muhtarlar ve belediye personelleri katıldı.

“Sizin olanı size verdik”

Bir şehrin refah seviyesinin o şehrin yönetenlerine bağlı olduğunun altını çizen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer şöyle konuştu; “Bu, sadece sıradan bir gün değil. Aynı zamanda, yirmi yıldır yapılmayanın yapıldığının bir göstergesidir. Altını çizerek söylüyorum; yirmi yıldır yapılmayan birçok hizmeti, dün ve önceki gün nasıl gerçekleştirdiysek, yarın ve sonraki günlerde de hep birlikte yapacağız. Bu durumun ilk anlamı budur. İkinci anlamı ise; bu şehir, yıllardır kötü yönetilmiş. Bir şehrin en büyük şansı da en büyük talihsizliği de onu yönetenlerdir.

Yöneticiler iyiyse, bu şehre refah olarak yansır; kötüyse, şehre eza ve ceza olarak geri döner. Ne yazık ki, bu şehre yıllardır eza ve ceza çektirilmiştir. Beton kulelerle doldurulmuş, çarpık bir kentleşmeyle karşı karşıya kalınmıştır. Hizmet yapılmamıştır. Biz göreve geldiğimizde, çöp dağlarıyla karşılaştık. Yıllardır gidilmeyen mahalleler, yolu yapılmayan caddeler gördük. Tüm bunları birer birer ortadan kaldırdık. Bunu kimle yaptık? Sizinle yaptık.

İşte bu nedenle, hep beraber Esenyurt'a sahip çıkmalıyız. Esenyurt öyle bir hale getirilmiş ki, Esenyurtlu olanlar, Esenyurtlu olduklarını söylemekten utanır hale gelmiş. Ancak endişelenmeyin; bu utanç sizin değil, sizi bu duruma düşürenlerindir. Biz, bu utancı ortadan kaldıracağız. Esenyurt'u 21. yüzyıla yakışır bir şehir haline getireceğiz ve beş yıl sonra, Esenyurt'ta yaşayan herkes gururla "Ben Esenyurtluyum" diyebilecek.

Bunun mücadelesini veriyoruz. Bir kaneviçe işler gibi, şehrimizi yeniden inşa ediyoruz. Burada bir model uygulama iddiamız var; hayallerimiz var ve bu hayaller için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizin de çalışabilmeniz, motive olabilmeniz, çoluk çocuğunuza ekmek götürebilmeniz için hak ettiğinizi almanız gerekiyor. Biz de sizin olanı size verdik, helali hoş olsun.”

“İkramiyeler verilecek”

Sözleşmenin kapsadığı mali haklara değinen Prof. Dr. Ahmet Özer şunları da söyledi; “Bu sözleşme neleri kapsıyor? Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Sözleşme ile çalışanlar için çeşitli mali haklar kazanılacak. Aylık 12.000 TL sosyal denge ödemesi ve 2.000 TL yemek ücreti bu haklar arasında yer alıyor. Ayrıca, Dünya Emekçi Kadınlar Günü, İşçi ve Emek Bayramı, Dünya Barış Günü, yılbaşı gibi özel günlerde ikramiyeler verilecek. Engelli personel için de özel ikramiyeler sağlanacak.

Okul çağındaki çocuğu olan çalışanlar, çocuk başına 300 TL ek ödeme alacak. Evlenen personel, bir ikramiye tutarında ödeme alacak, eşi çalışmayan personele ise aylık 500 TL ek ödeme yapılacak. Yarı zamanlı çalışanlar, toplu sözleşme haklarından faydalanabilecek. Fazla mesai yapan personele, her saat için 200 TL fazla mesai ücreti ödenecek.

Emekli olan personele 100.000 TL ödeme yapılacak, vefat durumunda birinci derece yakınına beş toplu sözleşme bedeli ödenecek. Görevi başında vefat eden personelin birinci derece yakınına ise yirmi toplu sözleşme bedeli ödeme yapılacak. Engelli ya da birinci derece yakını engelli olan personele ikramiye verilecek. Ayrıca, SGK tarafından karşılanmayan veya eksik karşılanan tıbbi cihaz ve protezler için yardım ödemesi yapılacak.”

“Kadın Memurlara kadınlar gününde izin”

Sözleşmenin kapsadığı sosyal hakları da çalışma arkadaşlarına açıklayan Başkan Özer konuşmasını şöyle sonlandırdı; “Şimdi sosyal haklardan bahsetmek istiyorum. Kadın memurlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde idari izin verilecek, ayrıca kadın personele iki hafta ek doğum izni, erkek personele ise bir hafta ek babalık izni sağlanacak.

İmkânlar dâhilinde ve talep edilmesi halinde, anlaşmalı kurumlarla check-up yaptırma imkânı sunulacak. Hafta sonu ve resmi tatiller, yıllık izin süresinden sayılmayacak. Yasal süreye ek olarak bir hafta cenaze izni verilecek, görevle ilgili açılacak davalarda personele hukuki danışmanlık sağlanacak. Ayrıca belediyeye ait tesis ve otoparklardan indirimli yararlanma imkânı tanınacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına katılım için kolaylık sağlanacak, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri için ise salon ve araç gereç tahsisi yapılacak.

Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar, yani otizm, Down sendromu ve disleksi gibi durumları olan çocuklar için, eğitimlerine götürülüp getirilmeleri konusunda izin kolaylığı sağlanacak. Tüm bu hakları size sunuyoruz. Ben Başkanınız Ahmet Özer olarak, arkadaşlarımla birlikte bir şeyi size taahhüt ediyorum: Sonuna kadar yanınızda olacağım. Sizden de bu kente sahip çıkmanızı istiyorum.

Bu kent bugüne kadar haksızlığa uğramış, ruhu çalınmış. Gelin, bu ruhu geri kazandıralım. Zehirlenmiş bu kenti temizleyelim ve beş yıl içinde İstanbul’un parlayan yıldızı haline getirelim. Sizden de bu konuda destek bekliyorum ve bunu başaracağınıza inanıyorum. Bu inançla, tüm bu hakların hepinize helal olsun, hoş olsun diyorum. Hepimizin yolu açık olsun. Sözleşmemiz size, Esenyurt’umuza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.”

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)