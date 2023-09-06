Kıdem Tazminatı Hesaplama 2023

Kıdem tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem tazminatı = (İşyerinde geçirilen tam yıl sayısı x 30 günlük brüt ücret)

İşyerinde geçirilen tam yıl sayısının belirlenmesinde, işçinin işten ayrıldığı tarih esas alınır.

Örneğin, bir işçi 2023 yılı Ocak ayında işe başlamış ve 2023 yılı Aralık ayında işten ayrılmışsa, işçinin işyerinde geçirdiği tam yıl sayısı 12 aydır.

Kıdem tazminatı hesaplamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da, brüt ücretin belirlenmesidir.

Brüt ücret, işçinin işverene karşı yaptığı tüm iş karşılığında elde ettiği ücrettir.

Brüt ücrete, işçinin temel ücreti, ikramiyeleri, primleri, yakacak yardımı, yemek yardımı gibi süreklilik arz eden sosyal yardımları ve benzeri ödemeler dahil edilir.

Kıdem tazminatı hesaplamasında brüt ücret üst sınırı da dikkate alınmalıdır.

2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde kıdem tazminatı hesaplamasında brüt ücret üst sınırı 23.489,83 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örneği

İşçinin işten ayrıldığı tarih 2023 yılı Aralık ayı olsun. İşçinin işyerinde geçirdiği tam yıl sayısı 12 ay olsun. İşçinin son brüt ücreti 10.000 TL olsun.

Bu durumda, işçinin kıdem tazminatı 10.000 TL x 12 = 120.000 TL olacaktır.

Kıdem tazminatı hesaplaması, işçinin kıdem süresine ve son brüt ücretine göre değişiklik gösterebilir.

İşçinin kıdem süresi arttıkça veya son brüt ücreti yükseldikçe, kıdem tazminatı miktarı da artacaktır.

Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrılmasıyla işveren tarafından işçiye ödenir.

Kıdem tazminatı ödemesi, işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 20 gün içinde yapılmalıdır.

İşveren tarafından kıdem tazminatı ödemesi yapılmazsa, işçi işveren aleyhine dava açabilir.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerindeki kıdem süresine ve son brüt ücretine göre hesaplanan önemli bir haktır.

İşçilerin kıdem tazminatlarını eksiksiz alabilmeleri için kıdem tazminatı hesaplama formülüne dikkat etmeleri ve işveren tarafından kendilerine ödenmeyen kıdem tazminatları için dava açmaktan çekinmemeleri gerekir. Bu doğrultuda bir işçi avukatı ile iletişime geçmeniz faydanıza olabilir.