İSTOÇFEST’ e Yoğun İlgi

İstanbul’un en eski ticaret merkezi, dünyanın en büyük ikinci toptan ticaret merkezi ve Avrupa’daki tek merkez olan İSTOÇ, İSTOÇFEST ile kapılarını dünyaya açtı. 1 milyon 100 bin metrekare üzerine kurulan İSTOÇ’ta, 7200 iş yeri bulunuyor. Çin’in Tahtakalesi olarak bilinen toptan ticaret merkezi Yiwu’nun dünyadaki ikinci örneği İSTOÇ, 100 bin kişiye doğrudan, 400 bin kişiye de dolaylı yoldan istihdam yaratıyor. İç piyasada yaşanan durgunluğu canlandırmak, Anadolu’daki KOBİ’yi İstanbul’da buluşturmak adına İSTOÇDER tarafından düzenlenen İSTOÇFEST ile İSTOÇ dünyaya kapılarını araladı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

6000 yabancı ve 2000 yerli satın almacının 200 firmayla bir araya geldiği festival 17-20 Ekim tarihleri arasında düzenlendi. 6 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşturan İSTOÇFEST ile ilgili bilgi veren İSTOÇDER Başkanı Ahmet Acar, “Çin Yiwu’dan sonra dünyanın ikinci toptan ticaret merkeziyiz. 45-50 ülkeye sadece 3 saatlik uçuş mesafesinde bulunan tek ve en büyük merkezi olmanın avantajını yaşıyoruz.

Bundan 20 yıl kadar önce satılan ürünlerin yüzde 80’i ithalken, bugün gururla yüzde 80’in yerli üretim olduğunu söyleyebilirim. Afrika’ya, Ortadoğu’ya, Asya’ya ticaretimizi geliştirdik çünkü stratejik konumumuzun farkındayız. Günde 200 bin kişilik bir alışveriş trafiğinden bahsediyoruz.

Hırdavat, züccaciye, otomotiv, kırtasiye olmak üzere 42 meslek grubunu içerisinde bulunduran İSTOÇ, havayoluna, toplu taşımaya, Kuzey Marmara yoluna yakınlığıyla dikkat çekiyor. Böylesine bir merkezin benzeri Çin’in Yiwu bölgesinde. İSTOÇFEST adını verdiğimiz etkinlikle amacımız, daralan iç pazarda ticaretin artmasına katkı sağlamak, Anadolu’daki KOBİ’yi İstanbul’a getirtebilmekti. Organizasyon yoluyla şirketler piyasadan önce özel fiyatlarla daha piyasaya sürülmemiş yeni tasarlanan ürünlere sahip olma fırsatını yakaladılar.

En iyi indirimler, en özel fiyatlarla sahiplerini buldu. İSTOÇ’da senede 20 milyonluk bir alışveriş trafiği var ve bu organizasyonla bu trafiği ilk sene 30 milyona, sonrasında da 50 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. İlk organizasyonumuzdan sonra bunu uluslararası arenaya taşımak gibi bir hedefimiz bulunuyor. Çünkü ihracat bu dönemin olmazsa olmazı ve üyelerimizin vakit kaybetmeden nokta atışıyla doğru alıcılara oluşmasını hedefliyoruz.

Eğer festivalimizi 2023 yılında uluslararası boyutta yaparsak yıllık 15 milyar dolarlık ticaret hacmimizi 20-30 milyar dolara çıkarabiliriz. İSTOÇ esnafı kârından fedakarlık yaparak hem KOBİ’leri hem de onlardan alışveriş yapan yerli tüketiciyi destekledi. 4 gün boyunca katılımcılar merkezi gezsin diye sürekli ring sefer yapan bir servis koyduk. İSTOÇFEST için hazırladığımız özel aplikasyon sayesinde de satın almacılar

İSTOÇ’u kolayca gezebildiler. Kullanımı açık bıraktığımız bu dijital platformdan satın almacılar kolayca ürünleri almaya devam edebilecekler.”

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)