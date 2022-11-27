İcra Davasında Avukat Ne Kadar Alır?

İcra davası süreci üç ana aşamaya ayrılabilir:

1. Başlatma

2. Mahkeme işlemleri

3. Sonuç

İcra Davası, kanunun uygulanmasını amaçlayan bir dava türüdür. Özel partiler, kamu partileri veya hükümet tarafından yapılabilir. İcra davalarının amacı, ihlal edeni yasalara uymaya zorlamak.

En yaygın icra davası, öncelikle savcılar ve kamu savunucuları tarafından kullanılan cezai kovuşturmadır.

Farklı İcra Davaları Türleri Nelerdir?

Dava, bir icra davası türüdür. Birçok farklı dava türü vardır, ancak en yaygın olanları toplu dava davaları ve özel davalardır.

Grup davaları, "sınıf" olarak adlandırılan bir grup kişinin, bir kurum veya şirkete kendileri ve benzer iddialarla başkaları adına dava açtığı bir icra davası türüdür. Bu tür davalar genellikle tüketiciyi koruma yasalarını uygulamak için kullanılır.

Özel dava, bir bireyin veya küçük bir grubun, bir kurum veya şirkete ihmal, dolandırıcılık veya diğer hukuk hataları nedeniyle tazminat davası açtığı başka bir icra davası türüdür.

Bir İcra Davasının Ortalama Maliyeti Nedir?

Bir davanın maliyeti birçok faktör tarafından belirlenir. En önemli faktör, davanın karmaşıklığıdır. Karmaşık bir davanın birden fazla davalısı olabilir ve bir yargılama gerektirebilir, bu da dava maliyetini artırabilir.

Beylikdüzü avukat olarak sizlere davada herhangi bir önergenin olup olmadığı, davaya ne kadar sürede gidileceği, ne kadar ifade alınması gerektiği gibi dava maliyetini etkileyecek başka faktörler de vardır.

Yasal Ücretler ve Yasal Maliyetler Arasındaki Fark Nedir?

Yasal ücretler ve yasal maliyetler iki farklı şeydir. Yasal ücretler, avukatların davanız için harcadıkları zaman için talep ettikleri paradır. Hukuki masraflar, yanınızda bir avukat tutabilmek için ödemeniz gereken masraflardır.

Yasal ücretler genellikle saate göre belirlenir ve davanızda harcanan saat sayısı ile avukatın saatlik ücreti çarpılarak hesaplanabilir. Maliyetler ise önceden belirlenir ve ne tür bir hizmet istediğinize veya ihtiyaç duyduğunuza göre değişir.

Sonuç: Bir İcra Davası İçin Avukat Tutmanız Gerekiyorsa Sonraki Adımlarınız Nelerdir?

Makalenin sonucu, bir emri uygulamanız gerekiyorsa bir avukat tutmanız gerektiğidir.

Yazar, bir icra davanız varsa bir avukat tutmanızı önerir, ancak sonraki adımların ne olduğu net değildir.

Bir icra davanız varsa, yapılacak ilk şey bir icra avukatı bulmaktır. Bu tür davalarda uzmanlaşmış birçok avukat var. Bir sonraki adım, avukatın hizmetleri için ne ücret aldığını bulmaktır. Bazı avukatlar beklenmedik durum bazında ücret alırken, diğerleri saatlik veya iş başına ücret alır.

İhtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir avukat bulmak için, onları işe almadan önce ücretlerini ve ücretlerini sormalısınız. Bu şekilde, önden veya davanız üzerinde çok çalıştıktan sonra sizden para istediklerinde şaşırmayacaksınız.

Daha detaylı bilgi için Yıldırım & Soy Hukuk Bürosu sizlere yardımcı olacaktır