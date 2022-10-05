Esenyurtlu kadınlar birlikte öğreniyor, birlikte çalışıyor, birlikte üretiyor.

Esenyurt Belediyesi’nin kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişimlerini desteklemek amacıyla Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi’yle birlikte faaliyete geçirdiği kurslara 6 yeni kurs daha eklendi. Belediye’nin Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde açılan ‘Halı Dokuma’, ‘Moda Tasarımı’, ‘Düz Makine Dikişi’, ‘El Nakışı’, ‘Geleneksel El Nakışı (Punch)’ ve ‘Tığ Şiş Örücülüğü’kurslarında haftanın beş günü eğitim verilmeye başlandı. Kadınların sosyalleşmesine de katkı sağlayan bu kurslarda üretilen el emeği ürünler satılarak kazanca dönüşecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner







Anneler atölyede çocuklar oyun alanında



Çalışma hayatına katılmak isteyen, ancak küçük yaştaki çocukları nedeniyle çalışamayan kadınların üretim yaparak, iş yaşamına katılması için merkezde oyun alanları da bulunuyor. Anneler üretim yaparken çocuklar da onlar için hazırlanan oyun alanında eğlenceli vakit geçiriyor. Çocuklar, psikolog ve çocuk gelişim uzmanları tarafından hazırlanan eğitici ve öğretici aktivitelerden yararlanarak, gelişim düzeylerine uygun oyunlar oynuyor.



“Kurumumuzda eğitim alan kursiyerlerimiz usta öğretici oldu”

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde Geleneksel El Sanatları Uzmanı olarak görev yapan Murat Güzel, “Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’mizde, Güçlü Kadınlar Kooperatifi işbirliğiyle 6 branşta kurs açtık. Kurslarımız haftanın 5 günü saat 10.00 ila 16.00 arası devam etmektedir. Kursiyerlerimiz bu kursa sadece hobi olarak gelmiyor. Öğreniyorlar, üretiyorlar, Güçlü Kadınlar Kooperatifi işbirliğiyle de ürettikleri çalışmaları sunuyorlar ve ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Daha önce kurumumuzda eğitim alan 3 kadın kursiyerimiz usta öğretici olarak Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’mizde eğitim vermekte. Esenyurt Belediyesi olarak üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başvurular Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’ne



Kadınların birbirleriyle kalıcı bağlar kurmalarına ve üretmiş olduğu el emeği ürünlerinden gelir etmelerine olanak sağlayan atölyeye, 7 Ekim tarihine kadar Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde kayıt yaptırılabilecek. Vatandaşlar, atölyeyle ilgili ayrıntılı bilgiyi merkezin, 0212 892 57 30 – 0212 892 57 31 numaralı telefonlarını arayarak alabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

