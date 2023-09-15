Egeli ihracatçılardan seferberlik

Ege İhracatçı Birlikleri Aydınlı Üreticilere Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı Dağıttı

Narenciye ürünleri zararlısı Akdeniz meyve sineği ile kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadeleyi önceliklendiren Ege İhracatçı Birlikleri, narenciye sezonunun başlamasına sayılı günler kala önemli narenciye üretim bölgelerinde üreticilere Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı desteğini sürdürüyor.

2023 yılında 769 bin tonluk Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesinin ihracatla katma değere dönüşmesi için çaba gösteren Ege İhracatçı Birlikleri geçtiğimiz haftalarda İzmirli ve Muğlalı üreticilere 10 bin adet Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı dağıtımı gerçekleştirmişti.

Ege İhracatçı Birlikleri, bu sefer Aydınlı narenciye üreticilerine 5 bin adet Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı dağıttı.

Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı Dağıtım Töreni; Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Demircan, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, Kuşadası İlçe Tarım Müdürü Gürsel Doğan’ın katılımıyla Aydın Kuşadası Davutlar’da gerçekleşti.

Üretim ve ihracatta başarı için biyoteknik mücadele

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Bizler hem üreticilerimizle hem ihracatçılarımızla sıklıkla bir araya geliyoruz. Son yıllarda yaptığımız toplantıların ana gündem konusu kalıntısız üretim üzerine yoğunlaşıyoruz.

Bizim üretim ve ihracatta başarı için 2 temel şartımız var. Kalıntısız üretim ve kaliteli üretim. Bunun için de biyoteknik mücadelenin kritik bir rolü var. Ege Bölgemizin birçok ilinde topyekün bir mücadele içindeyiz ve özellikle üreticilerimizin bilinçli bir şekilde bu mücadeleyi sürdürmesi bizim için çok önemli. Bu seneki tuzakların da üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Bu sezon narenciyede verim oldukça iyi

Başkan Uçak, “Dünyada narenciye üretiminde 8.sırada, ihracatında ise 4.sırada yer alıyoruz. Bu sezon bu bölge için narenciye rekolte tespit çalışmamızı yaptırdık ve verimin oldukça iyi olduğunu gördük. Bu verim artışını bu yıl fırsata çevirebileceğimizi umuyorum.

Üretim kalitemizin de artmasıyla hem üretimde hem de ihracatta daha üst basamaklara yükselmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle biyoteknik mücadelemize verdikleri destek ve koordineli çalışmaları için Tarım ve Orman İl Müdürümüz Ahmet Ökdem’e, değerli ilçe müdürlerimize, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza bölge vekillerimize, üreticilerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kalıntısız sürdürülebilir üretim vurgusu

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, “Aydın’ın %46’sında tarım yapılmakta, nüfusun %55’i geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İncir ve kestanede Türkiye lideri olan ilimizde, zeytin, pamuk, çilek, narenciye, enginar gibi ürünler önemli tarım ürünleri arasında yer almaktadır.

Konserve, salça gibi tarıma dayalı sanayi sektörü de Aydın ilimize önemli bir gelir sağlamaktadır. Bu veriler çerçevesinde tarımın Aydın için ne kadar önemli olduğunu benim anlatmama gerek yok, değerli üreticilerimiz zaten ürünlerinin kıymetinin farkındalar. Bu ürünlerin kalitesini yükselterek daha da değerli hale getirmek için kalıntısız, sürdürülebilir üretime büyük önem vermemiz gerekiyor.” dedi.

Biyoteknik mücadelenin faydalarını görmeye başladık

Başkan Er, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak da bu sezon Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunu azaltmak için Aydın ilimize 5.000 adet meyve sineği tuzağı temin ediyoruz. Umuyorum üreticilerimiz de Tarım il ve ilçedeki mühendislerimizden de destek alarak bu tuzakları etkili bir biçimde kullandıklarında bu sezon sonunda bunun etkilerini net olarak göreceğiz.

Ege İhracatçı Birlikleri olarak biyoteknik mücadelemiz yaklaşık 3 yıldır devam ediyor ve faydalarını görmeye başladık. Bugünlerde ilimizde yeşil zeytin hasadına başladık çok kısa zaman sonra da narenciye hasadına başlayacağız. Aydın ilimizdeki hasat ve ihracat sezonunun üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)