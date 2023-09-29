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Akfen GYO, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

Gayrimenkulün farklı alanlarında yaptığı yatırımlarla portföyünü zenginleştirmeye devam eden Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Akfen GYO) kurumsal sürdürülebilirliğe dönük çalışmaları farklı alanlarda takdir görmeye devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Eylül 2023 Cuma 09:36
Akfen GYO, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde
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Buna göre Akfen GYO, sürdürülebilir iş uygulamaları ve çevre dostu projeleriyle 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren sürdürülebilirlik performansı yüksek kurumsal şirketlerin oluşturduğu BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dâhil olacak ve hisseleri burada işlem görmeye başlayacak.

2021 yılından bu yana içine girdiği yeniden yapılanma dönemini geride bırakan ve bunun sonucu olarak her dönem gelirlerini artırmayı başaran Akfen Gayrimenkul Ortaklığı’nın (Akfen GYO), kurumsal sürdürülebilirliğe dönük çalışmaları da çeşitli alanlarda takdir görmeye devam ediyor.

Akfen GYO, hayata geçirdiği sürdürülebilir iş uygulamaları ve çevre dostu projeleriyle 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren sürdürülebilirlik performansı yüksek kurumsal şirketlerin oluşturduğu Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dâhil oldu.

Kuruluşundan itibaren “Çağdaş Şehir Otelleri” projesiyle sektörüne öncülük eden ve aradan geçen 16 yıl içerisinde otel, tatil köyü, öğrenci yurdu, ofis ve fabrika binası ile konut projelerinden oluşan portföy çeşitliliğine ulaşan Akfen GYO, bu projelerinde benimsediği politikaları, hayata geçirdiği sürdürülebilir, yenilikçi ve çevre dostu uygulamaları nedeniyle tüm paydaşları için değer yaratmak amacıyla sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner 

SADECE ÇEVRESEL DEĞİL SOSYAL VE EKONOMİK TEMELLİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ

Şirketin sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal, yönetimsel ve ekonomik sürdürülebilirlik kazanımlar da sağlayan bu stratejisi içerisinde portföyündeki varlıklarında enerji verimliliği, su tasarrufu ve atık yönetiminin yanı sıra yer aldıkları bölgelerin sosyal ve ekonomik özelliklerini dikkate alarak geleceğe taşıma hassasiyetleri öne çıkıyor.

Akfen GYO’nun Bodrum’un binlerce yıllık yaşam felsefesinden ilham alınarak geliştirilen Bodrum Loft Tatil Köyü’nde olduğu gibi halen geliştirme aşamasında olduğu Söğütlüçeşme, Yalıkavak ve Kıyıkışlacık projelerinin de bu izleri taşıması planlanıyor.

Bununla birlikte sosyal politikalara önem veren Şirketin portföyünde bulunan Kütahya ve Isparta öğrenci yurtlarında konforlu yaşam alanları sunuluyor.

Kayanak :İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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