Haksızlık Karşısında Susup Dilsiz Şeytan mı olayım Yoksa Hakkı Mı Söyleyeyim ?

1948’de bu yana KORSAN İsrail Haydutları Kimi zaman babasının yanında evladının kolunu canlı yayında kırdı, kimi zaman bir köşeye sıkıp evladını kurşunlardan korumak için çaresiz bekleyen babayı hedef gözeterek katleden bu haydut korsanlara bir şey demeyip 75 senedi ZULÜM gören Filistin halkının yeter artık deyip ölümü göze alarak ZALİM Haydutlara artık sapan devri bitti.

Biz de Havadan ve karadan sana saldırabiliyoruz dediği için HAMASI ,YANİ FİLSTİN DAVASININ TEK YILMAZ ONURLU SAVAŞÇISINI KINAYACAK KADAR ALÇAK ,NAMUSUZ VE ŞERFERİZ DEĞİLİM. Siyonistler kınamadan vs.vs.den değil sadece güçten anlarlar.

HİÇ KİME MOSAD BİLİYORDU AMA SES ÇIKARMADI DİYEREK KUYRUĞU DİK TUTMANIN DERDİNE DÜŞMESİN

MOSAD GÜÇLÜ,İSRAİL’İN güçlü silahları var,ADB.destek veriyor,uçağı,tankı topu tüfengi olmayan HAMAS’IN İzeddin El kasam Tugayları ne yapabilir diyerek bu dünya askerlik tarihinde der olarak okutulacak başarıyı küçümsemek kimsenin hakkı ve haddi değildir.

HAMAS MOSAD’IN VE İSRTAİL’İN KARİZMASINI YERLE BİR EDEREK SİZDEN BÜYÜK ALLAH VAR DEMİŞ VE NOKTAYI KOYMUŞTUR.

Bakıyorum da bazı aklı evvel kişiler işte İsrail GAZZE’Ye girmek için bunu bahane edecek … ,İSRAİL o kadar azgın ve dünyayı takmıyor ki onun FİLİSTİNLİLERİ ŞEHİT etmek için hiçbir bahaneye ihtiyacı yok. İSRAİL Filistinlilere karşı insan haklarına dikkat eden demokratik bir ülke imiş gibi bunu bahane edip Filistine saldıracakmış.Bir kez daha söylüyorum 2.300 yıldır bu siyonistlerin anladığı TEK ŞEY GÜÇVE KUVVETTİR.

Lafı uzun edip 10 sayfa yazı yazmak mümkün ama ben buna gerek görmüyorum kısa ve öz bir şekilde bu Siyonistler İşgal ettikleri Filistin topraklarını terk edip özgür ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını TANIMADAN onlara rahat yok.

Çünkü Filistinlilere 1948’den bu yana yani tam 75 yıldır Dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

ve ABD’nin kurduğu Kukla Mahmud Abbas yönetimi derhal kedi fes edip HAMAS’a katılıp tek çatı altıda acilen Filistin devletini kurmaları gerekir. Aksi halde siyonistlerin maskarası olmaktan öteye gidemezin Mahmud Abbas…

Hiç taraftan masum sivillerin ölmesine alkış çalacak değilim ama her gün öldürülen Filistinlere ses etmeyenlerin şu an bağırması da adil ve doğru değil.

HAMAS’A SELAM OLSUN…FİLİSTİN’E SELAM OLSUN… DİK DURAN BÜTÜN ÖZGÜR İNSANLARA SELAM OLSUN…

İstanbul Times - Hüseyin Çetiner – 09.10.2023