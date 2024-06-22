İSTANBUL-BERLİN KARDEŞ ŞEHİR ANLAŞMASININ 35. YILDÖNÜMÜNDE ALMANYA’DA KONUŞTU

Wegner’in, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda “Türkiye-Almanya finali” temennisine teşekkür eden İmamoğlu, “İyi olan kazansın” katkısında bulundu. “Dünyada, şehirlerin çağında yaşıyoruz” diyen İmamoğlu, “Ben, şehirlerimizi savaşa karşı barışın teminatı ve aynı zamanda antidemokratik tavırlara veya zihinlere karşı demokrasinin mücadeleci ruhu olarak görüyorum.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İMAMOĞLU: TÜRK-ALMAN KARDEŞ ŞEHİRLERİNİN BAŞKANLARINI İSTANBUL’DA TOPLAMAK İSTİYORUZ; ŞEHİRLERİMİZ, ANTİDEMOKRATİK ZİHİNLERE KARŞI DEMOKRASİNİN MÜCADELECİ RUHU

Bu bağlamda birlikte başarabileceğimiz iş birliklerinin sadece İstanbul'a veya Berlin'e değil, sadece Türkiye'ye, Almanya'ya değil, yakın coğrafyasına ve Avrupa'ya, Ortadoğu'ya, Kafkaslar’a kadar bütün dünyaya çok güçlü mesajlar vereceğine inanıyorum. Umut ediyorum güçlü ve sağlıklı bir çalışmayla hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak hem de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak, İstanbul'un ev sahipliğinde ve sizinle el ele tutuşarak bütün Türk-Alman kardeş şehirlerini ve belediye başkanlarını bir arada toplamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BERLİN / ALMANYA

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Berlin Şehir Parlamentosu tarafından, her iki kent arasında imzalanan “kardeş şehir” anlaşmasının 35. yıldönümünde Almanya’nın başkentine davet edildi.

Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner tarafından tarihi belediye binası önünde karşılanan İmamoğlu’na, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da eşlik etti.

İmamoğlu ve Wegner, başkanlık makam odasında yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından, Berlin - İstanbul topluluğundan ve Berlin Senatosu ile Berlin Parlamentosu temsilcilerinin katıldığı resepsiyon alanında basın mensuplarının karşısına geçti.

BERLİN BELEDİYESİ ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

Gazetecilerin tanıklığında Berlin Belediyesi Şeref Defteri’ni imzalayan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Belediye Başkanı Kai Wegner, Türkiye-Almanya dostluk anlaşmasının 100. yılında ve İstanbul ve Berlin kardeş şehir ilişkilerinin 35’nci yıldönümünde Berlin’i ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Türklerin Avrupa'da en fazla yaşadığı şehirlerden biri olan Berlin ile İstanbul arasındaki yakın ilişkiler, Türk-Alman dostluğuna her zaman önemli katkılar sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde, şehirlerin çağında, şehircilik, kültür, sanat, turizm, spor ve ticaret alanında birlikte atacağımız adımlarla, mevcut iş birliğimizin en başarılı dönemini birlikte, iki şehre ve iki ülkeye yaşatacağımıza inanıyorum. Tüm Berlin halkına saygılarımı sunuyorum.”

WEGNER’İN “ALMANYA-TÜRKİYE FİNALİ” TEMENNİSİNE TEŞEKKÜR ETTİ

İmamoğlu’nun Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından her iki başkan, görüşlerini gazetecilerle paylaştı. Wegner’in ardından konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Sevgili Başkan Kai Wegner’e, çok sıcak dostluğu ve ağırlaması için çok teşekkür ediyorum.

Şimdiden beni final maçına, Berlin'e davet etmesinden ötürü de duyduğum memnuniyeti belirtiyor ve finalin adını Türkiye-Almanya olarak da belirlediği için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de şimdiden böyle bir finalde, ‘İyi olan kazansın’ diyorum.

Burada, Berlin'de bulunmaktan çok mutluyum. Çok sevdiğim Berlin şehrinde, tarihi anlarda buluşmuş oldum. 5 yıl önce 30’uncu yılını kutlamak için ve aynı zamanda Berlin Duvarı’nın yıkılışının da 30. yıldönümünde buradaydım.

Şimdi ise, Berlin'le olan kardeş şehir ilişkimizin 35. yılında buradayım ve 1924’te Türk-Alman dostluğu iş birliğinin imza altına alınışının da 100’ncü yılında buradayım. Çok değerli Başkan’la gelecek adına el sıkışıyoruz. Çok güzel günlerin bizi beklediğine inanıyorum.”

“DÜNYADA, ŞEHİRLERİN ÇAĞINDA YAŞIYORUZ”

“Dünyada, şehirlerin çağında yaşıyoruz. Çünkü dünyanın büyük bir nüfusu, artık kentlerde yaşıyor. Dolayısıyla ben, şehirlerimizi savaşa karşı barışın teminatı ve aynı zamanda antidemokratik tavırlara veya zihinlere karşı demokrasinin mücadeleci ruhu olarak görüyorum. Bu bağlamda birlikte başarabileceğimiz iş birliklerinin sadece İstanbul'a veya Berlin'e değil, sadece Türkiye'ye, Almanya'ya değil, yakın coğrafyasına ve Avrupa'ya, Ortadoğu'ya, Kafkaslar’a kadar bütün dünyaya çok güçlü mesajlar vereceğine inanıyorum.

Özellikle mutlu şehirlerin olması için, başarılı belediye başkanlarının olması gerekiyor. Bu bağlamda, belediye başkanlarının kendi aralarında kurduğu bağları çok önemsiyorum. Bu anlamda içeride de konuştuk; umut ediyorum güçlü ve sağlıklı bir çalışmayla -ki yüze yakın kardeş şehir ilişkisi var Türkiye ve Almanya'nın şehirleri arasında- hem İstanbul’un Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak hem de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak, İstanbul'un ev sahipliğinde ve sizinle el ele tutuşarak bütün Türk-Alman kardeş şehirlerini ve belediye başkanlarını bir arada toplamak istiyoruz.

Bu konuda olumlu bakışınızı söylediniz. Umuyorum 2025 yılında hem bütün kardeş şehirleri bir araya toplarız hem de sizi İstanbul'da misafir ederek başarılı bir dönemi, birlikte elde edeceğimiz enerjiyle beraber yaşamanızı diliyorum. Bunu hem Berlin halkı için istiyorum hem de burada yaşayan 200 bin civarındaki Türk vatandaşımız için istiyorum. Size başarılar dilerim. Berlin halkına sevgilerimi ve saygılarımı sunarım.”

WEGNER: “ŞEHİR ORTAKLIĞINI GENİŞLETME KONUSUNDA KARARLIYIZ”

Berlin Belediye Başkanı Wegner de İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, özetle şu sözlerle dile getirdi:

“35 yıldır kardeş şehir olan Berlin ve İstanbul, birbirlerine sayısız bireysel, kültürel ve ticari ilişkilerle bağlıdır. Berlin, oldukça çeşitli bir Türk topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır ve şehirlerimiz arasında pek çok benzerlik ile temas noktası bulunmaktadır.

Kısa bir süre önce Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na tekrar seçildi.

Berlin ile İstanbul arasındaki kardeş şehir ilişkisi, günümüzde daha da güçlenmiştir; çünkü tarih bize, demokrasi ve özgürlüğü mücadele ederek kazanmamız gerektiğini öğretmiştir.

Bugün Sayın İmamoğlu’nu Kızıl Belediye Sarayı’nda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İş birliğimizi yoğunlaştırma ve aramızdaki bu önemli şehir ortaklığını genişletme konusunda kararlıyız.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)