FATMA DUMAN : BİR DEĞİL HER GÜN KADINLARIMIZIN YANINDAYIZ

25 Kasım 1960 da Dominik Cumhuriyetinde Trujillo Diktatörlüğüne karşı olan Mirebella 3 kızkardeşin tecavüz edilip vahşice katledilip öldürülmesinden sonra 1981 yılında Latin Amerika Kadın Kurultayında 1999 yılındada BM Genel kurulunda Her yılın 25 Kasım günü Kadına yönelik Şiddete karşı mücadele ve dayanışma günü olarak ilan edildi.

Dünyada her 3 kadından biri fiziksel ve psikolojik şiddete uğruyor VeTürkiyede 365 günün her gününde ortalama bir kadın erkekler tarafından öldürülüyor Kadın cinayetlerinde Dünyada 6. Avrupada birinci sıradayız Sırf Ekim ayında 48 Kadınımız katledildi 23 şüpheli ölüm.

Gittikçe artan kadın cinayetleriyle Kadın mezarlığı cins kııımına döndük .Yasalar yetersiz olanlarda Cinayetlere teşvik edici İyi hal indirimi cezasızlık sanki kadınları yok etmek için var AMA ÇÖZÜM YOK.

ACIL Yasa düzenlemesi iyileştirmeler şart. .. İSTANBUL SÖZLEŞMESI YAŞATIR Uygulansın ,6284 yasa tam işlesin..Boşluklar var, El ele verip şiddete karşı mücadele etmedikten sonra KADINLARIMIZ Yok olacak .



Bilinçli olalım Duyarlı olalım . Yaşasın kadınların örgütlü mücadelesi .. #ŞIDDETEHAYIR .#Istanbulsözleşmesiyaşatır #Önemliyasa6284uygulansın #HAKLARIMIZ

#TOPLUMSAL CINSİYET EŞITŞZLİĞINE HAYIR #KADINY AŞASINKİ TOPLUMY AŞASIN...

Kaynak: İstanbul Times Haber Merkezi (İTHA)