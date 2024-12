Domain yani alan adı internetteki her web sitesinin tanınmasını sağlayan benzersiz bir isimdir. Bir domain insanların web sitenize daha kolay erişmesini sağlar. Her web sitesinin bir IP adresi vardır ancak IP adresleri insanların kolayca hatırlayabileceği formatta değildir. İşte burada domain devreye girer. İnternetteki her web sitesi bir domain adı ile temsil edilir, örneğin inetmar.com. Bu yazıda domain nedir, nasıl seçilir, nasıl satın alınır ve domainle ilgili dikkat edilmesi gereken önemli noktalar hakkında kapsamlı bilgiler bulacaksınız.

Domainin Önemi

1. Markalaşma ve Tanıtım

Bir web sitesi için en önemli unsurlardan biri kolay hatırlanabilir ve anlamlı bir domain seçmektir. Kullanıcılar adını duyduğu ve hatırladığı bir domain üzerinden siteye geri dönmeyi daha çok tercih eder. İyi seçilmiş bir domain markanızın tanınmasında önemli rol oynar. inetmar.com gibi kısa ve akılda kalıcı bir isim ziyaretçilerin hatırlamasını kolaylaştırır.

2. SEO ve Arama Motorları

SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) açısından domainin içeriği ile ilgili anahtar kelimeler bulundurması oldukça önemlidir. inetmar.com gibi bir domain, içinde belirli anahtar kelimeler barındırmıyorsa bile, zamanla kendi markasını oluşturabilir. Ancak bir domainin içinde ....yazilim.com, .....teknoloji.com, .....haliyikama.com gibi anahtar kelimeler bulunması SEO stratejisinde avantaj sağlar.

3. Güven ve Profesyonellik

Kişisel bir blogdan kurumsal bir şirkete kadar her web sitesi, profesyonel bir imaj oluşturmak için kendi alan adına sahip olmalıdır. Özel bir domain size sadece bir isim değil aynı zamanda güvenilirlik kazandırır. Örneğin kurumsal bir e-posta adresi oluşturmanız gerektiğinde ([email protected] gibi) alan adı büyük önem taşır. Güvenilir bir domain sayesinde potansiyel müşterilerin sizinle iş yapma olasılığı artar.

Domainin Yapısı

Bir domain, üç ana bileşenden oluşur. Bu bileşenler, bir alan adının nasıl yapılandırıldığını anlamanızı sağlar.

1. En Üst Düzey Domain (TLD - Top-Level Domain)

Domainin en sağında yer alan bölüm uzantı yani TLD olarak adlandırılır. TLD’ler domainin türünü belirler. Genel TLD’ler arasında .com, .org, .net gibi yaygın uzantılar bulunur. Ancak her ülkenin kendine özgü TLD'leri de vardır. Örneğin:

● .tr, .com.tr - Türkiye için

● .ru - Rusya için

● .de - Almanya için

Ayrıca sektöre özel TLD’ler de bulunmaktadır. Örneğin; .tech, .store, .edu gibi.

2. İkinci Düzey Domain

İkinci düzey domain TLD'nin yani domain uzantısının hemen öncesinde bulunan isimdir. Bu web sitenizin en temel ismini temsil eder. Örneğin, inetmar.com domaininde inetmar kısmı ikinci düzey domain'dir. Bu isim genellikle markanızı veya işinizi yansıtır bu sebeple hatırlanması kolay olması önemlidir.

3. Subdomain

Alt alan adı yani subdomain bir ana domainin altında yer alan ve onu daha özel hale getiren alt bölümdür. Subdomainler bir siteyi daha organize ve farklı içeriklere sahip hale getirmek için kullanılır. Örneğin:

●blog.inetmar.com – Bu domain inetmar.com alan adı altında bir blog sayfası olduğunu belirtir.

●shop.inetmar.com – Burada ise alışverişle ilgili bir sayfa oluşturulmuş olur.

Subdomainler kullanıcıları doğru sayfaya yönlendirmek için oldukça etkili bir yöntemdir.

Domain Seçimi

Bir domainin başarılı olması, doğru bir şekilde seçilmesine bağlıdır. Domaininizi seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli faktör vardır.

1. Kısa ve Anlamlı Olmalı

Domainler kısa, öz ve akılda kalıcı olmalıdır. Karmaşık, uzun ve telaffuzu zor domainler kullanıcıların hatırlamakta zorlanmasına sebep olabilir. Özellikle rekabetin yüksek olduğu sektörde, kısa bir domain kullanmak sizi diğerlerinden ayırabilir. Örneğin, inetmar.com gibi kısa ve basit bir isim her zaman daha tercih edilir.

2. Anahtar Kelimeler İçermeli

Domainin içinde sitenizin içeriğini anlatacak anahtar kelimeler yer almalıdır. Arama motorlarında görünürlüğü artırmak için domain adınızda yazılım, e-ticaret, web tasarımı gibi anahtar kelimelere yer vermek faydalı olabilir. Ancak bu, domaininizi kısa tutma amacını engellemeyecek şekilde yapılmalıdır.

3. TLD Seçimi

En yaygın kullanılan .com gibi domain uzantıları daha popüler olsa da bazen ülkeye özgü bir TLD seçmek de doğru bir seçenek olabilir. Örneğin, Türkiye’de faaliyet gösteriyorsanız inetmar.com.tr gibi bir domain tercih edebilirsiniz. Bu uzantı size yerel SEO açısından avantaj sağlar. En uygun com.tr fiyatları inetmar.com’da com.tr sorgulama sayfasından alan adı müsaitliğini sorgulayabilirsiniz.

4. Kolay Telaffuz ve Yazım

Bir domain yalnızca internette değil yüz yüze görüşmelerde veya reklamlarınızda da kullanılacaktır. Bu yüzden telaffuzu kolay ve yazımı basit bir domain seçmek kullanıcıların sizi kolayca bulmasını sağlayacaktır.

Domain Satın Alma

Domain satın almak için birkaç basit adım izlenir. Domain satın alma işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz:

1. Domain Adı Seçimi

Domaininizi seçerken önceki bölümdeki tavsiyelere dikkat ederek bir isim belirleyin. Seçtiğiniz domainin başka biri tarafından alınmadığını domain sorgulama aracı ile kontrol edin. Eğer satın alınmışsa Whois Sorgulama aracıyla kim tarafından satın alındığını görüntüleyerek iletişime geçebilirsiniz.

2. Domain Kayıt Şirketi Seçimi

Domaininizi kaydettireceğiniz bir firma seçmeniz gerekir. Bizim tavsiyemiz inetmar’dır. Çünkü inetmar'da domain yenileme, domain kayıt ve domain transfer işlemleri için fiyatlar birbirleriyle aynıdır sürpriz fiyat artışları ile karşılaşmazsınız.

3. Domain Süresi ve Yenileme

Domain alırken bir yıllık bir süreyle kaydedilir bu sebeple domaini her yıl yenilemeniz gerekir. Bir domaini uzun vadeli almak sizin için daha uygun fiyatlı olabilir. (.com.tr uzantılı alan adları maksimum 5, .com,.net gibi diğer uzantılar maksimum 10 yıl kaydedilebilmektedir.)

Domainin Geçmişi

Bir domainin geçmişi SEO açısından oldukça önemlidir. Özellikle SEO odaklı bir web sitesi kuruyorsanız domainin geçmişte spam veya kötü amaçlı içerik barındırıp barındırmadığını kontrol etmek önemlidir. Domainin geçmişi kötü ise Google gibi arama motorları tarafından cezalandırılabilir ve bu da sıralamanızı olumsuz etkiler. Domain geçmişini Web Archive aracıyla kontrol edebilirsiniz.

Domain Güvenliği

Domain güvenliği online varlığınızı korumak için kritik bir faktördür. Domaininizin güvenliğini sağlamak için şu önlemleri alabilirsiniz:

1. Transfer Kilidi

Domaininizi kaybolmasını veya çalınmasını önlemek amacıyla transfer kilidini aktif etmek önemlidir. Bu işlem domaininizi art niyetli kişilerin transfer etmesini engeller.

2. İletişim Bilgilerinin Doğruluğu

Domaininize ait iletişim bilgilerini doğru bir şekilde güncel tutmak ICANN gibi domain kayıt platformlarıyla olan ilişkilerinizde önemlidir. Yanlış bilgiler domaininize el konulmasına veya askıya alınmasına neden olabilir.

Domain web sitenizin çevrimiçi varlığını temsil eden çok önemli bir unsurdur. Domain seçimi SEO ve markalaşma gibi faktörleri etkiler. İyi bir domain internetteki başarıyı artırmak için kritik rol oynar. Bu nedenle domain alım sürecine dikkat etmek gelecekteki online başarınız için büyük önem taşır.