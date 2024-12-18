Türkiye genelinde Kasım ayında 153 bin 14 konut satıldı



Konut satışı, Kasım 2024

(Adet)

Konut satışları Ocak-Kasım döneminde %16,4 arttı



Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,4 oranında artarak 1 milyon 265 bin 388 olarak gerçekleşti.



Konut satış sayısı, Kasım 2024

Kasım Ocak-Kasım 2024 2023 Değişim

(%) 2024 2023 Değişim

(%) Satış şekline göre toplam satış 153 014 93 514 63,6 1 265 388 1 087 349 16,4 İpotekli satış 21 804 5 245 315,7 135 209 171 706 -21,3 Diğer satış 131 210 88 269 48,6 1 130 179 915 643 23,4 Satış durumuna göre toplam satış 153 014 93 514 63,6 1 265 388 1 087 349 16,4 İlk el satış 49 274 30 472 61,7 407 832 328 299 24,2 İkinci el satış 103 740 63 042 64,6 857 556 759 050 13,0





İpotekli konut satışları 21 bin 804 olarak gerçekleşti



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %315,7 oranında artarak 21 bin 804 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,3 oranında azalarak 135 bin 209 oldu.



Kasım ayında 5 bin 213; Ocak-Kasım döneminde ise 32 bin 82 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.



Diğer satış türleri sonucunda 131 bin 210 konut el değiştirdi



Türkiye genelinde diğer konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %48,6 oranında artarak 131 bin 210 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %85,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,4 oranında artarak 1 milyon 130 bin 179 oldu.



Satış şekline göre konut satışı, Kasım 2024

(Adet)

İlk el konut satış sayısı 49 bin 274 olarak gerçekleşti



Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %61,7 oranında artarak 49 bin 274 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %32,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,2 oranında artarak 407 bin 832 olarak gerçekleşti.



İkinci el konut satışlarında 103 bin 740 konut el değiştirdi



Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %64,6 oranında artarak 103 bin 740 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %67,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,0 oranında artarak 857 bin 556 olarak gerçekleşti.



Satış şekline göre konut satışı, Kasım 2024

(Adet)