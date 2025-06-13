Geri dönüşüm, çağımızın en önemli çevresel konularından biridir ve bu sürecin merkezinde yer alan malzemelerden biri de plastiktir. Her gün milyonlarca plastik ürün kullanılıyor ve büyük kısmı atık hâline geliyor. Eğer bu atıklar geri dönüşüm sistemine dâhil edilmezse doğaya büyük zarar veriyor.

Plastik ürünlerin çoğu, farklı kodlarla işaretlenmiştir ve bu kodlar geri dönüştürülebilirlik derecelerini gösterir. Örneğin PET, HDPE, PP gibi kodlar, belirli türde plastik ürünlerin sınıflandırılmasını sağlar. Bu kodlamalar sayesinde tesislerde ayrıştırma işlemi kolaylaşır ve verim artar.

Bir plastik ürünün geri dönüşüm süreci, tüketici aşamasında başlar. Kullanım sonrası ürünler doğru şekilde ayrıştırılarak geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. Bu ürünler toplanıp tesislere ulaştığında türlerine göre ayrılır, temizlenir ve eritilerek granül hâline getirilir. Elde edilen granüller yeni ürünlerin hammaddesi olarak tekrar üretim sürecine girer.

Bu süreçte en çok dikkat edilmesi gereken unsur, plastik atıkların doğru sınıflandırılmasıdır. Geri dönüşüm kutularının bilinçli kullanılması ve plastik ile karışabilecek diğer materyallerin ayrıştırılması gerekir. Çünkü örneğin kağıtla karışmış plastik ürünlerin geri dönüşümü çok daha zordur.