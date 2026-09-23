Kullanıcıların hangi verilerin hangi amaçlarla işlendiğini bilmek istemesi ve veri koruma düzenlemelerinin kapsamının genişlemesi, işletmeleri daha şeffaf ve yönetilebilir sistemlere yöneltiyor.

Bu değişimle birlikte çerez yönetimi, yalnızca ziyaretçinin karşısına çıkan bir bildirim ekranı olmaktan çıkıyor. Kullanıcı tercihinin doğru şekilde alınması, kaydedilmesi ve ilgili teknolojilerin bu tercihe göre çalıştırılması sürecin önemli bir parçası haline geliyor.

Çerez Yönetiminde Yeni Beklenti

Şirketlerin web sitelerinde kullandığı analitik araçlar, reklam platformları ve üçüncü taraf servisler farklı veri işleme süreçlerini beraberinde getiriyor. Bu nedenle kullanıcıya yalnızca “Kabul Et” seçeneği sunan klasik çerez bannerları birçok yapı için yeterli görülmüyor.

Yeni nesil sistemlerde ziyaretçinin çerez kategorileri arasında seçim yapabilmesi, tercihlerini daha sonra değiştirebilmesi ve onay verilmeyen teknolojilerin buna göre yönetilmesi öne çıkıyor. Böylece gizlilik yönetimi, hukuk ekiplerinin yanı sıra pazarlama ve yazılım ekiplerini de ilgilendiren ortak bir sürece dönüşüyor.

Okito Süreci Tek Merkezde Topluyor

Türkiye’de geliştirilen Okito, web siteleri ve mobil uygulamalardaki çerez ve kullanıcı rızası süreçlerini merkezi bir yapı üzerinden yönetmeye odaklanıyor.

Platform; çerezlerin taranması ve kategorilere ayrılması, kullanıcı tercihlerinin kaydedilmesi ve gerekli durumlarda onaya bağlı teknolojilerin kontrol edilmesi gibi farklı adımları aynı sistem altında bir araya getiriyor. KVKK ve GDPR başta olmak üzere farklı veri koruma düzenlemelerine yönelik çözümler sunması da Okito’nun hem Türkiye’de hem de farklı pazarlarda faaliyet gösteren işletmelere hitap etmesini sağlıyor.

Birden fazla web sitesi veya müşteri hesabı yöneten ajanslar ve kurumsal şirketler açısından merkezi yönetim modeli, sürecin daha düzenli takip edilmesine katkı sağlıyor.

Gizlilik Deneyimin Bir Parçası Oluyor

Çerez yönetimindeki dönüşüm yalnızca mevzuata uyum ihtiyacından kaynaklanmıyor. Kullanıcıların dijital gizlilik konusunda daha bilinçli hale gelmesi, markaların veri kullanımı konusunda daha açık iletişim kurmasını da gerekli kılıyor.

Bu nedenle anlaşılır izin ekranları, kolay erişilebilir tercih seçenekleri ve kullanıcı kararına uygun çalışan teknik altyapılar giderek daha fazla önem kazanıyor. Çerez yönetiminin önümüzdeki dönemde yalnızca bir uyumluluk aracı değil, güvenilir dijital deneyimin temel bileşenlerinden biri olarak konumlanması bekleniyor.