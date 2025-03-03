MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli Ekim 2024’de APO TBMM’ne gelsin PKK’yı Lağvettiğini açıklasın bizde onun umut hakkını konuşalım diyerek kendisinden beklenmeyen çok cesur bir konuşma yaparak dikkatleri üzerinde topladı.

Bu cesur çıkışı için hiçbir maddi ve manevi bedel ödemeyen bazı kişiler beylik laflar ederek üst perdeden süslü sözler sarfederek bu çıkışa karşı çıkarak bazı fikirler öne sürdüler.

Ben ilk günden beri ben bu cesur çıkışa haberlerimizde, makalelerimde ve sokak röportajlarımda Bahçeli’nin bu anlamlı ve cesur çıkışına destek verdim gücümün yettiği oranda da vereceğim inşallah.

İtiraz edenler terör örgütü elebaşısı nasıl TBMM’ne gelir konuşur diyerek işi basite indirgemeye çalıştılar.

Devlet güzel bir çözüm bularak DEM’ liler’ in gidip APO’ nun metnini alıp getirip okumaları kötü mü oldu ?

Öçalan İmralı’da bir metin yazarak 47 yıl önce kurduğu ‘ Partiya Karkeran Kordon’ (PKK) Kürt çalışma partisini lağvettiğini yani kapattığını ilan etti…

Türkiye’deki Kürtler zaten Lozan antlaşmasına göre Türkler ile beraber Türkiye Cumhuriyetinin asli iki kurucu unsurudur dinilerek nokta 1924’de konulmuştu.

Yani herhangi bir Kürt siyaset yapacaksa Edirne’deki Kabak çekirdeği üreticisinin sorununu, Manisa’daki üzüm üreticisinin sorununu, Kayseri de ki sanayici’nin sorununu, Malatya’daki kayısı üreticinin sorununu çözmek için bütün ülkeyi kapsayan bir siyaset yapsın seçmen’i ikna etsin ve tüm Türkiye’yi yönetsin…

SURİYE KÜRTLERİ KESİNLİKLE BÜYÜK ŞEYTAN ABD’YE GÜVENMESİN ONLAR SANA İHTİYAÇ DUYMADIKLARI ZAMAN HEMEN SATARALAR

Suriye’deki Kürtler kesinlikle büyük şeytan Haydut ABD’ye ve küçük şeytan İsrail’e güvenmesin.

Suriye yeni bir Anayasa yapacak onlarda yeni Suriye’de aynen Türkiye’de olduğu gibi Suriye İslam Cumhuriyetinin asli kurucu unsuru olsun eğitim, bilim ve ilimde ilerlemeye baksın.

Suriye’de Anayasal bir parti kursun güzel projelerini Suriye halkına sunsun ve seçim sandığında yeterli oyu alsın ve yasalara uygun olarak bütün ülkeyi yönetmeye talip olsun…

Suriye’de ki YPG’nin yöneticisi Abdi Şahin hem APO’nun manevi evladıyım diyecek hem de ateşkes çıkışı YPG’yi değil PKK’yı bağlıyor derken kendisi bile buna inanıyor mu acaba ?

Dünya konjoktörünü değerlendirdiğimiz zaman 2011 yılına bir çok KÜRT’e Suriye Baas rejimi olan ESAT ailesinin kimlik bile vermediğini iddia edenler vardı.

Ey Suriye Kürtleri bırakın YPG yi. ESAT ailesi gitti Türkiye’nin katkısı ve desteği ile siz akıllı hareket edin ve Kürtleri acilen yeni Suriye İslam Devletimin Asli kurucu unsuru yapın rahatınıza bakın.

Küçük bir gölgede Kürtçülük oymak yerine büyük Suriye İslam Devletine ortak olmak sizin ve gelecek evlatlarınız için daha iyi olacak demedi demeyin.

PKK’NIN KURUCUSU ABDULLAH ÖCALALAN 47 YIL ÖNCE PKK’YI KURDUĞUM ZAMAN BU ŞARTLAR YOKTU, BUGÜN BUYAPIYA GEREK KALMADI DİYERI DİYEREK BAHÇELİ’NİN ÇIKIŞINA OLUMLU KARŞILIK VERDİ DOĞRUDA YAPTI GÜZEL DE OLDU…

PKK 47 yıllık ömrüne son noktayı koydu ve bitti… DEM artık Türkiye Partisi olduğunu kabul etsin…

Hak, Hukuk, Adalet ,Ekonomi, Eğitim, Kültür, Sanat özetle dar bir bölgede değil bütün ülkeye yönelik kapsayıcı bir siyaset yapsın ve seçmeni ikna ederek Edirne’ den Ardahan’a kadar bütün ülke yönetimine talip olması herkes için daha iyi değil mi ?

Devlet Bahçeli’nin DEM Eş başkanı Tuncer Bakırhan ve Eski HDP eş genel başkanı cezaevinde bulunan Avukat Selahattin Demirtaş’ı arayarak konuşması çok doğru ve normalleşme için değerli bir durum değil mi bu ?

PKK’nın Suriye kolu YPG’d e bir an önce Haydut ABD’nin kayığından inip Türkiye’nin aracılığı ile Suriye Cumhurbaşkanı El Şara ile görüşüp ülkemizde olduğu gibi Suriye’de ki Kürtler yeni anayasa gereği ülkenin resmi kurucu 2 unsurundan birisi olsun…

Bu Suriye Kürtleri için muhteşem bir kazançtır,.. YPG Suriye Kürtleri için iyi ve hayırlı bir iş yapmak istiyorsa hemen APO’ nun dediğini yaparak biz bütün silahlarımızı Suriye Milli Ordusuna teslim ettik…

Bugünden sonra Suriye Anayasasına göre bir siyasi parti kurduk ve bir an önce akan kanın durması için APO’nun sesine kulak verdik desin ve hemen adım atsın ki bölgemizde düşmanlık ve akan kan dursun.

Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık bir devlet geleneğinden gelen bir yapı. O ne zulmetmek istiyor nede zulme uğramak.

ABD Ve Avrupa’nın Zelenskiyi bugün düşürdüğü durumu hepimiz yakından görüyoruz.

Merhum Prof.Dr.Necmettin Erbakan’ın dediği gibi “ : “Kürt’ü Türk’ten, Türk’ü Kürt’ten ayırırsanız ortada ne Kürt kalır ne de Türk kalır. Ama Kürt ve Türk beraber olursa karşısında ne Amerika durabilir, ne İsrail durabilir, ne de Siyonizm durabilir!”

Bu büyük şeytan ABD bugüne kadar kimi yarı yolda bırakmadı ?

Bir an önce Türk yöneticiler anayasa mahkemesinin verdiği kararları yerine getirip Demirtaş’ı 3-5 aya serbest bırakmalı…

31 Mart 2024 Yerel Yönetim seçimlerinde seçilen Esenyurt , Mersin Akdeniz, Mardin, Batman, özetle kayyum atanan başkanlar görevlerine iade edilmelidir.

Başka davalardan kesinleşmiş hapis cezaları var olanların yerine de meclis üyelerinin kendi aralarında başkanlarını seçmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılması lazım.

Unutmadan Ümit Özdağ ve vekil seçildiği halde Anayasa’nın serbest bırakın dediği halde bırakılmayan vekiller acilen cezaevinde serbest bırakılmalı…

Özetle Cumhurbaşkanı’nın vatandaş hakkında açtığı davalardan vazgeçmeli…

Sicil affı başta olmak üzere halkın hayatını kolaylaştıracak engeller kaldırılmalıdır.

Ak Parti tarafından 2008’den sonra yapılan başta % 75 olan emekli maaşı bağlanma oranını % 33’e düşürmesini iptal ederek yeniden % 75’e yani eksisi gibi olmalı.

Bazı yasalarda ve genelgelerde yapılan değişimlerde bir çok kişinin hayatı zindan olmuş durumda.

Örnek vermek gerekirse yapılan genelge değişikliği ile 900 gazeteci’ nin basın kartı yenilenmemiştir…

Bunun gibi Genelge ve yasa değişiklikleri ile milyonlarca vatandaşın hayatı sıkıntıya sokuldu…

2016 yılında yapılan darbe girişiminden sonra haklı olarak çok doğru olmayan bazı yasal değişikliklere dayanılarak bir çok kişinin yaşamı alt üst edildi…

Haydi hep beraber yep yeni bir sayfa açalım…

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner – 3 Mart 2025