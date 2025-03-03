Lezzetli balıklarıyla ön plana çıkan balık restoranları, en özel dakikaları misafirleriyle buluşturuyor. Benzersiz bir manzara ve lezzetiyle damakta muhteşem bir tat bırakan balık çeşitlerinin bir arada sunulduğu bu tür restoranlar, İstanbul’da hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’nda konumlanmış durumda. Tarihi ile görenleri büyüleyen Avrupa Yakası’ndaki balık restoranları çeşitlilik göstermekle birlikte bazıları gerek sunduğu lezzetler gerekse profesyonel hizmetiyle diğerlerinden ayrılıyor.

Editör’ün seçimi olarak en iyi balık mekanları arasında yer alan Ataköy Şirnaz Balık ve Yeniköy Balıkçısı mekanlarını özellikle deneyimlemenizi tavsiye ediyoruz.

Şirnaz Balık

İstanbul’da balık restoranları denildiğinde ilk akla gelen adreslerden biri olan Şirnaz Balık, Ataköy’de misafirlerine büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Otantik dekorasyonu, sıcak ambiyansı ve güler yüzlü, profesyonel ekibiyle, misafirlerine sadece bir yemek değil, unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Ünlü işletmeci Engin Balcı’nın yönetimindeki Şirnaz Balık, zengin ve özel olarak seçilmiş menüsüyle lezzet tutkunlarını ağırlıyor. Taptaze deniz ürünleri, usta şeflerin elinden çıkmış enfes balık çeşitleri, lezzetiyle akıllarda yer eden mezeler, ara sıcaklar ve salatalarla sofranızı donatabilirsiniz. Yemeğinizi kabak tatlısı, çikolatalı sufle ve dondurmalı irmik tatlısı gibi eşsiz tatlarla tamamlayarak, damaklarınızda iz bırakacak bir final yapabilirsiniz.

Ayrıca, canlı müzik ve fasıl etkinlikleriyle sadece bir yemek değil, keyif ve eğlence dolu bir akşam yaşayabilirsiniz. Şirnaz Balık’ta denizin en özel tatlarını keşfedebilir, lezzet ve müziğin kusursuz uyumunu deneyimleyebilirsiniz.

Adres: Ataköy 2-5-6 Mah. Nergis Yolu Sok., 5. Kısım Çarşısı No: 13 D: 5A, 34158 Bakırköy/İstanbul

Telefon: 0212 661 60 66 – 0537 332 47 20

Sur Balık

Sur Balık, lezzetli balık mezeleri ve çok özel ana yemekleri ile dikkat çeken bir mekan. Tarihi köşkte hizmet sunan Sur Balık, muhteşem bir manzaraya sahip. İstanbul’un en iyi balık restoranları arasında yer almayı başaran restoranın zengin menüsü farklı damak tatlarına hitap ediyor. Restoranın Arnavutköy, Cihangir, Haliç ve Sarayburnu’nda şubeleri bulunuyor.

Deniz ürünlerinin en taze haliyle sunulduğu menüde, enfes mezelerden özel soslarla hazırlanan balık yemeklerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Şık ve konforlu ambiyansıyla Sur Balık, hem romantik yemekler hem de kalabalık davetler için ideal bir adres.

Adres: No:52, Bebek Arnavutköy Cad. Arnavutköy/İstanbul

Telefon: 0212 257 27 40

Balıkçı Kahraman

1996 yılından beri kaliteli hizmetiyle ön plana çıkan Balıkçı Kahraman, Sarıyer’de hizmet veriyor. Geleneksel Karadeniz mutfağının eşsiz lezzetlerine yer veren restoranda bu lezzetler modern dokunuşlarla sunuluyor. Tandır ateşinde pişen kalkan balığı, restoranın en ünlü lezzeti. Bunun yanı sıra zengin meze çeşitleri ve benzersiz tatlılar da menüde dikkatleri üzerine çekiyor.

Deniz ürünlerinde kalite ve tazelikten ödün vermeyen Balıkçı Kahraman, sıcak ve samimi atmosferiyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Şık ama sade dekorasyonu, güler yüzlü hizmet anlayışı ve deniz kenarındaki konumuyla, hem keyifli bir akşam yemeği hem de özel davetler için ideal bir mekan. Yıllardır değişmeyen lezzetleri ve ustalıkla hazırlanan spesiyalleriyle, İstanbul’un en iyi balık restoranları arasında haklı bir yere sahip.

Adres: Rumeli Kavağı, İskele Cad. No: 15, 34450 Sarıyer/İstanbul

Telefon: 0212 242 98 99

Yeniköy Balıkçısı

İstanbul’da balık restoranları arasında kendisine yer bulan Yeniköy Balıkçısı, Boğaz’ın kıyısında yer alıyor. Bu nedenle muhteşem bir deniz manzarasına sahip. Son derece nezih bir dekorasyona sahip olan restoran; lezzetli balıkları, mezeleri ve eşsiz salata seçenekleriyle misafirlere görsel bir şölen sunuyor.

Yeniköy Balıkçısı, sadece lezzetli yemekleriyle değil, aynı zamanda huzurlu ve keyifli atmosferiyle de öne çıkıyor. Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde sunulan taze deniz ürünleri, usta şeflerin özel dokunuşlarıyla benzersiz tatlara dönüşüyor. Günlük ve mevsimine uygun olarak hazırlanan balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri ve ferahlatıcı salatalar, her damak zevkine hitap ediyor. Samimi ve özenli hizmet anlayışıyla Yeniköy Balıkçısı, hem romantik akşam yemekleri hem de dostlarla keyifli buluşmalar için ideal bir adres.

Adres: Köybaşı Cad., İskele Sok. No: 3 Yeniköy/İstanbul

Bebek Balıkçı

Bebek Balıkçı, Beşiktaş’ta konumlanmış eşsiz bir balık restoranı. 1950’den beri kaliteli ve profesyonel hizmetiyle misafirlerini ağırlayan Bebek Balıkçı, nostaljik bir atmosfere sahip. Çok özel lezzetlerin yer aldığı menüyü inceleyerek Avrupa Yakası balık restoranları arasında yer alan Bebek Balıkçı’da yemek yemenin keyfini yaşayabilirsiniz.

Taze deniz ürünleriyle hazırlanan özel mezeler, usta şeflerin özenle pişirdiği balık çeşitleri ve özgün tatlıları, menüde dikkat çeken lezzetler arasında yer alıyor. Güler yüzlü hizmet anlayışı ve nezih ortamıyla Bebek Balıkçı, hem romantik yemekler hem de özel davetler için İstanbul’un en seçkin mekanlarından biri olmaya devam ediyor.

Adres: Cevdet Paşa Cad. 26/A, 34342 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: 0212 263 34 47

Kıyı Balık

Özenli bir şekilde balıkları seçen ve bunları geleneksel pişirme tekniklerini kullanarak eşsiz bir lezzete ulaştıran Kıyı Balık, Tarabya’da iki katlı binasında misafirlerine unutulmaz bir hizmet sunuyor. Biber közleme, lakerda, uskumru çiroz ve daha pek çok lezzeti bir arada bulabileceğiniz zengin menüsü ve muhteşem manzarası ile Kıyı Balık’ta vakit geçirmenin keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.

Adres: Haydar Aliyev Cad., 186/A Tarabya/İstanbul

Telefon: 0212 262 00 02

Tarihi Karaköy Balıkçısı

Avrupa yakası balık restoranları listesinde bulunan Tarihi Karaköy Balıkçısı, imza tabakları ve klasik lezzetleriyle ön plana çıkıyor. Beyoğlu’nda konumlanmış olan restoranın misafirlerin ilgisini çeken çok özel bir manzarası var. Bu manzara, sunumlarıyla ön plana çıkan lezzetlerin çok daha keyifli bir şekilde tadılmasını sağlıyor.

Adres: Tersane Cad., Kürekçiler Kapısı Sok. No: 45, 34420 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 0532 215 41 51