‘KİMİN PARASINI KİME DAĞITIYORSUN’ DİYE HESAP SORMAYA KALKANLARA CEVABIM HİÇ DEĞİŞMEDİ: HALKIN PARASINI HALKA DAĞITIYORUM; DAĞITMAYA DA DEVAM EDECEĞİM

Sonuç; İstanbul tarihinde görülmemiş ölçüde artırdığımız sosyal destek ve yardımlar oldu. Sonuç; sosyal adaleti sağlamak amacıyla vatandaşa ilk kez sunulan pek çok yeni hizmet oldu” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“İktidarın yanlış ekonomi yönetiminin faturasını en çok ödeyen kesimler, dar gelirli vatandaşlarımız oldular” diyen İmamoğlu, “Bizden önceki yönetim döneminde, vatandaşa sunulan ayni ve nakdi destek sayısı 357.742 iken, 2023 yılında bu sayıyı 2.292.797’e çıkardık.

HALKIN BÜTÇESİNDEN BİR AVUÇ İNSANA, MALUM VAKIF VE DERNEKLERE PARA AKTARAN O KİRLİ HORTUMU KESTİK

Bir diğer anlatımla, vatandaşa tam 6 kat daha fazla destek verdik. Şehrimizde yoksulluk derinleşmeye devam ettiği için, 2024’ten itibaren, ayni ve nakdi sosyal destek miktarını 600.000 haneye çıkarak, ayni ve nakdi destek sayısını tam 4 milyon adede yükselterek, ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında olacağız” bilgilerini paylaştı.

5 yıllık görev süreleri boyunca; Halk Süt’ten Kent Lokantalarına, önceki sayıları sıfır olan kreşlerden öğrenci yurtlarına, 0-4 yaş arası bebeği olan annelere sağlanan ücretsiz toplu ulaşımdan Askıda Fatura’ya kadar farklı alanlarda yaptıkları halkçı ve kamucu hizmetlerden örnekler veren İmamoğlu; yeni dönemde kadınlar, çocuklar, gençler, dar gelirliler, ihtiyaç sahipleri, engelliler ile eğitim, sosyal yaşam, sağlık ve hayat boyu eğitim alanlarında yapacaklarını da 10 maddede sıraladı.

VAATLERİMİZİ KOPYALAYABİLİRSİNİZ AMA İÇİMİZDEKİ EŞİTLİK VE ADALET DUYGUSUNU KOPYALAYAMAZSINIZ

“Örneğin; tek maaşla geçinen emekli vatandaşımıza, hane başına, yıllık 10.000 TL pazar desteği sağlayacağız” diyen İmamoğlu, “Yüksek enflasyon nedeniyle, emeklilerimiz ekmek alırken bile kara kara düşünüyor. Tek emekli maaşı ile geçinen hanelere, Halk Ekmek büfelerinden ücretsiz olarak, günde 1 ekmek alma hakkı getireceğiz. ‘İBB Gezici Aşevleri’ açarak, sokakta yaşayan ya da İBB sosyal yardımlarından faydalanan vatandaşlarımıza, 5 yılda, toplam 75 milyon öğün yemeği, ücretsiz dağıtacağız.

Tek asgari ücret ile geçinen hanelere, ‘Ulaşım Nakdi Desteği’ sunacağız ve hanedeki bir kişiye, yıl boyunca toplam 10.000 TL ulaşım desteği sağlayacağız. Emeklilerimizde olduğu gibi, tek asgari ücretle geçinen hanelere de yıllık 10.000 TL pazar desteği vererek, aile ekonomisine katkı sağlayacağız. Vatani görevlerini yerine getirirken, bizleri koruyan canlarımızın ailelerine destek olmak üzere, şehit ve gazi yakınlarına, 5.000 TL nakit destekte bulunacağız. Yeni evlenecek çiftler yuvalarını kursun diye, 5 yıl içinde, toplam 100 bin çiftimize, tek seferlik 30 bin TL destek sağlayacağız. Engelli çocuk sahibi 50.000 kadına, 5.000 TL tutarında destek sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“2019’da sosyal destek vaatlerimizi açıkladığımızda, ‘Kimin parasını kime dağıtıyorsun’ diye hesap sormaya kalkanlar; bizim tek tek gerçekleştirdiğimiz o vaatleri bugün kopyalamakla meşguller” diyen İmamoğlu, “Vaatlerimizi kopyalayabilirsiniz ama içimizdeki eşitlik ve adalet duygusunu kopyalayamazsınız. İnsan ve vatan sevgisini kopyalayamazsınız. İhmal ve ihanetle kirlenmemiş, o büyük ve gerçek İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız. Cumhuriyetçiliği, halkçılığı kopyalayamazsınız. ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ diyen Atatürk’e ve onun ideallerine olan bağlılığımızı kopyalayamazsınız. ‘Kimin parasını kime dağıtıyorsun’ diye hesap sormaya kalkanlara cevabım hiç değişmedi: Halkın parasını halka dağıtıyorum; dağıtmaya da devam edeceğim. Çünkü, benim hiç kimseye, hiçbir çıkar şebekesine diyet borcum yok. Sadece ve sadece vatandaşa hizmet sözüm, eşitlik ve adalet taahhüdüm var. Sadece ve sadece milletin iradesine saygı borcum var” ifadelerini kullandı.

BAKIRKÖY / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “10x10=100 Büyük Proje” sunumlarının üçüncüsünü, “Daha adil İstanbul için tam yol ileri” başlığıyla yaptı. İmamoğlu, Florya’daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) kampüsü bünyesindeki İPA Havuz’da düzenlenen sunumunda, halkçı belediyecilik anlayışı doğrultusunda kent yoksulluğuyla mücadele konusundaki projelerini kamuoyu ile paylaştı. Sunuma, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP milletvekili Yunus Emre, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Ovalıoğlu, CHP Güngören Belediye Başkan adayı Yüksel Yalçın da katıldı.

“ADALETSİZLİK, TOPLUMLARI VE KURUMLARI İÇTEN İÇE ÇÜRÜTÜR”

“Hem güçlü bir ülke hem de mutlu bir şehir olabilmek, ancak adaletle mümkündür” diyen İmamoğlu, “Çünkü adaletsizlik, birlik ve beraberlik duygusunu ortadan kaldırır. Toplumları, kurumları içten içe çürüteceğini ifade etmek isterim” dedi. İmamoğlu, sunumun yapıldığı İPA Havuz’un hikayesine de konuşmasında yer verdi. “Bulunduğumuz mekanda da ‘mekansal adaleti’ sizlerle yaşıyorum” diyen İmamoğlu, “Mekansal adaletten kastım; burası İstanbul Planlama Ajansı. İPA, yaklaşık 80 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor ve bu alan, daha öncesinde Başkanlık Konutu olarak kullanılıyordu. Sonrasında buraya ne yazık ki, bizden önceki dönem, sadece farklı ilçelerin belediye başkanlarını davet edilerek, 12 ilçe belediye başkanına da Büyükşehir Belediye Başkanlığı konutunun yanında konutlar yapıldı. Bu konutları da biraz herkes kendi zevkine göre yaptı. Ama kötü olan, mesela burası Bakırköy'ün sınırlarında olmasına rağmen, Bakırköy Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili olduğu için, ona burada ‘Gel burada bir lojman var’ dememişler; ta Ümraniye'den Arnavutköy'e, Esenler'den başka ilçelere varıncaya kadar -tek titri var- AK Partili bir belediye başkanı olması kaydıyla burada başkanlık konutu ya da başkanlık lojmanı şeklinde tahsisi yapılmış” diye konuştu.

“BURASI BİR BELEDİYE BAŞKANININ NEREDEYSE YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZUYKEN…”

“Ben, Belediye Başkanı seçildiğinde burayı ziyaret ettiğinde ve bunu gördüğümde çok üzüldüm, çok şaşırdım” diyen İmamoğlu, “Yani ben hayatta böyle bir şey yapamam. Birisi bana dayatsa, bu bir yönetmelik olarak bir kitapta yazıyor olsa, yine yapamam. Yapmam. Dolayısıyla biz burada, bu o güzel ortamda farklı bir tasarımla İPA fonksiyonunu buraya taşıdık. Kentin geleceğini kentin her paydaşıyla konuşabildiğimiz muazzam bir saha burada üretildi. Çok güçlü işlere imza atıyor İPA. İPA’nın bu sahadaki varlığı, bence kendisi mekansal adaleti bakımından çok özel bir pozisyonda, çok özel bir konumda. Hatta bunun mihenk taşı, bunun tam da böyle adresi neresidir, derseniz… Şu an bulunduğumuz yer, yayın yaptığımız yer; aslında burası bir belediye başkanının neredeyse yarı olimpik yüzme havuzuyken, şu anda sunumların yapıldığı, insanların bir arada düşündüğü, düşünme, taşınma bir arada karar verme kabiliyetlerini geliştirdiği bir düşün havuzu gibi, bir bilgi havuzu gibi bir pozisyona evrildi. Kentsel adaleti de var etmemiz konusunda bu özel alanı, bu özel sahayı sizlerle paylaşmak istedim” ifadelerini kullandı.

“ÇEYREK YÜZYILDIR BU ŞEHRİ, BU ÜLKEYİ YÖNETENLERİN HİÇ UMURUNDA OLMADI”

“İstanbul bizden önce, uzun bir dönem maalesef böyle bir süreci yaşadı” diyen İmamoğlu, “Sosyal adaletsizlik çok ağır boyutlara ulaştığı halde, çeyrek yüzyıldır bu şehri, bu ülkeyi yönetenlerin hiç umurunda olmadı. Onlar, bu adaletsizliği istismar edip, oya çevirmenin yollarına odaklandılar. Sosyal yardımları, partizanlığın bir aracı olarak kullandılar. Milyonlarca İstanbullu yoklukla ve yoksullukla mücadele ederken, bir avuç insanın arsızca zenginleşmeye devam ettiği bir israf düzeni kurdular. Bu bozuk düzeni korumak için, İstanbulluları korkutup, tehdit etmeye çalıştılar” şeklinde konuştu.

“NE DEDİLER?”

2019 yerel seçim sürecini hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ne dediler: ‘İmamoğlu gelirse, sosyal yardımlar kesilir.’ Biz, bir tek şeyi kestik: Halkın bütçesinden bir avuç insana, malum vakıf ve derneklere para aktaran o hortumu, o kirli hortumu kestik. Bundan sıfır taviz verdik. Partizanlıktan tamamen arındırılmış, vatandaşa saygılı, toplumsal dayanışmayı öne çıkaran, halkçı bir sistem kurduk. İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik. Sonuç; İstanbul tarihinde görülmemiş ölçüde artırdığımız sosyal destek ve yardımlar oldu. Sonuç, sosyal adaleti sağlamak amacıyla vatandaşa ilk kez sunulan pek çok yeni hizmet oldu. Halk Süt’ten Anne Kart’a, kreşlerden öğrenci yurtlarına, Kent Lokantaları’ndan Yeni Doğan Destek Paketi’ne, üniversite öğrencilerine burstan Ders Atölyeleri’ne desteklerimizi ihtiyaçlara göre çeşitlendirdik. Bütün bunlar eşi benzeri görülmemiş, çok önemli ve çok değerli çözümler. Ama bizim sosyal adalet vizyonumuzun yalnızca bir yönünü gösteriyorlar. 200 bin kişinin özel sektörde iş bulmasına aracılık eden Bölgesel İstihdam Ofislerimize; çiftçilere, üreticilere ve balıkçılara İBB tarihinde ilk kez vermeye başladığımız desteklere; mahalle bakkallarını destekleyen Halk Bakkal projesi gibi işlerimize bakarsanız, sosyal adalet vizyonumuzun diğer yönünü de görebilirsiniz.”

“EN ZOR ZAMANLARINDA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLDUK”

“Biz, yoksulluğun sürdürülüp, siyaseten istismar edilmesini değil, sonlandırılmasını hedefleyen anlayışla çalıştık” diyen İmamoğlu, “İnsanlarımız belediyeden aldığı yardım ve destekle değil; çalışarak, üreterek kazandığı parayla rahatça yaşayabilsin diye, yenilikçi çözümler geliştirdik. Bütün yatırımlarımızı bu anlayışla, bilimsel veriler ve halkımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda planlayarak gerçekleştirdik. İstanbul’u adil bir kent yapmak için çok çalıştık. Bu şehirde desteğe ihtiyacı olan kimseyi geride bırakmadık. En zor zamanlarında vatandaşlarımızın yanında olduk” şeklinde konuştu.

“EN ÇOK ÇÖZÜM ÜRETTİĞİMİZ EN ÖNEMLİ KESİM, ÇOCUKLARIMIZ OLDU”

İmamoğlu, görsel içeriklerle desteklediği sunumunun “yaptıklarımız” bölümünde şu hizmetleri sıraladı:

“5 sene boyunca en çok çözüm ürettiğimiz en önemli kesim, çocuklarımız oldu. Çocuklar hem İstanbul’umuzun hem de Türkiye’mizin geleceği. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. ‘Süt, her çocuğun hakkı’ diye çıktığımız bu yolda, İBB tarihindeki bir ilke daha imza attık ve Halk Süt’ü hayata geçirdik. İstanbul’un kaynaklarını çocuklarımızın gelişimini sağlayacak çözümlere kullandık. 2019’dan itibaren, 3-6 yaş arasındaki 262 bin çocuğa, toplamda 27 milyon litre süt ulaştırdık. Ülke ekonomisinin doğru yönetilmediği bugünlerde, bazı ailelerimiz, maalesef çocuklarının yanına beslenme çantası bile vermekte zorlanıyor. İBB olarak biz devreye girdik ve 39 ilçede, 100’ün üzerinde okulda gerçekleşen dağıtımlarla, öğrencilerimize 823 bin beslenme desteği sağladık. Çocuklarımıza en önemli yatırımı yaparak, onların eğitimini ve geleceklerini güvence altına almaya devam ettik. 100 farklı mahallede ‘Yuvamız İstanbul Merkezi’ açarak, 3-6 yaş arasındaki okul öncesi eğitim alan 10 bine yakın çocuğumuza ulaştık. ‘Sen Oku Diye’ başlattığımız projemizde, ilköğretim ve lisede okuyan ve ebeveyn kaybı yaşayan 416.525 yetim, öksüz, engelli, şehit ve gazi çocuklarına, yaklaşık 179 milyon lira destek sağladık. 5 yıl boyunca İstanbullu kadınlar için, birçok yeni hizmet gerçekleştirdik, onlara her zaman destek olduk. İlk işimiz, söz verdiğimiz gibi, ‘Anne Kart’ projemizi hayata geçirmek oldu. İstanbul’da yaşayan annelerin de sosyal hayata katılımını arttırdık ve aile ekonomilerine destek olduk. Mutlulukla söylüyorum ki, 650 bin anne, 0-4 yaş çocuklarıyla toplu taşımada ücretsiz yolculuk yapabildi.”

“KADIN ÇALIŞAN SAYISINDA YÜZDE 36, KADIN YÖNETİCİ SAYISINDA YÜZDE 148 ORANINDA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİRDİK”

“Göreve geldiğimizde beni en çok şaşırtan konulardan biri de belediyenin üst kademe yöneticileri arasında, kadın sayısının yok denecek kadar az olmasıydı” diyen İmamoğlu, “Hatta çok sayıda birimde, kadın çalışan bulunmuyordu. İBB tarihinde bir ilk olarak, üst düzey yönetici kadrosuna kadın yöneticiler atadık. Bizden önce kadın genel sekreter yardımcısı hiç olmamışken, şu anda görevde 2 kadın genel sekreter yardımcımız bulunuyor. Kadın çalışan sayısında yüzde 36, kadın yönetici sayısında yüzde 148 oranında artış gerçekleştirdik. Otobüs şoförü, tren sürücüsü, otobüs şoförü, istasyon sorumlusu cankurtaran pozisyonlarında ilk kez kadın istihdamı sağladık. İstanbullu kadınları; sosyal, psikolojik, hukuki, sağlık ve eğitim gibi her alanda desteklemek ve güçlendirmek için, 7 ‘İBB Kadın Merkezi’ açtık, 5611 kadına bu merkezlerimizde destek verdik” bilgilerini paylaştı.

“GÜVENLİ ÖĞRENCİ YURTLARI AÇTIK”

“Şehir dışından gelen öğrencilerimiz, kalacak yer derdi düşünmesin ve aileleri huzurlu olabilsinler diye, güvenli öğrenci yurtları açtık” diyen İmamoğlu, öğrenciler ve öğretmenler için yaptıkları hizmetleri şöyle sıraladı:

“5.191 kişi kapasiteli, 8’ı kız 6’sı erkek, toplamda 14 öğrenci yurduyla, 7/24 güvenlikli ve depreme dayanıklı yurtlar inşa ettik. Geçim sıkıntısı çeken gençlerimiz, nasıl yaşayacaklarını dert etmesinler, sadece derslerine konsantre olsunlar, projeler geliştirsinler diye, ‘Genç Üniversiteli Desteği’mizle, 2019 yılından beri geri ödemesiz olarak 300 bin öğrenciye, yaklaşık 1,5 milyar lira burs vererek, destek olduk. LGS ve YKS’ye hazırlanan gençlerimiz için de çalıştık. 8. ve 12. sınıf öğrencileri için, 17 ‘Ders Destek Atölyesi’ ve ayrıca 12 yeni ‘Ders Atölyesi Merkezi’ açıldı. Aynı zamanda, ‘Atanamayan ve Emekli Öğretmenler Projesi’ ile 16 öğretmenimize istihdam sağlayarak, eşitsizliğin ve adam kayırmanın karşısında olduğumuzu şeffaf bir şekilde gösterdik. Gençlerimiz rahatlıkla sosyalleşerek etkinliklere katılabilsinler diye, 9 ‘Gençlik Ofisi’ açtık. Teknolojik altyapısı güçlü ve uzaktan eğitime uyumlu kütüphaneler açarak, 20 olan kütüphane sayısını, 64’e çıkardık.”

‘”ASKIDA FATURA’ PROJESİYLE, 417 BİNDEN FAZLA FATURANIN ÖDENMESİNE, 76 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLANMASINA ARACI OLDUK”

“Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirdiğimiz, ‘Askıda Fatura’ projesiyle, 417 binden fazla faturanın ödenmesine, 76 milyon lira destek sağlanmasına aracı olduk” diyen İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Diğer destek paketleri ile bugüne kadar yapılan desteklerin toplamı, 130 milyon TL’yi aştı. İstanbul’da hayatı kolaylaştırmak için; Mahalle Evi, İstihdam Ofisi, Yuvamız İstanbul, sağlık merkezi, kütüphane gibi vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplayan, 10 ‘Yaşam Merkezi’ inşa ettik. İstanbul gibi büyük bir şehrin en önemli ölçeklerinden bir tanesi de mahallelerdir. Söz verdiğimiz gibi ‘Mahalle Evi’ projesini yaparak, mahalle sakinlerinin sosyal ve kültürel hayata katılımını ve birlikteliğini geliştirdik. Dönemimizde 8 Mahalle Evi kurduk ve bu evlerde, 25.823 vatandaşa hizmet sunduk. İlk kez bizim açtığımız ‘Bölgesel İstihdam Ofisleri’yle 28 ilçede hizmet verdik. 200 bine yakın vatandaşımıza, her sektörde iş imkânı sağladık. Yenilediğimiz Büyük İstanbul Otogarı’nda açtığımız ‘Geçici Barınma Merkezi’mizle, kalacak yeri olmayan bireylere destek oluyoruz. 2023 yılından bu yana 1.375 kişiye, 8.373 hizmet sunduk. Vatandaşlarımızı soğuk kış günlerinde ağırlayarak, yemekten berbere tüm ihtiyaçlarını merkezimizde sağlamaya devam ediyoruz.”

“2024 YILINDA ÇİFTLERİMİZE VERMİŞ OLDUĞUMUZ DESTEĞİ, 15.000 TL’YE ÇIKARDIK”

“Ev kurmanın maliyeti günden güne artıyor. Genç çiftlerimiz umutsuzluğa kapılmasınlar diye, İBB olarak her zaman yanlarında olduk. 7.000 TL’lik, geri ödemesiz destek sağladık. 2023 yılında 8.862 çifte, toplamda 60.774.000 TL destek verdik. 2024 yılında çiftlerimize vermiş olduğumuz desteği, 15.000 TL’ye çıkardık. Çiftlerimizi, evlendikten sonra da desteklemeye devam ettik. ‘Yeni Doğan Desteği’ projesini hayata geçirerek, 2021 yılından bu yana, 25.000 haneye yeni doğan destek paketi sağladık. Beslenmenin temel bir hak olduğu bilinciyle, temel gıda ürünlerine erişimde zorluk yaşayan İstanbullu hemşerilerimize, 1 milyonu aşkın ‘Gıda ve Hijyen Kolisi Desteği’nde bulunduk. 785.901 defa nakdi destek sunduk. 2024 yılında, ‘Sosyal Destek İstanbul Kart’ ile verilen aylık destek tutarını 1.000 TL’ye çıkardık. Tüm dünyada ve ülkemizde ciddi tehdit oluşturan Kovid-19 salgınında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettik. Bu süreçte 555.722 aileye, “Gıda ve Hijyen Kolisi” dağıttık, 35.743 haneye “Alışveriş Kartı” desteğinde bulunduk ve çocukların eğitim süreçleri aksamasın diye, belediyemiz tarafından uzaktan eğitime erişim imkânı olmayan çocuklara, 40.218 tablet dağıttık.”

“10 KENT LOKANTASI AÇTIK. GÜNLÜK 7.000’DEN FAZLA ÖĞÜN DAĞITTIK”

“Bizim dönemimizde yurttaşlarımız bize güvendi. 2020 yılından bugüne kadar, ‘Kurban Bayramı Bağış Kampanyası’na yapılan katkılarla, 592.324 adet konserve et ve 82.830 adet et suyunu, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Özel gereksinime ihtiyaç duyan yurttaşlarımızın, hayallerinin peşinden koşma konusunda ne kadar azimli ve başarılı olduklarını gözlemliyoruz. İşte tam da bu sebeple 2 yeni ‘Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi’ (ÖZGEM) açarak, İstanbulluların kullanımına sunduk. ÖZGEM merkezlerimizde, 76.202 kişiye hizmet verdik. Özel yurttaşlarımız bu merkezlerde sosyalleşirken, aileleri de gün içinde kendilerine vakit ayırabilsinler diye, ÖZGEM’e bağlı ‘Kısa Mola Merkezleri’mizin sayısını 4’e çıkardık. Bunlara ilave olarak; Kent Lokantası projemizle İstanbullular, kaliteli ve uygun fiyatlı yemeğe, bizim dönemimizde ulaştılar. Toplam 10 Kent Lokantası açtık. Günlük 7.000’den fazla öğün dağıttık. Mart başında Sultangazi’de açacağımız Kent Lokantamızla, sayımızı 11’e çıkartıyoruz. Kent Lokantalarımızda kadın istihdamına verdiğimiz önemi göstererek, bu lokantalarda sadece kadınların çalışmasına vesile olduk.”

“YAPILACAKLAR” LİSTESİ

İmamoğlu, sunumunun “yapacaklarımız” başlığının altını da 10 maddeyle şöyle doldurdu:

ÇOCUKLAR İÇİN: İKİ BÜYÜK ‘ÇOCUK OYUN DÜNYASI MERKEZİ’

“Tüm çocuklarımız eşit şartlara sahip olsunlar diye, canla başla çalışıyoruz. Özellikle kız çocuklarımızın eğitimi için, çalışmaya devam edeceğiz. İşte tam da bu sebeple ‘Kızlar Okusun Diye’ projemizi, yeni dönemde hayata geçireceğiz. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerimizin, birinci sınıfa başlayan 30.000 kız çocuğunun annelerine, eğitime başlangıç desteği olarak, 3.000 TL vereceğiz. ‘Sen Oku Diye’ başlattığımız projemize, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu kapsamda, İstanbul sınırları dahilinde 100.000 engelli, şehit çocuğu veya ebeveyn kaybı yaşamış, yoksulluk durumu bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören öğrencilerimize, 3.000 TL eğitim desteği vereceğiz. Ekonomik kriz, işsizlik ve bozuk gelir dağılımından dolayı bazı aileler, maalesef çocuklarına beslenme çantası veremiyor. İşte bu noktada İBB olarak, yeni bir çözüm ürettik. 39 ilçede, 100’ün üzerinde okulda, beslenme desteği sağlamaya başladık. 2024-2025 yıllarında, ilk ve ortaokula giden çocuklarımıza, 2 milyon ‘Okul Beslenme Destek’ paketi dağıtacağız. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için, Halk Süt projemize ara vermeksizin devam edeceğiz. 300 bin çocuğumuza, tam 35 milyon litre Halk Süt dağıtacağız. Kadınların ve çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla, Yuvamız İstanbullarda ‘Kısa Mola Merkezleri’ni hayata geçireceğiz. Yeni dönemde 50 yeni Yuvamız İstanbul ve 50 Yuvamız İstanbul Kısa Mola merkezi olmak üzere, 100 yeni merkez açarak, toplamda 200 merkezde ebeveynlere ve çocuklarımıza hizmet vereceğiz. Vatandaşlarımızı, annelerimizi dinledik ve geri dönüşlerine göre, ‘İBB Çocuk Oyun Dünyası’ projesiyle sizlerin karşısına çıktık. Yaşı nedeniyle Yuvamız İstanbul Merkezleri’nden faydalanamayan 3-14 yaş arası çocuklarımızın dönemsel ihtiyaçlarını karşılamak için, iki büyük ‘Çocuk Oyun Dünyası Merkezi’ açacağız.”

KADINLAR İÇİN: 100.000 ANNE ADAYINA GIDA DESTEK PAKETİ

“İBB yönetimi olarak, kadınların dertlerini dinlendik ve pek çok alandaki sorunlarına çözümler ürettik. Yeni dönemde de her alanda kadınların yanında olacak ve sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Kadınlara hizmet veren ‘İBB Kadın Merkezleri’mizi; Adalar, Beylikdüzü, Kağıthane, Sarıyer, Beykoz, Silivri, Şile, Ataşehir, Büyükçekmece ve Şişli’de açarak, 10 yeni merkezimizle, daha fazla kadına ulaşacağız. Yine bu merkezlerde, hamile kadınlara doğuma hazırlık eğitimleri vererek, gebelik danışmanlığı hizmeti sunacağız. Anlaşmalı tıp merkezleri veya hastanelerde, yılda bir kez ücretsiz jinekolojik sağlık kontrolü, Smear ve HPV testi yaptıracağız. 40 yaş ve üzeri kadınlar için, yılda bir kez ücretsiz mamografi çekimi, 18 yaş ve üzeri kadınlar için ise yılda bir kez ücretsiz ultrason çekimi hizmeti vereceğiz. 5 yıl içerisinde, 150.000 İstanbullu kadın ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanabilecek. ‘İstanbul Bebek Projesi’ kapsamında, 0-2 yaş bebek sahibi ve hanede kişi başına düşen gelirin yoksulluk sınırının altında olduğu 10.000 haneye, ayda bir paket bebek bezi ve bir kutu bebek maması ihtiyacını karşılayacağız. ‘Hamile Beslenme Paketi’yle, anne adaylarının beslenmesine katkıda bulunmak ve yeni doğacak bebeklerin sağlıklarını korumak adına, 2024 yılında, 100.000 anne adayına gıda destek paketi dağıtacağız. Saha çalışmalarında vatandaşımızın talep ettiğini gördüğümüzden, 10 semtteki Mahalle Evleri ve İBB Kadın Merkezlerinde, 10 ‘İBB Çamaşırhanesi’ projemizi hayata geçireceğiz.”

DAR GELİRLİLER İÇİN: HER İLÇEYE KENT LOKANTASI

“İktidarın yanlış ekonomi yönetiminin faturasını en çok ödeyen kesimler, dar gelirli vatandaşlarımız oldular. Bizden önceki yönetim döneminde, vatandaşa sunulan ayni ve nakdi destek sayısı 357.742 iken, 2023 yılında bu sayıyı 2.292.797’e çıkardık. Bir diğer anlatımla, vatandaşa tam 6 kat daha fazla destek verdik. Şehrimizde yoksulluk derinleşmeye devam ettiği için, 2024’ten itibaren, ayni ve nakdi sosyal destek miktarını 600.000 haneye çıkarak ve ayni ve nakdi destek sayısını tam 4 milyon adede yükselterek, ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında olacağız. Örneğin; tek maaşla geçinen emekli vatandaşımıza, hane başına, yıllık 10.000 TL pazar desteği sağlayacağız. Yüksek enflasyon nedeniyle, emeklilerimiz ekmek alırken bile kara kara düşünüyor. Tek emekli maaşı ile geçinen hanelere, Halk Ekmek büfelerinden ücretsiz olarak, günde 1 ekmek alma hakkı getireceğiz. ‘İBB Gezici Aşevleri’ açarak, sokakta yaşayan ya da İBB sosyal yardımlarından faydalanan vatandaşlarımıza, 5 yılda, toplam 75 milyon öğün yemeği, ücretsiz dağıtacağız. Kent Lokantalarında olduğu gibi, aşevlerinde de kadın istihdamını destekleyeceğiz. Aynı zamanda, gelir düzeyi düşük olan yaş almış vatandaşlarımızı da istihdam ederek, hane ekonomilerine katkı sağlayacağız. Biraz önce izlettiğim Kent Lokantaları projemiz, vatandaşlarımız tarafından çok sevildi ve her taraftan talep görmeye başladı. ‘Her ilçeye bir Kent Lokantası’ diyerek, 5 sene içerisinde Kent Lokantası sayımız 39 olacak.”

“ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE EN ÇOK ARZU ETTİĞİM ŞEY…”

“Önümüzdeki süreçte en çok arzu ettiğim şey; bu şehrin ve bu ülkenin insanı adına, yoksulluğu konuşmak değil, zenginleştiğini konuşmak. Bu yoksulluğun karşılığında bu yaptığımız desteklerin arttığı bir İstanbul ya da büyük bir derin yoksulluk üzerinden sosyal yardım politikalarının büyüdüğü bir İstanbul ve Türkiye değil, tam aksine gelecek kaygısı olmayan, pırıl pırıl gençlerin var olduğu, yeteneklerini zenginleşen bir Türkiye. İşte o zaman inşallah bu merkezlerimiz, başka fonksiyonlara dönüşen insanların mutluluğunu arttıran yerler olsun. Onun için ‘Kimin parasını kime veriyorsun…?’ Yoksullaştırdığınız insanların gelirinin düştüğü, maliyetlerin 8-10 kat arttığı bir Türkiye'de, milletin parasını millete vermeye devam ediyoruz.”

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER İÇİN: TEK ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEN HANELERE DE YILLIK 10.000 TL PAZAR DESTEĞİ

“Birçok gencimizden, ‘Evlenmek istiyorum ama evimi nasıl toparlayacağım. Bu pahalılığı karşılayacak gücüm yok’ mesajını duyuyoruz. Yeni evlenecek çiftler yuvalarını kursun diye, 5 yıl içinde, toplam 100 bin çiftimize, tek seferlik 30 bin TL destek sağlayacağız. 2019’dan beri verdiğimiz ‘Yeni Doğan Destek Paketi’ni üç kata çıkaracağız. Tek asgari ücret ile geçinen hanelere, ‘Ulaşım Nakdi Desteği’ sunacağız ve hanedeki bir kişiye, yıl boyunca toplam 10.000 TL ulaşım desteği sağlayacağız. Emeklilerimizde olduğu gibi, tek asgari ücretle geçinen hanelere de yıllık 10.000 TL pazar desteği vererek, aile ekonomisine katkı sağlayacağız. Vatani görevlerini yerine getirirken, bizleri koruyan canlarımızın ailelerine destek olmak üzere, şehit ve gazi yakınlarına, 5.000 TL nakit destekte bulunacağız.”

GENÇLER İÇİN: 15.000 ÖĞRENCİYE YURT İMKANI

“Gençlerimiz, hepimizin geleceği. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuz; onların geleceğe hazırlanması, bizim sorumluluğumuz. Onların sorunlarını dinleyerek, yenilikçi çözümler sunuyoruz. İlk kez bizim başlattığımız eğitim desteklerimize, kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2024-25 eğitim-öğretim yılında, 100.000 üniversiteliye, kişi başına, 15.000 TL destek sağlayacağız. İBB olarak, eğitimine İstanbul’da devam eden ve eğitim bursundan yararlanamayan 100.000 öğrenciye ise, ücretsiz ulaşım desteği vereceğiz. Bizim dönemimizle açılan yurtlarımızda, öğrencilerimiz, yuva konforuyla hizmet aldı. Aileleri de rahat rahat nefes aldı. Yeni dönemde, üniversiteli gençlerimize çare olmaya devam edeceğiz. Yurtlarımızın sayısını üç katına çıkararak, 15.000 öğrenciye yurt imkanı sağlayacağız. Bizim dönemimizde açılan yurtlarımızda öğrencilerimiz yuva konforuyla hizmet aldık. Çok değerli, çok güzel anılar biriktirdim. ‘Okula gelmeyi bile başaramayacaktım. Burada okuyamayacaktım’ diyen gençlerle karşılaştım. ‘Beni kurtaran ve beni İstanbul'a getirip üniversiteye girmeme vesile olan bu yurtlar oldu’ diyen öğrencilerimizle karşılaştım. Bu bana yeter.”

“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GENÇLERE, YILDA İKİ DEFA ‘KIYAFET KUPONU’ DESTEĞİ”

“Böylece bu devasa şehirde, gençlerimiz, kamu güvencesiyle geleceğe hazırlanabilecek. İhtiyaç sahibi lise ve üniversite öğrencisi gençlere, yılda iki defa ‘kıyafet kuponu’ desteği sağlayacağız. Gençlerin en can yakıcı sorunlarından biri de işsizlik. Ekonominin giderek istikrarsız bir hale geldiği, işsizliğin katlanarak yükseldiği bu dönemdei 39 ilçedeki Bölgesel İstihdam Ofisi sayımızı 40 yaparak, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İstihdam sağladığımız İstanbullu sayısını 2,5 katına çıkararaki 500 bin vatandaşımıza iş sahibi olmalarında yardımcı olacağız. Her yıl 6 ‘Bölgesel İstihdam Fuarı’ organize ederek, gençler başta olmak üzere, çalışma hayatına katılmak isteyenleri firmalarla bir araya getireceğiz. Gençlerimiz, bizlerden Avrupa’daki yaşıtları gibi fırsat eşitliği talep ediyor. İşte bu nedenle, gençlerimiz ufuklarını genişletsinler, kültür ve sanat etkinliklerinden gönüllerince faydalanabilsinler diye, 100 bin gencimize de tiyatro, kitapçı, sinema, müze gibi kültür sanat etkinlikleri için destek sağlayacağız.”

EĞİTİM İÇİN: 5 YILDA, 25.000 ÖĞRENCİYE YÜZ YÜZE EĞİTİM İMKANI

“Bu şehirde yaşayan her öğrencinin eğitimine adil fırsatlar sunmak için, yeni dönemde de çalışmaya devam edeceğiz. Ders atölyelerini dijital ortama açarak, 5 sene içerisinde 2,5 milyon öğrenciye dijital eğitim desteği sağlayacağız. Yüz yüze sağlamış olduğumuz eğitimleri de arttıracağız. Yeni dönemde ders atölyeleri sayısını 20’ye çıkararak, 5 yılda, 25.000 öğrenciye yüz yüze eğitim imkanı kazandıracağız. ‘Gençlik Ofisi’ sayımızı 20’ye çıkararak, 5 yılda, 250.000 öğrenciye katkı sağlayacağız. Teknoloji Atölyelerimizin sayısını da 20’ye çıkararak, gençlerimizin çağın gerekliliklerini yakalamalarına yardımcı olacağız. Avrupa ve Anadolu yakasına, ayda 10.000 öğrenciye hizmet verecek, ‘Sınav Hazırlık Merkezleri’ açacağız. Yeni dönemde, yeni nesil kütüphanecilik anlayışıyla, kütüphane sayımızı 100’e çıkaracağız. Dünyadaki önemli kütüphanelerin veri tabanlarına dijital erişim sağlayarak, bu mekanları aynı zamanda ‘Kültür Evi’ne dönüştüreceğiz.”

SOSYAL YAŞAM İÇİN: 10 BÖLGEDE, 10 YENİ “SOSYAL YAŞAM MERKEZİ”

“Biz, sadece sosyal adaletçi değil, icraatçı bir belediyecilik sunuyoruz. Tam da bu nedenle, vatandaşlarımızın sosyal yaşamını desteklemek üzere, 10 bölgede, 10 yeni ‘Sosyal Yaşam Merkezi’ kuracağız. Bu Yaşam Merkezleri, o semtlerde tam anlamıyla entegre hizmet merkezi olacak. Böylece hizmetin yerinde verilmesi prensibiyle, vatandaşın ayağına hizmeti götüreceğiz. Bu merkezlerde; Mahalle Evi, İstihdam Ofisi, Yuvamız İstanbul, Sağlık Merkezi, kütüphane, Yaşlı Bakım Merkezi, Kuşaklararası Yaşam Merkezi, Halk Süt Dağıtım Merkezi, İBB Kadın vb. tüm hizmetlerimiz tek bir yerde toplanacak. Yaş almış vatandaşlarımızın rahatlığı ve kendilerini güvende hissetmeleri için, Anadolu yakasında 1, Avrupa yakasında 3 olmak üzere, 4 yeni ‘Huzur ve Bakımevi’ yapacağız.

ENGELLİLER İÇİN: ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ 50.000 KADINA, 5.000 TL TUTARINDA DESTEK

“İstanbul genelinde, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımlarını etkin şekilde arttıran adımlar atacağız. Engellilerin ruhsal ve bedensel gelişimlerine destek sağlamak amacıyla, projesi kararlaştırılmış olan ‘Levazım Engelli Bireyler Spor Merkezi’ni tamamlayacağız. Engelli çocuklarda, ağız ve diş sağlığı için, erken safhada uygulanacak önleyici tedavilerin uygulanması gerekiyor. Engelli çocuklarımız için özelleştirilmiş ‘Ağız Diş Sağlığı Merkezleri’nde tedavi hizmetine başlayacağız. Engelli vatandaşlarımız ve aileleri için açtığımız ‘Kısa Mola’ merkezlerimizin sayısını iki katına çıkararak, 8’e tamamlayacağız. Engelli çocuklarımızın okullaşma oranını artırmak ve eğitim hayatlarını desteklemek hedefiyle, engelli çocuk sahibi 50.000 kadına, 5.000 TL tutarında destek sağlayacağız.”

SAĞLIK İÇİN: 3 YENİ “BÜTÜNLEŞİK SAĞLIK MERKEZİ”

“Tüm vatandaşlarımız için, sağlık hizmetlerinin kapsamını genişleteceğiz. Yeni dönemde 3 yeni ‘Bütünleşik Sağlık Merkezi’ açarak; evde sağlık hizmetleri, tıp merkezi, ağız diş sağlığı hizmetleri, bağımlılıkla mücadele birimleri, İSG birimleri, engelli danışmanlığı birimleri, dijital şiddet birimleri, obeziteyle mücadele birimleri, PDM birimleri ve meme sağlığı birimleri açacağız. Vatandaşlarımızın ruhsal sağlıklarını da aynı derecede önemsediğimiz için, İstanbul’un her ilçesinde bir tane olacak şekilde, ‘Psikolojik Danışma Merkezleri’ sayımızı 28’den 39’a çıkartacağız. Kötü alışkanlıklar ve bağımlılıkla her daim savaşmaya devam edeceğiz. 5 olan ‘Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’ sayımızı 3 kat arttırarak, 15’e çıkartacağız. Yalnız yaşayan yaş almış bireylere sağlık hizmeti verebilmek ve acil bir durumda hızlı müdahalede bulunabilmek için, ‘Yaş Alanlar Acil Durum Butonu’nu hayata geçirecek ve yaygınlaştıracağız. İş yerlerinde, ihmaller sebebiyle kimse hayatını kaybetmesin diye, Avrupa ve Asya yakasına birer tane ‘İş Sağlığı Güvenliği Çalışma Eğitim Merkezi’ kuracağız. İşçilerimizin ve emekçilerimizin sağlığını en etkin şekilde koruyabilmek için, ‘İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Merkezi’ sayısını 5 yapacağız ve bu merkezleri organize sanayi bölgelerinde yaygınlaştıracağız.”

HAYAT BOYU EĞİTİM İÇİN: 10.000 VATANDAŞA 3.000 TL MALZEME DESTEĞİ

“Enstitü İstanbul İSMEK bünyesinde; 5 Uzmanlık Okulu, 15 Eğitim Merkezi olmak üzere, toplamda yeni 20 merkez açacağız. Kurslarımıza katılan ihtiyaç sahibi 10.000 vatandaşımıza, kurs içerisinde istenen malzemelerde destek olmak adına, 3.000 TL vereceğiz. Böylece hiçbir vatandaşımız, hayat boyu öğrenimden ekonomik sebeplerle mahrum kalmayacak. Her yaştan, her kesimden, fark gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın dertlerinin yoldaşıyız. Kötü günlerinde ve iyi günlerinde biz hep yanlarında olduk, bundan sonra da en zor zamanlarında bizi yanlarında bulmaya devam edecekler.”

“BEYLİKDÜZÜ’NDE İSMEK’E YER SAĞLADIM, İSMEK’İN BAŞINDAKİ ADAMI GÖREVDEN ALDILAR”

“Ne yazık ki, görev aldığımızda, birçok AK Partili belediye protokolleri olmasına karşın, müşterek kullanımla vatandaşımıza hizmet ettiğimiz birçok Enstitü İstanbul İSMEK birimlerinin protokollerini iptal ederek, süreçlerini kapatarak bizi o yerlerden çıkarttılar. Ben ne yaptığını söyleyeyim mi? Beylikdüzü Belediye Başkanı ikeni tam tersini yapmıştım. Barış Mahallesi'nde, ‘Biz burada İSMEK istiyoruz’ talebini görünce vatandaşlarımızdan, ben o zamanın yöneticisine özel bir taleple dilekçe yazarak, ‘Ben size yer sağlamak istiyorum’ diyerek, Barış Mahallesi'nde çok büyük bir mekan tüm masrafını karşılayıp, kirasını da karşılayarak İSMEK açılışına destek oldum. Bunlar tam tersini yapıyor, ‘İSMEK kapansın.’ Niye? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başka bir siyasi partiden olan Ekrem İmamoğlu tarafında yönetiliyor diye. Tabii ben o zaman tersini yaptım. Çok da iyi oldu. Öyle bir yer açtık. Ama bir kişi için iyi olmadı. Benimle protokol yapan, İSMEK’in başındaki adamı hemen görevden aldılar. Yani onun için iyi olmadı. Allah selametini versin. Tam bir kötülük için politika. Bende de çok anı var ne yapayım? Onların yüzünden anlatıyorum.” Vatandaşlara, “Bu aziz şehirde alın teriyle hayata tutunmaya çalışan emekçiler, memurlar, emekliler, işçiler, üreticiler, işsizler, ihtiyaç sahibi İstanbullular; belediye başkanı seçildiğim günden beri, sizler daha iyi bir yaşam kalitesi sunma kararlılığıyla yatağımdan kalkıyorum” sözleriyle seslenen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“BU YOLDA BİZİ HİÇBİR KİMSE DURDURAMAZ”

“Bu aziz şehirde, sizlerin sesi ve temsilcisi oldum. Her kökenden haysiyetli insanımıza, adaletsiz ve insafsız gelir dağılımından dolayı fakirleştirilmiş mahallelerimize nefes aldıracak çözümler üretiyoruz. Bütün çabamız bu şehirde sizlere, kimsesiz ve sahipsiz olmadığınızı göstermektir. Bir yandan bu şehrin yıllardır ihmal edilmiş ve kangren olmuş sorunlarını çözerken, alt yapıdan ulaşıma, metrolardan yeşile, şehrimizi dünya medeniyetleriyle yarışacak seviyeye taşırken; bir yandan da adalet dağıtıyoruz. Bu yolda bizi, hiçbir kimse durduramaz. Çünkü, gücümüzü sizlerden alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Çünkü gücümüzü yasalardan alıyoruz. Hukuken, ahlaken ve siyaseten haklıyız. İsraf düzeninin hiçbir temsilcisi, bu şehirde yaşayan çocuğun, gencin, annenin, emeklinin, ihtiyaç sahibinin yanında olmamızı engelleyemez. Bize karşı kim hangi oyunu oynarsa oynasın, kim bizi engellemeye çalışırsa çalışsın, böyle çalışmaya da devam edeceğim. Sizlerin koşullarınızı iyileştirmek, hayat kalitenizi artırmak için yanınızda olmaya devam edeceğim. Ben ve ekibim, şehrimizin 39 ilçesinin, 969 mahallesinin neresinde yaşarsanız yaşayın, size gururla hizmet edeceğiz. Sizin bütçenizi doğrudan ve yalnızca size kullanacağız.”

KURUM’A “YÜZDE 87 TEŞEKKÜRÜ”: “‘YÜZDE 87 BAŞARDI’ DEYİNCE; ARKADAŞLARIMA, ‘SİZ Mİ YANLIŞ HESAPLADINIZ’ DEDİM. BİZİMKİ 3-4 PUAN AZ ÇIKMIŞTI ÇÜNKÜ. VALLAHİ DEDİĞİ DOĞRU ÇIKTI

“Bir söz söylüyorlar, bana ömür boyu yardımcı oluyorlar; yani Allah iyi insanın, iyi kulunun yolunu yaparmış misali. Açık söyleyeyim; hani, ‘Kimin parasını kime dağıtıyorsun’ diye hesap sormaya kalkanlar, bizim tek tek gerçekleştirdiğimiz işleri bugün kopyalamakla meşguller. Benim sevgili rakibim, müstakbel aday arkadaşımız, geçenlerde, ‘Yüzde 87 projeleri başardı’ dedi. Sonra bir kağıt notuyla düzeltmeye çalışsa da onu bile başaramadı yani. Ama, ‘Yüzde 87 başardı’ deyince; ben döndüm arkadaşlarıma dedim, ‘Arkadaşlar, siz mi yanlış hesapladınız?’ Bizimki 3-4 puan az çıkmıştı çünkü. Arkadaşlarımı çalıştırdım 3-4 gün. Vallahi dediği doğru çıktı zaten. Yüzde 87’miş meğerse. Yüzde 87 başarmışız. Dolayısıyla, Allah razı olsun, bize yardımcı oldular. Yüzde 87’yle projeleri başardığımızı bir kez daha bize hesaplatarak, ispat ettirdiler. Buradan müstakbel rakibime, değerli, sevgili adaya teşekkür ederim. Bir teşekkürü de bir deprem anında İstanbul'un 11 şehrine birden nasıl koştuğunu anlattığı için, yine kendisine teşekkür ederim. Bizlerin projelerini anlatmaya devam etsin. Yeni projelerimizi avlandıra ballandıra anlatabilirler. Sahiplenebilirler. Çünkü hepsi doğru projeler. Öyle 650 bin konut vesaire gibi uydurma işler değil.”

‘KİMİN PARASINI KİME DAĞITIYORSUN’ DİYE HESAP SORMAYA KALKANLAR…”

“2019’da sosyal destek vaatlerimizi açıkladığımızda, ‘Kimin parasını kime dağıtıyorsun’ diye hesap sormaya kalkanlar; bizim tek tek gerçekleştirdiğimiz o vaatleri bugün kopyalamakla meşguller. Vaatlerimizi kopyalayabilirsiniz ama içimizdeki eşitlik ve adalet duygusunu kopyalayamazsınız. İnsan ve vatan sevgisini kopyalayamazsınız. İhmal ve ihanetle kirlenmemiş o büyük ve gerçek İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız. Cumhuriyetçiliği, halkçılığı kopyalayamazsınız. ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ diyen Atatürk’e ve onun ideallerine olan bağlılığımızı kopyalayamazsınız. ‘Kimin parasını kime dağıtıyorsun’ diye hesap sormaya kalkanlara cevabım hiç değişmedi: Halkın parasını halka dağıtıyorum; dağıtmaya da devam edeceğim. Çünkü, benim hiç kimseye, hiçbir çıkar şebekesine diyet borcum yok. Sadece ve sadece vatandaşa hizmet sözüm, eşitlik ve adalet taahhüdüm var. Sadece ve sadece milletin iradesine saygı borcum var.”

“3 KONUDA DESTEĞİNİZİ İSTİYORUM”

“Size olan hizmet sözümü, eşitlik ve adalet taahhüdümü yerine getirmek için, 3 konuda desteğinizi istiyorum:

Yalnız Büyükşehir’de değil, ilçe belediye başkan adaylıklarında, belediye meclis üyeliklerinde de bize destek verin. Bu desteğiniz öyle güçlü olsun ki, bundan sonra kimse, ‘Bize oy vermezseniz hizmet alamazsınız’ diye bu milleti tehdit etme haddini kendinde göremesin.

Hiç kimse, bu ülkenin en yaralı vatandaşları olan depremzedelerin karşısına çıkıp, ‘Oy ver, hizmet al’ deme hakkını kendinde bulamasın. Bu desteğiniz öyle güçlü olsun ki, yapmak için fırsat kolladıkları Beton Kanal’ı yapmaya kalkışamasınlar. Her konuda İstanbulluların iradesine saygı göstermek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle iş birliği yapmak zorunda olduklarını anlasınlar. ‘İstanbul Gönüllüleri’ne üye olun. İstanbul israf düzenine geri dönerse, neler olacağını bilen tüm vatandaşlarımızı İstanbul Gönüllüleri’ne üye olmaya davet ediyorum. Gelin, birlikte çalışalım. Gönüllü olun, sahada çalışın, dijitalde çalışın, ilçenizde, mahallenizde, sokağınızda çalışın. Hemen İstanbul Gönüllüleri web sitesine girin, kaydınızı yaptırın. Birlikte olmanın keyfini yaşayalım.”

“BİZLER, EŞİTLİK VE ADALET İSTEYENLERİZ”

“Biz, özgür ve onurlu 16 milyon İstanbulluyuz. Büyük ve güçlü İstanbul İttifakı’yız. Bu ittifak kimseyi dışarıda bırakmaz. İstanbul İttifakı; gençlerin, kadınların, emeklilerin, dar gelirlilerin, çocukların, haktan, adaletten ve eşitlikten yana olanların ittifakıdır. Bugüne kadar kimseyi dışarıda bırakmadık, yine bırakmayacağız. Her birimiz çevremizdekileri, ailemizi, arkadaşlarımızı, komşularımızı oy vermeye ikna edeceğiz. İsrafı bitirip hizmet edenlere oy vermeye ikna edeceğiz. Sandığa gitmelerini sağlayacağız. Herkesi ama herkesi kapsayacağız. İstanbul sizindir. İstanbul İttifakı'nın lideri, yöneticisi, yetkilisi sizlersiniz. Bu şehir sizin. Bu kampanya sizin kampanyanız. Sizin olana sahip çıkın. Sizden aldığım güçle, bu güvenle çıktığımız yolda, 16 milyon İstanbulluyla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Birlik olacağız, yıkıp geçtiğimiz israf düzenini yeniden bu şehrin başına bela edemeyecekler. Birlik olacağız, bu şehirde herkesin insanca yaşamasını sağlayacağız. Bizler, eşitlik ve adalet isteyenleriz. Kendimizi nasıl görüyorsak, başkalarını da öyle görenleriz. Kendimiz için istediğimiz ne varsa, başkaları için de aynısını isteyenleriz. Hiçbir şey bizi doğru bildiğimiz yoldan ayıramaz. Hedefimiz bir, parolamız bir: İstanbul’a hizmette tam yol ileri… Her şey çok güzel olacak.”