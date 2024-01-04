ZEYTİNBURNU’NDA SEÇİM ORTADA SEYREDİYOR,YENİDEN REFAH SÜRPRİZİ DE UNUTULMASIN

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçiminde CHP adayı Dr. Adil Emecan ile Ak Parti adayI Av.Ömer Arısoy yarışmıştı.Seçime bir aya kalaya kadar önde görünen CHP adayı Emecan sandıkta 6.539 oy eksik alarak seçimi kaybetmiş Ak Parti adayı Arısoy’da seçimin kazananı olmuştu.

31 MART 2024 SEÇİMLERİNE 3 AYDAN DAHA AZ BİR SÜRE KALA CHP’NİN ADAY ADAYLARI ŞU KİŞİLERDEN OLUŞTU

İşte farkın bu kadar az olduğu bir yerde CHP’nin burayı kazanma ihtimali göründüğünden dolayı adı Zeytinburnu ile özdeşleşmiş bir çok aday adayı başvurusunu yaptı…

İŞTE TEKER TEKER O ADAYLAR.

1-Aslen Malatyalı olan Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner 35 yıldır Zeytinburnu ilçesinde yaşıyor…Zeytinburnu İlçesi ile alakalı kitap yazan tek kişi olduğundan adı adeta Zeytinburnu ile anılıyor.

Çetiner aynı zamanda 13 arkadaşı ile 2016 yılında kurduğu Geleceğim Zeytinburnu Platformu çatısı altında ilçedeki tarihi mekanları ve ebedi şahsiyetlerin daha çok kişiye tanıtılması için yönetmenliğini yaptığı İŞTE ZEYTİNBUNRU BELGESELİ ile de ilçe için güzel bir çalışmaya imza attı. Çetiner bu iki çalışma dışında kendimi Zeytinburnu’na vakfettim diyerek ilçenin gelişim adına çok ciddi çalışmalara imza attı,atıyor ve atacak.

2- Mimar Süleyman Uluocak aslen Ordu Mesudiyeli olan Uluocak, ilçenin eski ailelerinden birisi. Mimar müteahitlik yaptığı için bina stoğu hakkında detaylı bilgi sahibi olan Uluocak 5 yıldır CHP Zeytinburnu ve İBB meclis üyeliği yapıyor. İstanbul Ticaret Odası,Aydınlar Ocağı Genel Sekreterliği başta olmak üzere bir çok STK’nın yönetiminde yer alıyor

3-Mühendis Hasan Ali Hayıoğlu aslen Trabzonlu olmasın rağmen uzun yıllardan beri Zeytinburnu ilçesinde yaşıyor. Hayıroğlu aynı zamanda CHP Zeytinburnu ilçe belediye meclis üyesi olan Hayıroğlu ilçedeki bir çok binanın yenilenmesinde imzası olduğu biliniyor.

4-Y.Mimar Cemil Coşkun Budak aslen Rizeli lan Budak uzun senelerden beri Zeytinburnu ilçesinde yaşıyor. Birçok uzman ve yömetci dönüşüm için % 25 fark veremden dönüş olmaz çıkışına karşın Budak her seferinde fark olmaksızın da dönüşüm mümkün tezini savunuyor. Daha önce aday olmak yerine ben teknik konulardan ilçe halkına katkı sunacağım dediği halde son anda CHP Zeytinburnu belediye başkan aday adaylığına başvurusu yaptı.

5-Metin Doğan Aslen Tunceli’li olan Doğan uzun yıllardan beri CHP Zeytinburnu ilçe başkanı olarak görev yaptı. Bu dönem ilçe bakanlığından istifa ederek belediye başkan aday adayı oldu.

6-Eczacı Hasan Karaoğlu aslen Şanlıurfalıdır..Uzun yıllardan beri ilçede eczacılık yapıyor. Daha önce bir dönem DSP’de Zeytinburnu belediye başkan adayı olmuştu.

7-Seyfi Taşkın aslen Erzincanlı olan Taşkın’da aday adaylığı başvurusu yapan aday adayları içinde yer alıyor. Henüz kamuoyuna ilçe için projelerini açıklamamıştır.

CHP Parti üst düzey yönetimi sık sık hangi aday ile daha çok oy alıp seçimi kazanacağımıza inanırsak o aday ile seçime gideceğiz diyor.

Ak Parti’de ise başvurular 05.01.2024’de biteceği için elimizde net bir aday adayı listesi yoktur.

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Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)