İLK SELAMLAMA KONUŞMASI İLÇE BAŞKANI İSMAİL ÇELEBİ’DEN

İlçe başkan yardımcısı Barış Şenol’un yaptığı sunum ile başlayan program diğer bir ilçe başkan yardımcısı Sadettin Başaran’ın okuduğu kur’ an- ı kerim tilaveti ile devam etti.

İstanbul Times Haber Merkezi – Yıldız Çetiner

Daha sonra kürsüye davet edilen Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı İsmail Çelebi ise şunları söyledi “Genişletilmiş ilçe divanımıza katılan genel başkan yardımcımız sayın Nurettin Gül başkanıma, İstanbul’un ağabeyi il başkanımız sayın Yunus Emre Taşçı’ya, İl sorumlumuza, kadın kolları başkanımıza, STK başkanlarımıza bizi yalnız bırakmayan güzide basımıza ve partimizin her kademesinde görev yapan değerli mensuplarına bizi yalnız bırakmadıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.

Bizim parti olarak başarımızı çekemeyenler bize çelme takmaya gayret ediyorlar ama Allah’ın izni ve sizlerin gayretleri ile başaramayacaklar inşallah.

Aslında daha uzun konuşacak konu ve gündemimiz var ama konuşmanın asıl sahibi genel başkan yardımcımız sayın Nurettin Gül varken benim uzun konuşmam doğru olmaz.

Bir kez daha genişletilmiş ilçe danışma meclisimize katılıp bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize kendim ve partim adına teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamlayan İsmail Çelebi’ye parti mensuplarından yüksek bir alkış aldı.

Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız sn.Nureddin Gül bey'in teşrifleriyle,

Daha Sonra il başkanı Yunus Emre Taşçı ‘da parti mensuplarına ve katılımcılara kısa bir selamlama konuşması yaptı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI NURETTİN GÜL AK PARTİ’NİN EKONOMİ VE MİLLİ MANEVİ KONULARDAKİ ÇALIŞMALARINI YERDEN YERE VURDU

Nurettin Gül konuşmasında ”Ak Parti 24 yıllık ülke yönetiminde ülkeyi faiz ve ahlaksızlığa sürükledi. 2002’de enflasyon 31 di şu an 33. Bu da TUİK’ in rakamlarına göre ENAK’ ın oranları ise bunun en az iki misli.

Uganda’ın yıllık enflasyonu 3.2 iken bizim aylık enflasyonumuz 3.2 olması utanılması gereken bir şeydir.

Ak Parti kamu kaynaklarını kullanarak ve özgür medyayı yok ederek şaibeli şekilde seçimleri kazanarak daha güzel fikir ve düşünceleri olan diğer partilere yaşama hakkı vermek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Uganda ile dalga geçerler ama kendi enflasyon oranları onlardan 10 kat daha büyük olduğu halde utanmadan onları küçümsüyorlar.

Erbakan hocamız önce ahlak ve maneviyat diyordu bunlar ne kadar olumlu hasletimiz varsa hepsini bitirdiler.

Saadet Partisi genel başkan yardımcısı Nurettin Gül’ün tam konuşmasını izlemek isteyenler İstanbul Tv Youtube ve ZeytiKöy Tv youtybe’de izleyebilirler.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)