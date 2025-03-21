“AKP’Li Yöneticiler Artık Kanun Ve Kural Tanımıyor”

Yıllardır siyasetin içindeyim özellikle 2016’dan sonra çıkan kayyum yasasının uygulamaya girmesinden sonra bir çok belediyeye terör’e destek verdiği bahanesi ile seçilmiş bir çok belediye başkanı yerine kayyumlar atanıyor. Bu uygulama demokrasiye tam zıttır.

İç işleri bakanını ve Adalet bakanını genelde muhalefet ,yerelde iktidar olan partimizin rakibi AKP genel başkanı atıyor. Bu iki bakanın başında olduğu bakanlıklar tarafsız ve adaletli bir karar verebilirler mi ?

Bizim görümüze göre veremezler. Bakınız Medya organlarının büyük bölümü ne yazık ki iktidarın güdümündedir.

Bakınız İBB’nin 2025 yılı bütçesi 564 milyar olduğu halde aynı merkezden yönetildiği görülen karalama kampanyasında en dikkat çekici dezenformasyonlardan birisi, gerçeklerle açıkça çelişen iddialardır.

Bu iddialar yalnızca kamuoyunu yanıltmaya ve milletin iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanını itibarsızlaştırmaya yönelik girişimlerdir.

Farklı hesaplardan İBB Başkanına 250 milyar ile 560 milyar lira arasında yolsuzluk istinadı yapılmaktadır.

Bu iddiayı ortaya atanların İBB’nin 2025 yılı bütçesinin 564 milyar lira olduğundan habersiz olduğu da açıktır.

İBB, söz konusu bütçe ile İstanbul’un sudan ulaşıma, metrodan altyapı yatırımlarına kadar birçok kalemini karşılamakta, ayrıca 95 bin çalışanına da maaş ödemektedir.

Şu an İBB başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve mesai arkadaşlarına yönelik akla hayale gelmeyen yalan yanlış iddialarda bulunulup partimiz ve yöneticilerine karşı karalama kampanyalarına girişilmiş durumda.

Kim ne derse desin İBB başkanımıza yıkılmak istenen suçların ve diploma iptalinin tek gerekesi cumhurbaşkanlığı ön seçimine 4 gün kala yapılan bir şafak operasyonu ile sen nasıl bizi İBB’de 3 sefer yenersin başarısını gölgelemeye yöneliktir.

Ülkemizin kurucu partisi olan CHP’nin yapılacak olan ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde ülke yönetimi devralıp halkımızın her alanda rahat nefes almasını istemeyen AKP akla ziyan suçlamalar ile Ekrem İmamoğu’nun siyasi geleceğini engellemek için yapılan çalışmalar olduğunu herkes biliyor.

Ya hep beraber, ya hiç birimiz, kurtuluş yok tek başına diyerek sözlerini tamamlayan Düzgün Kaya başkanımızın sonuna kadar arkasındayız dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)