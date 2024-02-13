ZEYTİNBURNU SEÇİMİ ÇOK ZOR GEÇECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR

Bir tarafta 15 yıl başkan yardımcılığı yaptıktan sonra 2019’da CHP adayı Dr.Adil Emecan’dan 6.639 oy fazla alarak Ak Parti’den Zeytinburnu Belediye başkanı seçilen Av.Ömer Arısoy, Diğer yandan Zeytinburnu doğumlu siyasetçi bir ailenin üyesi olan ve 15 yıl Zeytinburnu belediye başkan yardımcılığı yapan Yeniden Refah Partisi adayı Gökhan Kasap diğer yandan ise CHP adayı olarak seçime girecek olan Onur Soytürk arasında kıran kıran’a bir seçimin yaşanacağı bekleniyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

SOYTÜRK’ÜN EN BÜYÜK SİLAHI KENSTEL DÖNÜŞÜM UZAMANI OLMASI VE İBB BAŞKANI İMAMOĞLU İLE BERABER ZEYTİNBURNU’NA ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLYACAK OLMASINI ÖNE SÜRECEK…

Ak Parti adayı Ömer Arısoy’un bütün konuşmlarında söylediği ilçe belediyesi bizde ama İBB bizde olmadığı için ilçemiz yeterli hizmetleri alamıyor tezine karşın CHP adayı Onur Soytürk İBB bizde Zeytinburnu’nu da biz kazanırsak İBB ve ilçe daha uyumlu bir şekilde ilerleyeceği için başta stadımızı,akabinde Pazartesi ve Salı Pazarlarını da yapacağınız eski İBB kapalı spor salonu yerinde muhteşem bir tesis yaparak içler halkımızın hizmetine sunacağız argümanlarını öne süreceğini tahmin etmek hiç de zor değil.

Soytürk’ün ileri süreceği diğer bir argüman’da uzmanlık alanı olan kentsel dönüşüm kartı olacak.

Onur Soytürk kimdir?

Aslen Ordu’lu olan Onur Soytürk 1980’de Samsun’da doğdu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 2004 yılında mezun oldu. 2005'te İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi (İMP) bünyesinde iş hayatına başlayan Soytürk, İstanbul'un Çevre Düzeni Planlarının hazırlanması sürecinde yer aldı. Netcad firmasında 2006-2009 yıllarında GIS uzmanı, 2009-2011 yıllarında da Gaziosmanpaşa Belediyesinde Şehir Plancısı/ Kentsel Dönüşüm Şefi olarak görev yapan Soytürk, 2011-2012 yıllarında Amplio şirketinde Gayrimenkul Geliştirme Müdürü olarak çalıştı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)