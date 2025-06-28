İsrail 14 Mayıs 1948’de Ekim 1886 yılında İstanbul’da doğan Osmanlı Yahudisi olan David Ben Gurion tarafından etrafı Araplarla çevrili olan bir yerde zulüm, kan ve gözyaşı üzerine kuruldu.

İsrail 6 gün süren ve adına Arap İsrail savaşı denilen olayda,6 Arap devletinin uçaklarını daha havalandırmadan etkisiz hale getirerek 1948’de işgal ettiği alanlara Ürdün ,Suriye ve Mısır topraklarından 68 bin 300 kilometrelik alanı daha işgal ederek altı günde topraklarını iki buçuk kat genişletmiş oldu.

Müslüman ülkeler plan, proje ve program yapacakları yerde 1948’den günümüze tam 77 yıldır bıkmadan usanmadan Kahrolsun Amerika, Kahrolsun İsrail diyor ama hiç de kahrolmuyorlar. Çünkü İslam dini konuşma dini değil amel yani yapma dinidir.

MOSAD İSTEDİĞİ HER YERDE EYLEM YAPIYOR VE DÜŞMAN OLARAK GÖRDÜĞÜ KİŞİ VEYA KİŞİLERİ NOKTA OPERASYONLARI İLE YOK EDİYOR AMA HİÇ BİR İSLAM ÜLKESİ AYNI ŞEKİLDE EYLEM YAPAMIYOR...

Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, vatanın bekası söz konusu olmadıkça savaş bir katliamdır sözüne içten katılıyorum.

Bakın İsrail, helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanının cenazesine HAMAS’ın başbakanı İsmail Haniye’yi misafir olduğu İran ordusunun misafirhanesinde nokta operasyonu ile öldürdü.

Hakeza daha korkuncu 13 Haziran 2025’de 200 Uçak ile İran’ın derinliklerine kadar girerek İran Genel Kurmay başkanını, Devrim muhafızları Komutanı başta olmak üzere üst düzey asker ve bilim adamlarından oluşan 25 dolayında kişi öldürüldü.

İRAN Çin’in büyük akaryakıt tedarikçisi bana etkin bir hava savunma sistemi kur ve Rusya ile beraber bana bir savaş uçağı filosu kur dedi mi demedi mi ? Demediyse hata, deyip onlar bir şey yapmamışlarsa o vakit İran’ın şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekmez mi ?

Düşünsenize İsrail ve ABD tam 12 gün boyunca İsrail savaş uçakları babalarının tarlalarına girip çıkar gibi yüzlerce savaş uçağı ile 2.000 km yol yapıp Tahran başta olmak üzere onlarca şehri bombalarken İran’ın onlarca uçak düşürmesi gerekmez miydi ?

Eğer İran hava sahasını ihlal eden 200 İsrail savaş uçağından 20 tane düşürseydi İsrail pervasız bir şekilde İran Hava sahasını bu kadar ihlal edebilir miydi ?

İRAN 12 gün boyunca yaptığı baskınlarla 700 İsrail ajanı yakaladığını söylüyor ancak İsrail bırakın 700 İran ajanı bir tane bile İran ajanı yakaladığını açıklamadı…10 günde yakalanan ajan sayısı 700 ise demek ki İran’da on binlerce İsrail ajanı var.

Televizyonlara yansıdığına göre İsrail ajanları Tahran’ın göbeğinde DRON üretim tesisi kurup onlarla İran’ı vurduklarını duyduk.

Demek ki İran kendi halkına daha çok demokrasi daha çok çok özgürlük verecek sudan sebeplerle başta kendi Kürt vatandaşları olmak üzere insanları haksız bir şekilde idam etmeyecek.

SİYONST İSRAİL İNSANLIK YARARINA HİÇ BİR ŞEY YAPMAZ,NEYİN DOĞRU OLDUĞUNU NET VE ZAHMETSİZ BİR ŞEKİLDE TESPİT ETMEK İSTERSENİZ İSRAİL’İN DEDİĞİ VE İSTEDİĞİ ŞEYLERİN TAM TERSİNİ YAPARSANIZ DOĞRUYU YAPMIŞ OLURSUNUZ …

Siyonist İsrail sadece Müslüman Arap Filistinliler için değil kendisi dışında Hıristiyan, Budist, Putperest, Ateist fark etmez bütün dünya insanları benim azatlı kölemdir mantığı ile hareket ediyor.

Tek gayeleri bir çok ülkede toprak alan Arz- ı Mevud hayaline erişmek olan Siyonistler için bebek, çocuk, kadın, yaşlı, sivil fark etmeksizin önlerine çıkan canlı ne varsa öldürmekten hiç bir sıkıntı görmediklerini 600 gündür Gazze’de nasıl bir katliama imza atıklarını canlı yayınlar ile izledik, izliyoruz ve bu kafa ile giderse daha çok izleyeceğiz.

Şimdi de Netanyahu ve Trump çıkıp Mısır ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 4 Arap ülkesi Gazze’y i yönetecek diyor. Düşünsenize tamamen Trump’un güdümünde olan Suud Kralı Muhammed Bin Selman ve Sisi demek Trump ve Netanyahu demektir.

Hamas bu oyuna düşerse bittiğinin resmidir. Evet Açlık var, sefalet var, silahları yok, dünya onlara yapılan zulme seyirci hepsi doğru. Eğer direk İsrail ve ABD gelip Gazze’yi yönesin diyorsa en azında haklarına kaşı hülle yapmıyorlar açıkça buranın yönetimini İsrail’e verdiler deriz.

Yazının başlığında yazdım “Kahrolsun Amerika Kahrolsun İsrail” sözünü tam 77 yıldır bir çok Müslüman söylüyor ancak kahrolan hiçbir şey yok.

Allah ancak çalışana karşılığını verir. İsrail İran’a binlerce Ajan yerleştirmiş ancak İsrail tarafının bir İran ajanı yakaladık dediğini duymadım.

Çalışmadan, çabalamadan, plan program yapmadan ter akıtmadan para harcamadan emek ortaya koymadan sadece işi ALLAH’ a bırakarak kahrolsun İsrail demekle bir sonuca ulaşabilseydik İsrail 1947’de yani 77 yıl önce kurulduğu günden bu yana bu söz dillere pelesenk olmuş ama işe yaramadığını hepimiz canlı olarak yaşadık ve gördük.

Ey Müslüman Titre ve kendine gel Kur’an’ın ruhuna aykırı yaşarsan işte bugün olduğu gibi bir avuç Siyonist karşısında zelil olursunuz.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner